Nintendo Switch 2 First Party - Gameplay Recap

Under Switch 2-premieren i Paris kunne vi ikke bare prøve de store titlene Mario Kart World og Donkey Kong Bananza eller Metroid Prime 4: Beyond. Det var mange andre muligheter til å prøve ut den nye maskinvaren og dens nye funksjoner, for eksempel å teste Welcome Tour eller den nysgjerrige Drag x Drive, besøke F-Zero GX på Gamecube, eller prøve Switch 2-utgavene av Kirby and the Forgotten Land eller The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Hva synes du?