GRTV News - Baldur's Gate IV kommer, men ikke før om en stund

Ikke forvent at alle studioer som jobber med et D&D -spill, skal lage et nytt Baldur's Gate.
"Hei, velkommen tilbake til GRTV News, jeg er Alex, som alltid gjennom ettermiddagene siste og beste når det kommer til spill, teknologi, underholdning, hva enn du liker og hva du enn elsker, så har vi det alltid her for deg på GRTV News og i den bredere Gamereactor-nettverket som helhet, så hvis du liker det du ser og du vil se mer må du huske å sjekke ut Gamereactor uansett hvor du får det fra for flere spillanmeldelser, spill forhåndsomtaler, filmanmeldelser, serieanmeldelser, eksklusive artikler, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig så mye mer."
"Uten videre om og men, vi snakker om Baldur's Gate 4. Har det kommet en kunngjøring? Har det vært en teaser? Nei, det har bare vært en slags bekreftelse på at det kommer men det kommer bare ikke akkurat nå. Så vi vet at Wizards of the Coast og Dungeons and Dragons som en IP har jobbet mye med å nå et bredere publikum og også utvikle seg inn i nye medier i tillegg til videospill. Baldur's Gate 3 var en stor hit for det, det millioner og millioner av spillere, millioner og millioner av timer spilt, og det er sett som et av de viktigste D&D-spillene og de viktigste fantasy-rollespillene Jeg antar at det generelt avhenger av hvor mye du elsker spillet, men selv om du elsket eller hatet spillet, er det vanskelig å argumentere for at det ikke har vært en massiv suksess for Wizards of the Coast. Noe som de definitivt stadig snakker om å få en ny versjon av."
"av, og i en samtale med spillbransjen sa Wizards of the Coast-president John Haidt nylig sa at mens Baldur's Gate 4 absolutt er noe som kommer til å skje, er det bare ikke noe som kommer til å skje akkurat nå, og det er ikke noe du bør forvente når et nytt D&D-spill blir annonsert. Jeg skal hente sitatet her fra Haidt, og så skal vi kan snakke litt mer om det. Baldur's Gate er et utrolig spill, og selvfølgelig er vi kommer til å gjøre en suksess som Haidt sier, men vi går til Sig og teamet hans for å fortelle en utrolig historie og bringe D&D til et veldig bredt publikum. Ideelt sett vil spillet appellere til D&D-spillere fordi det vil hjelpe dem å realisere fantasien sin, men det vil forhåpentligvis også appellere til folk som elsker å spille actionspill, som elsker Jedi-spillene, som elsker God of War spill. Så hvis du ikke er klar over det, så har D&D og Wizards of the Coast inngått et samarbeid med Giant Bomb, Giant Skull beklager, Stig Asmundsens nye studio. Stig Asmundsen er regissøren av det første to Star Wars Jedi-spillene og den kreative regissøren av Battlefield 3, så spillet som han skal lage for Wizards of the Coast kommer i stor grad til å være veldig mye inspirert av den typen spillestil, vil jeg si. Det ser ut til å være et actionspill, det er ikke kommer til å bli et toppstyrt CRPG som Baldur's Gate 3 er. Jeg antar at det eneste som kanskje folk hever øyenbrynene er når Haidt snakker om å appellere til et bredere publikum og jeg tror ikke at han nødvendigvis, dette teller som en spydighet for å si at Baldur's Gate 3 ikke appellerte til et bredt publikum, for det gjorde det, noe de millioner av solgte eksemplarene viser men det kan være noe som folk har snakket om, det kan være i forhold til det mange i spillbransjen har snakket om å lage et nisjefokus på en måte som så appellerer til et bredere publikum fordi det føles som noe, et prosjekt eller et spill eller en tittel eller hva som helst har vært så forpliktet til sin nisje og sin visjon. Det så vi med Kingdom Come Deliverance 2, vi så det med Claire Obscure, vi så det med Baldur's Gate 3, vi har sett det med mange spill som virkelig har skilt seg ut til tross for at de på papiret kanskje ikke høres ut som om de appellerer til et stort publikum. Ofte er disse spillene som gjør det og likevel lykkes i alt de gjør, på grunn av engasjementet for visjonen ofte ender opp med å få ros, men mer enn noe som prøver å tilfredsstille alle i bransjen."
"samme måte. Vi er fortsatt i en veldig, veldig tidlig fase av dette prosjektet fra Giant Skull, så vi vet ikke engang noe om hovedpersonen, om spillestilen, om hva verden kommer til å skal være, om når det kommer til å foregå i D&D-verdenen, hvor det kommer til å foregå i D&D-verdenen, eller noe sånt, så jeg tror ikke vi skal prøve å gjøre noen form for vurderinger om det akkurat nå, men det er godt å vite at det ikke kommer til å bli en Baldur's Gate 4 eller noe som det, i det minste fra dette studioet, fordi dette studioet er sterkt fokusert på actionspill og å sørge for at folk bare kan plukke opp og spille en cinematisk actionopplevelse, sannsynligvis som Star Wars Shadowguns og God of War-spillene. Hvem vil du se i helvete på Baldur's Gate 4? Vi vet at Larian ikke gjør det fordi de går videre til andre ting, la meg få vite det og jeg ser deg i morgen for flere GRTV-nyheter, ha det!"