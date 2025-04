Donkey Kong Bananza & Metroid Prime 4: Beyond - Nintendo Switch 2 Gameplay Recap

Under Nintendo Switch 2 Premiere-arrangementet i Paris kunne vi prøve noen av de mest fremragende førstepartene for de første månedene av Nintendo Switch 2s liv, som versjonen av Metroid Prime 4: Beyond (med sjefskamp inkludert) eller to forskjellige øyeblikk av det destruktive Donkey Kong Bananza. Ikke gå glipp av det!