Å skape historie: Fra Blasphemous til Ninja Gaiden - David Erosa OXO Video Game Museum Intervju

Etter den enorme suksessen med de to første Blasphemous, og med Ninja Gaiden: Ragebound rett rundt hjørnet, er The Game Kitchen allerede en betydelig del av den spanske videospillindustrien. Her får vi vite mer om deres fortid, nåtid og fremtid, med deres eget panel på Málagas museumsutstilling i bakgrunnen.