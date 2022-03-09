GRTV News - Sonys finansdirektør lover at Marathon vil bli lansert i løpet av regnskapsåret

Vi har nå et nytt (om enn vagt) lanseringsvindu for Marathon.
"I dag snakker vi om Sonys siste finansielle tall sammen med noen Marathon-oppdateringer, teknisk sett Marathon har fått et nytt utgivelsesvindu, selv om det er litt vagt. Marathon var ment lanseres neste måned, i september, tror jeg. Bungies siste live action-innsats sammen med Sony, et PVPVE-ekstraksjonsskytespill, vi har alle hørt det før, det kommer ikke til å komme rundt den tiden og i stedet, men vi kan forvente det før mars neste år, det er i følge til Sonys finansdirektør Lin Tao, som berører Marathon i noen av de siste finansielle resultatene. I disse resultatene så vi også at PS5 har solgt 80 millioner enheter og rundt, godt mer enn 100, rundt 700 millioner spill tror jeg har blitt solgt i den tidsperioden, og mange av dem var gjennom digital, og det eneste som Sony sa var et slags nedturspunkt i det siste økonomiske kvartalet var forsinkelsen av en stor førstepartstittel ut av det kvartalet."
"Så det kan være Marathon. Beklager, unnskyld meg. Men uansett, ifølge Lin Tao, sier han følgende, og jeg siterer, først, om Marathon, hvordan vi tok hensyn til det i prognosen, vi forventer lanseringen vil skje i løpet av regnskapsåret, men når det er sagt, er det ikke en forpliktelse, ingen offisiell kunngjøring er gitt ennå. Vi gjør nå modifikasjoner i utviklingen og basert på fremdriften i løpet av høsten, tror vi at vi kan kommunisere når vi kan lansere Marathon enten fra Bungie eller PlayStation. Så det betyr at Bungie i hovedsak kan komme tilbake til oss rundt høsten og si: "Hei, vi kommer til å lansere det rundt denne gangen, det kan bli mars neste år, det kan bli februar neste år, det kan bli desember i år eller november i år. Vi vet egentlig ikke hvor mye arbeid som må gjøres på Marathon, men vi forstår at det er en god del. Tao fortsetter, vi har gått gjennom strukturreform som vi annonserte i fjor, så denne uavhengigheten blir lettere og Bungie går over i en rolle som blir mer og mer en del av PlayStation Studios og integrasjon fortsetter. Så på lang sikt, hvis du kan se på dette som en pågående prosess, er retningen for Bungie er å bli en del av PlayStation Studios. Så igjen, Bungies uavhengighet der blir litt kvalt i fødselen, slik mange av disse store studioene har funnet ut når de har kjøpt opp mindre spillutviklere, og jeg sier mindre, jeg mener, du vet, Bungie er ikke på størrelse med Sony, men det var likevel en milliardtransaksjon på samme måte som da Xbox kjøpte Arkane og lot dem gjøre hva de ville de ville, og de fikk Redfolk, ser det ut til at Sony innser det gjennom PlayStation, Bungie ikke bare kan lage sine egne ting og gjøre det bra, og de vil komme inn og sette sitt eget preg på det, og det er opp til deg om du synes det er en god idé eller ikke, jeg har egentlig ingen personlige preferanser på det. Men uansett.., Det er den siste oppdateringen på Marathon, den siste oppdateringen på Sony. Jeg hadde tenkt å gjøre noe på Nintendo Indie World Showcase i dag, men det viste seg å være en total flopp. Så, la oss meg hva du synes om Sonys siste, så ses vi i morgen for litt mer GRTV nyheter. Farvel."