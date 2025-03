Club JBL London - En rask oversikt over programmet for 2025

Tester, inntrykk, anmeldelser og intervjuer er under arbeid og vil bli publisert på et senere tidspunkt, men her er en kort introduksjon til det som ble avduket og som vi fikk prøve på Club JBL London, inkludert Tour One M3, Flip 7, Charge 6, PartyBox 520 og PartyBox Encore 2.