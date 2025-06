Dreamlight Valley - Samle ingredienser til Mike Wazowski Gameplay på Nintendo Switch 2

Vennskapsoppdraget "Monstrøst god smak" er velsmakende, og senere tar vi for oss "I've got a Dreamlight", for Rapunzel, alt på Switch 1-spillet som kjører på Nintendo Switch 2 på 2160p før sin egen versjonsoppdatering slippes.