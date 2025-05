Alt om Broken Sword og Revolution Software - Charles Cecil Comicon Napoli-intervju

For et arrangement som handler om tegninger og tegneserier og kunstnere, var det helt naturlig å ha skaperen av Broken Sword som en av stjernegjestene. Her tar vi en prat med Charles om den grafiske pek-og-klikk-eventyrserien og om hva som skjer i det britiske studioet.