Strauss Zelnick kommer med en het kommentar om hvorfor noen spill ikke gjør det så bra for tiden.
"Så bare for å oppdatere deg hvis du ikke allerede er klar over det, Bioshock 4 har nylig blitt rapportert av Bloombergs Jason Schreier som å være litt i utviklingslimbo, det virker som om utviklingen har blitt fullstendig overhalt på spillet, da det var et slags utseende som mens spillet var et anstendig Bioshock-spill, var det ikke den overveldende store responsen som interne testere hadde hatt, og derfor ville de hos Take-Two, utgiveren for spillet, at det skulle ...være litt mer av en "oomph"."
"Når det kommer ut, er Take-Two kjent for å ville ha en ganske høy standard, spesielt når det gjelder når det kommer til spill som Bioshock, disse mer enspillerbaserte opplevelsene, spesielt når det kommer til å levere fortellinger, men uansett, som jeg sa, Sjaef Selnick snakket til IGN, og han hadde noen interessante synspunkter om strategien for videospill fremover og det høye presset som vi ser i spill i dag, og som bare er ettersom folk ikke lenger aksepterer OK som en grunnlinje."
"Gode spill blir på en måte sett på som det nye dårlige, som Selnick sier her.Så han sier, og jeg siterer, Jeg tror det er en refleksjon av det faktum at ettersom underholdningsbransjen er moden, vil forbrukerne ser kvalitet, og alle innser at forbrukeren er svært krevende og riktig så."
"Strategien til dette selskapet, det vil si Take-Two, har alltid vært å lage den beste underholdningen, ikke nødvendigvis mest underholdning.Noen ganger har vi selvfølgelig kommet til kort, men det har vært veldig få ganger, og jeg tror noen av konkurrentene våre har innsett at forbrukerne kanskje litt sent på dagen ikke er OK med OK."
"Bra er det nye dårlig, bra er det nye flott, og vårt mål her er å gjøre alt eksepsjonelt.Jeg tror det i stor grad har oppsummert de siste spilltrendene.Du ser mange som peker på visse utgivelser og sier: "Hvorfor ble ikke dette den fungerte når denne fungerte, og hvorfor fungerte ikke den når den fungerte?De siste årene har noen pekt på ting som karakterdesign til politiske budskap og slike ting for å si at dette er grunnen til at spill ikke fungerer hvis de kaster politiske budskap på oss, når det vanligvis virker som om det faktisk bare er en ren kvalitetssynspunkt."
"Men når det er sagt, så er det noen gode spill som faller under radaren og ikke blir sett som mye som de hadde ønsket.Zelnick presiserer også ved å si at han ikke nødvendigvis mente å kritisere noen andre spill selskaper her, ettersom han vet at det er en tøff jobb."
"Han sier at det å lage spill er veldig vanskelig, og at man ikke ønsker å kritisere noen for å holde fast ved sitt kreative talent, støtte dem og prøve å få til et godt resultat.Så kort oppsummert er det han sier at selv om noen spill lanseres og er helt fint, og selv om publikum ikke er fornøyd med det, faller det ikke nødvendigvis på utviklerne, for til syvende og sist, selvfølgelig, hvis alle kunne lage en 10 av 10 spill, ville de gjort det, og det er bare noe som dessverre ikke alltid skjer, enten det er på grunn av eksterne faktorer, interne faktorer, spillets utgivelsesdato eller slike ting."
"Det brukes i utgangspunktet på en måte som hvordan Zelnick skal forklare dette Bioshock forsinkelsen for å forsikre seg om at uansett når spillet kommer ut, som det forresten er, så vil han sa at det definitivt kommer, det kommer definitivt til å bli utgitt, men når det kommer at det vil føles som om det har fortjent forsinkelsen, og at det var verdt å vente på."
