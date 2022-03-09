GRTV News - Titusener har allerede strømmet til Battlefield 6 betaversjonen

I skrivende stund har den ikke engang begynt ennå.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News.I dag skal vi snakke litt om Battlefield 6 fordi i dag er det når betaen, den starter ikke offisielt, men den starter fordi de gjør en av disse tingene hvor det er en såkalt tidlig tilgangsperiode for folk som har koder distribuert ved å se på streamere og sånne ting."
"Men det skjer i dag, det starter om mindre enn en time etter innspillingen av dette noe som betyr at du kommer til å se mange mennesker spille Battlefield på forskjellige sosiale kanaler og sånt veldig, veldig snart. Men grunnen til at vi snakker om det allerede er fordi folk er veldig begeistret for det, og det er mange mennesker klare til å hoppe inn i denne betaversjonen allerede. De venter, de står i kø i spillet og vi har allerede sett at det nesten har ført til 25 000 mennesker, samtidige spillere som er klare til å sjekke ut Battlefield 6 beta."
"Så ja, Battlefield 6 beta når nesten 25 000 samtidige spillere selv om den ikke har startet ennå, vil den offisielt starte så snart som i morges.Den åpne betaversjonen av Battlefield 6 er nå tilgjengelig for forhåndsnedlasting på alle plattformer før den aller første testen, som starter denne helgen for massene."
"Men for de som har tidlig tilgang, begynner moroa allerede i dag, 7. august og rundt 90 minutter for å være nøyaktig med resten.Med resten får vi tilgang til betaversjonen 9. og 10. august.Denne betaen med tidlig tilgang har allerede passert 24 000 samtidige spillere."
"Ifølge SteamDB har den nådd en topp på 24 879 samtidige spillere så det er utvilsomt høye forventninger til Battlefield Studios' sjette del.Selvfølgelig er det ennå ikke mulig å spille, og antallet samtidige spillere skyldes mange rett og slett velger å logge inn tidlig og justere innstillinger og så videre."
"Det er også mulig å chatte med andre spillere i lobbyen allerede hvis du ønsker det.Antageligvis vil antallet spillere øke noe når betaen faktisk starter.Kommer du til å spille Battlefield 6 beta?Så ja, det har allerede vært en enorm suksess."
"Mange kommer til å sjekke den ut.Og igjen, dette er bare fra de som har tidlig tilgang noe som betyr at jeg vil anta at i løpet av den kommende helgen kommer vi til å se Battlefield 6 beta nå noen virkelig, virkelig store milepæler og store tall."
"25 000 spillere er mange spillere for et spill som spilles samtidig.Det ville ikke overraske meg om vi når 25 000 spillere før det i det hele tatt begynner å bli sekssifret for å komme opp i hundretusener.Men vi må bare se og vente på det, for vel, man vet aldri hva som kommer til å skje før det skjer, ikke sant?Men ja, igjen, Battlefield 6 beta starter teknisk sett ikke før kl. 09.00 BST tror jeg det er."
"10:00 CEST i morges.Så når dette spilles inn, er det 54 minutter igjen.Og det er da vi kommer til å se mange mennesker strømme til.For øyeblikket kan du allerede gå til forskjellige sosiale mediekanaler som Twitch og YouTube og alle disse forskjellige videostreamingsplattformene også og du kan se tusenvis av mennesker som venter og ser på kampen."
"Det er ikke engang live-spill.Det er vanligvis bare folk som ser på opptak fra for eksempel Battlefield-arrangementet forrige helg også.Men ja, saken er at du kan ta fra dette er at interessen for Battlefield 6 ser ut til å være umåtelig stor."
"Det ser ut til at spillet virkelig har landet hos fansen så langt.Men spørsmålet nå er om denne interessen kan konverteres til tro på spillet.For det er en ting som Battlefield-spillere, jeg tror de føler seg litt skremt til tider når de ser på Battlefield som en franchise og hvordan den tidligere har sviktet dem litt."
"Så jeg tror det er stor interesse akkurat nå.Kan de konvertere det til faktisk tro fra spillerbasen som til slutt vil føre til salg når det lanseres 10. oktober?Tidlig i oktober i år."
"Men ja, følg med for mer informasjon.Vi skal holde dere oppdatert.Og ellers takk for at du ble med meg på denne episoden av GeoTV News.Ta vare på dere selv, alle sammen."