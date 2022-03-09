GRTV Nyheter - Rykte: En Lego Batman -kolleksjon kan snart bli avslørt

Får Lego Batman behandlingen Skywalker Saga?
"Men uten videre, i dag snakker vi om det spennende lille ryktet som har dukket opp på nettet om en LEGO Batman kolleksjon, nå mens jeg sier LEGO Batman kolleksjon vil jeg si at det er nok mer nøyaktig at det er et Skywalker Saga spill som vil kombinere mye Batman-historier i en stor Gotham City-verden i ett stort spill som kan være planlagt for en lansering våren 2026."
"Jeg bruker mange "kan være" og "kanskje" her fordi dette er et rykte fra en konto kalt LEGO Game News som tilsynelatende har vært ganske godt kjent fordi det også ble fulgt opp med en rapport fra Insider Gaming, men det er verdt å merke seg at dette igjen er hele spekulasjoner, dette er ikke noe offisielt, ingenting er offisielt kunngjort, men i samme innlegg LEGO Game Nyheter sier at det kan bli kunngjort på Gamescom åpningskveld live, og du vil forvente at noe som dette, som kommer til å være avhengig av mye nostalgi, kunne gjøre store utslag på en messe som Gamescom opening night live som er satt til en uke i dag, den 19. august."
"Så hva kan vi se i denne LEGO Batman-samlingen?Vel, som jeg sa, er det faktisk ikke relatert til den originale trilogien når det gjelder det vil ikke bare være en remastered versjon av de tre spillene, men det kan gi oss noe veldig lignende når det gjelder historien."
"Vi kommer sannsynligvis til å se en massiv Gotham City hvor du kan velge de områdene som du spiller i, og vi kommer sannsynligvis også til å se alle Batman-figurene under solen hvis vi snakker Skywalker saga stil av spill beklager fordi det introduserte, vel brakte inn massevis av Star Wars-figurer i LEGO-format, så du kjenner Batmans skurker, Batmans allierte, Batman selv, alle de forskjellige Batman-formene kommer sannsynligvis til å bli vist frem i dette spillet hvis det blir realisert."
"Interessant også i denne rapporten fra LEGO Game News hører vi også at det var en kansellert Skywalker saga-stil av LEGO Harry Potter-spill som ville ha fortsatt og fullført alle de opprinnelige syv historiene fra JK Rowling i ett spill, men det ble aldri virkelig brakt forbi pitching-fasen."
"Det var også et LEGO Disney- og et LEGO Marvel Guardians-spill, men de ble begge kansellert på ulike stadier i utviklingen.Så det virker som om LEGO er i en vanskelig situasjon akkurat nå, når ekte kongen av som co-op familiespill, LEGO spill pleide å virkelig virkelig lage minner for folk i barndommen, men nå ser det ut til at LEGO kanskje ikke bærer den samme populariteten som det en gang gjorde."
"LEGO Skywalker-sagaen ble ganske godt anmeldt, så du kan forstå hvorfor de ville gå med det skala av spill for noe som et Batman-spill, men med tanke på goodwill rundt LEGO Batman også, kan du forestille deg at det kan være ganske populært hvis det skulle bli avslørt.Igjen, selv om alt dette er spekulasjoner, vet vi ikke noe sikkert om en LEGO Batman samling, men det kan være noe som kan overraske oss på Gamescom åpningskveld live."
