Drag x Drive - Vi spiller en testkamp med Mouse Mode

Etter å ha fullført Drag x Drive -veiledningen under Nintendo Switch 2-premieren, gled vi inn på banen for å spille en rask kamp i par sammen med andre deltakere på arrangementet. Å bruke musemodus er noe vi må venne oss til i dette spillet. Vi tapte denne gangen, men vi kommer til å trene hardt, for vi er fast bestemt på å spille omkamp.