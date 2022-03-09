GRTV News - Remedy deler sine meninger om FBC: Firebreaks steinete lansering

Den konstaterer at spillet har vært utilfredsstillende, men at det bør bli bedre med tiden på grunn av det solide grunnlaget.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News.I dag skal vi snakke litt om Remedy Entertainment og litt om FBC Firebreak.Fordi, vel, spillet har vært, det har hatt en så som så lansering, du vet, det har faktisk vært ganske gode spillertall, men det har ikke nødvendigvis blitt den suksessen som jeg tror Remedy håpet det skulle bli."
"Men uansett, Remedy har nå snakket om spillet som en del av sin siste finansielle rapport, og det har gitt oss en idé om hvordan de oppfatter lanseringen og hva de tror vil skje med FBC Firebreak i fremtiden.Så ja, Remedy er ikke fornøyd med FBC Firebreak, men mener de har et solid spill å bygge videre på.Det finske studioet avslører at majoriteten av spillerne som strømmet til spillet, var basert på PlayStation og Xbox."
"Så det er ingen tvil om at FBC Firebreak kanskje ikke har vært så vellykket som Remedy hadde håpet.Spillet fikk lunkne anmeldelser og hadde svært dårlige spillertall på Steam, til tross for at det snart nådde én million spillere totalt, delvis takket være konsollbrukere og lanseringen av PlayStation Plus og Game Pass.Så nå som det har gått en anstendig mengde tid, hva er Remedys sanne mening om FBC Firebreak?Det finske studioet har kommentert spillet i halvårsrapporten, hvor de forklarer at selv om lanseringen var vellykket rent teknisk, underpresterte det til slutt på PC, noe som betyr at Remedy er misfornøyd med spillet, selv om de konstaterer at de har et solid spill å bygge videre på."
"Remedy forklarer at FBC Firebreak ble designet som et spill som utvikler seg over tid.Til tross for den vanskelige lanseringen mener vi at vi har et solid spill å bygge videre på.Spillere som brukte over en time med spillet, ga spillet de mest positive tilbakemeldingene, noe som viser oss at spillets kjerneopplevelse er underholdende."
"Vi har allerede rullet ut oppdateringer og kommunisert om hvordan spillet vil fortsette å utvikle seg.En større oppdatering i slutten av september blir det neste viktige steget for FBC Firebreak.Dette vil bli støttet av målrettede markedsføringsaktiviteter, som vi forventer vil øke interessen for tittelen.Vi er forpliktet til å fortsette å jobbe med FBC Firebreak, engasjere oss i samfunnet og utvide spillet."
"Så selv om spillet ikke har blitt den brølende suksessen Remedy hadde håpet på, som Alan Wake 2, er det komfortabelt å vite at det skal fortsette å vokse, forbedre seg og lykkes med tiden.Jeg kan på en måte forstå det, og jeg tror at Remedy har en god innstilling til det, i stedet for at et spill kommer ut og må selge X antall millioner eksemplarer eller hva som helst ved lansering, og hvis det ikke går i null ved lansering, så gjør det ikke det, slik mange utgivere ser på lanseringer av spill."
"Remedy er litt mer tilbøyelige, og de er litt mer åpne for at spillene kan vokse til det de til slutt vil bli.Og det respekterer jeg, det gjør jeg.Når det er sagt, tror jeg ikke FBC Firebreak var det spillet de håpet det skulle være.Jeg tror, igjen, du ser på den millionen spillere som det nådde relativt snart etter 10 dager, og du tror at det har gjort det ganske bra."
"Men igjen, dette er et spill som ble lansert på PlayStation Plus og lansert på Xbox Game Pass.Og det er et spill som vi så da Steam-tallene, da folk spilte det rundt lanseringen, var Steam-tallene spesielt dårlige.De var utrolig lave."
"Så det viser på en måte at interessen for spillet har vært ganske lav over hele linjen.Og vel, Remedy-spill, igjen, de har den evnen til å fortsette å lykkes over tid.Du ser på det og tenker at dette kanskje ikke har vært den suksessen de ønsker at det skal være.Kanskje de er litt mindre selvsikre enn de burde være når det gjelder fremtiden for dette spillet."
"Men igjen, vi får vite mer etter hvert.FBC har muligheten til å bli bedre over tid.Og igjen, det er ikke som et spill med full live-service i den forstand at det krever konstant innovasjon på ukentlig basis.Det er et samarbeidsspill som de prøver å bygge."
"Så det vil fortsette å vokse.Og kanskje om et år eller så, kanskje det blir en stor oppblomstring av spillere som ser på det og sier, OK, det vi har her, er en ganske kompleks og bred samarbeidsopplevelse.Men vi må bare se hvordan Remedys evne til å la ting spille seg ut, hvordan det går med FBC Firebreak."
