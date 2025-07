Donkey Kong Bananza - Fullfør Grumpy Kong's Battle Rush på 7 minutter

I det innholdsrike DK Bananza post-game bygger Grumpy Kong fire forskjellige prosjekter så lenge du betaler ham med godt gammelt gull. Her slår vi 13 kamper i toppfart. Med andre ord kan dette også fungere som en "hvordan klare 13-kamp-utfordringen i Ingot Isle Cave-In". Spill på en 4K HDR-skjerm for best visuell opplevelse.