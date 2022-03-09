GRTV News - Contraband er ikke lenger under aktiv utvikling

Avalanche og Xbox har satt arbeidet med det kommende prosjektet på pause.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News.I dag skal vi snakke litt om Xbox og litt om Avalanche Studios fordi, vel, når de siste oppsigelsene skjedde og mange spill ble kansellert, var det noen få som jeg faktisk ble overrasket over at overlevde for å være ærlig."
"En av dem var Contraband, og grunnen til at jeg sier det er ikke fordi jeg ikke hadde noen tro på Avalanche eller noe sånt, det er fordi da spillet ble annonsert for mange år siden på dette punkt, har vi ikke sett noe, vel, vi har bokstavelig talt ikke sett noe siden.Så det var et spill her som var under utvikling, og det har bokstavelig talt ikke vært noe tegn til liv for det i årevis, og på den tiden så det ut som om det hadde overlevd den nylige utslaktingen av Xbox, du vet de nylige nedskjæringene de hadde gjort der mange mennesker hadde blitt oppsagt og prosjekter hadde blitt kansellert."
"Du vet, vi hadde sett forskjellige glimt av det perfekte mørke, men Contraband har vi ikke sett noe som helst av i samme tidsperiode, og det spillet var fortsatt under utvikling.Så det vil det ikke lenger.Nå er det selvsagt litt skuffende å høre den nyheten, men samtidig når noe slikt skjer, kan man forstå hvorfor utviklingen av prosjektet har blitt satt på pause for igjen, vi har aldri sett noe som helst av substans om dette spillet."
"Så ja, Xbox har stoppet utviklingen av Contraband, Just Cause-utviklerne står fritt til å gjøre andre ting.Så husker du at Avalanche Studios, utviklerne av Just Cause-spillene og Mad Max avduket Contraband tilbake i 2021?Jeg ville ikke klandre deg hvis du ikke gjorde det, siden vi knapt har hørt noe om det siden."
"Derfor burde ikke kveldens rapport komme som en stor overraskelse etter at Xbox Game Studios mange kanselleringer og oppsigelser i det siste.Gamefiles Steven Titillo avslører at Xbox og Avalanche har bestemt seg for å slutte å utvikle Contraband."
"De bruker ikke ordet kansellert, men spillet er ikke i aktiv utvikling lenger.Ikke akkurat et godt tegn på at det noen gang vil komme på markedet, med tanke på hvordan selv massive spill som Perfect Dark ikke får lov til å krysse mållinjen.Det blir interessant å se hva dette betyr for Avalanche, der det er svært usannsynlig at det svenske studioet vil være i stand til å flytte alle menneskene som jobbet med Contraband for mer enn fem år over til andre prosjekter."
"Så ja, Contraband har ikke blitt kansellert ennå, men det har blitt satt på pause og med mindre noe vesentlig endrer seg, vil jeg anta at dette betyr at vi ikke vil får se dette spillet i det hele tatt.Selv om det betyr at IP-en og ideen fortsatt er i Avalanches portefølje."
"Igjen er jeg ikke akkurat overrasket over at dette har skjedd.Det har vært folk som har jobbet med dette spillet i lang tid, og det har ikke vært noe å og selv om jeg ikke liker å se spill bli stoppet eller kansellert, så er det eller satt på pause, uansett hva du vil kalle det, så er det til syvende og sist fortsatt en forretning side av det, og du vet, fire års arbeid og ingenting å vise til, eller ingenting å vise for fansen er ganske bekymringsfullt, spesielt når man ser på ting som du Everwild og Perfect Dark ble lagt ned."
"Det føles rart at Contraband klarte å komme seg gjennom den perioden.Jeg vet fortsatt ikke helt hva dette spillet er, for da vi først så traileren, da vi først fikk forbedringen, var det ikke en gameplay-trailer eller noe sånt.Det var en sånn CGI-filmtrailer."
"Det var i den Xbox spillfremvisningen hvor de avslørte at dette er hva vi kommer til å gjøre.Det kommer til å komme så mange spill i løpet av de neste 18 månedene, og så kommer det fem av dem gjorde det."
"Det var det året dette spillet ble annonsert, og vi har ikke sett noe til det siden.Så igjen er det skuffende at vi får denne nyheten, men det er heller ikke akkurat overraskende.Jeg tror dette var ventet lenge, og spørsmålet er om det er noe som har skjedd.hva fremtiden bringer for Contraband, og om dette spillet noen gang vil få se fremtiden."
"Jeg tror ikke det vil det.Jeg tror dette er slutten på denne opplevelsen, og det betyr at folkene hos Avalanche vil kan endre seg og gå tilbake til noe annet.Du vet om det er et nytt Just Cause, om det er et nytt Mad Max-spill, om det er det kanskje til og med er noe som en retur til Rage, for jeg tror Avalanche laget Rage."
"Så vi får se.Ellers er Avalanche også utvikleren av Hogwarts Legacy, så de er kanskje for opptatt og for opptatt av trollmannsverdenen til å gå videre til noe annet.Men vi må følge med, så får vi se hva som skjer der, men ellers er det all den tiden jeg har."
"Så takk for at dere så på og ble med meg i dag, og jeg kommer tilbake nå på mandag for neste GOTV-nyheter.Så ta vare på dere selv og nyt helgen."