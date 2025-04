Mario Kart World - Knockout Tour Full Gameplay

Under Nintendo Switch 2 Premiere-arrangementet fikk vi muligheten til å utforske de ulike modusene som er tilgjengelige i Mario Kart World -demoen, men den vi likte best var Knockout Tour-modusen, der vi konkurrerte sammen med 23 andre live-eventdeltakere i et fullt spill (helt til vi ble kastet ut på fjerde runde). Og ja, Waluigi Mariachi er favoritten vår, og vi legger ikke skjul på det.