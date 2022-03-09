GRTV News - Football Manager 26 har blitt annonsert

Det blir neste kapittel i den Sports Interactive-utviklede serien.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, i dag skal vi snakke om litt om Football Manager 2026, fordi det har blitt bekreftet, det kommer.SEGA og Sports Interactive har annonsert dette kommende spillet, og grunnen til at vi snakker om det, fordi jeg vet at Football Manager kan være en ganske uvanlig serie, noen folk elsker det, noen hater det, men grunnen til at vi snakker om det er fordi Football Manager 25 var en absolutt katastrofe, alt som kunne ha gått galt for spillet gikk galt, til det punktet at det faktisk aldri kom ut, noe som er veldig overraskende med tanke på at det er en årlig franchise, det er i bunn og grunn det samme som om EA ett år bestemte seg for å ikke gi ut EA Sports FC eller FIFA eller bestemte seg for å droppe Madden eller 2K gjorde det samme med NBA, det er en så uvanlig ting å si, åh i år kommer vi til å kansellere utgaven fordi det ikke har fungert slik vi hadde planlagt det."
"Så det legger et stort press på 2026-kampen, som nettopp har blitt annonsert, igjen det er en veldig rå kunngjøring, vi snakker ikke om mange detaljer her, men vi har en idé om hva de håper dette spillet vil oppnå, så la oss dykke ned i det.Sports Interactive bekrefter at Football Manager 2026 blir det neste spillet i serien serien, etter en katastrofal vending for 2025-spillet, blir vi fortalt at det neste spillet kapittelet vil omdefinere opplevelsen."
"Så med tanke på de mange årene med ganske anstendige simulerte sportsopplevelser som har preget serien tidligere, var det få som hadde forventet at Football Manager 2025s livssyklus skulle utvikle seg på den måten den gjorde.Spillet ble møtt med problemer under utviklingen som til slutt førte til at Sports Interactive og utgiveren Sega utsatte spillet før det til slutt ble kansellert helt."
"Skulle dette være et tegn på hva fremtiden bringer for serien?Tydeligvis ikke.Så vi har nettopp blitt introdusert til Football Manager 2026, vi får ikke vite så mye mer enn at spillet kommer for øyeblikket, noe som betyr at vi ikke vet utgivelsesdato eller -vindu, eller hvilke plattformer det vil lande på, selv om PC, Xbox Series X og S er Switch og sannsynligvis mobil er en ganske anstendig gjetning, og selvfølgelig PlayStation 5 der, jeg vet ikke hvorfor jeg utelot det da jeg snakket om det."
"Uansett, det vi vet er at dette spillet blir det neste kapittelet i serien, og at det vil ta spillerne med på en reise for å definere sin fotballskjebne med vår mest oppslukende og visuelt rike Football Manager-opplevelsen noensinne.Sports Interactive forklarer at potensialet for historiefortelling er redefinert ved å ta spillerne nærmere hjertet av det vakre spillet."
"Et tidlig utdrag av den forhøyede kampdagsopplevelsen sett gjennom funksjonærens briller Premier League-lisensen gir bare en forsmak på hva du kan forvente deg etter overgangen til Unity Engine.Så du kan se dette utdraget av spillingen nedenfor i kunngjøringstraileren med mer informasjon og oppdateringer kommer snart."
"Det siste sitatet er grunnen til at Football Manager 25 til slutt ble valgt bort.kansellert tror jeg, fordi de annonserte at hoppet fra 24 til 25, de skulle gjøre denne store motoroverhalingen, og de skulle flytte den til Unity Motor."
"Og det var flere grunner til det, men prosessen med å gjøre det hoppet var helt klart ikke så sømløs som de håpet, og til slutt måtte de ta en del av de mer tid.De ville ikke gi ut et spill som var halvferdig og fullt av problemer."
"bare fordi det er en årlig utgave.Så de ender opp med å kansellere spillet, og bruker to år på å lage 26 effektivt.Og nå er det klart igjen med Unity som motor i stedet for den forrige motoren de brukte å bruke."
"Ja, vi har faktisk ikke den endelige utgivelsesdatoen for spillet ennå.Vi har ingen informasjon om plattform.Vi vet egentlig ikke så mye om det, men Football Manager-spill har en tendens til å til å lanseres, vel, de har hatt en tendens til å lanseres tidligere, på høsten, rundt november, du vet, et par måneder inn i den egentlige sesongen."
"Jeg vil anta at de sannsynligvis ønsker å holde seg til den tidsrammen, noe som betyr vi vil sannsynligvis få masse informasjon om dette spillet snart.Ville det være overraskende å se flere nyheter så snart som neste uke med tanke på at det er Gamescom?Potensielt."
"Potensielt.Men jeg tror at en serie som dette har en så dedikert fanskare nisje-fanbase, jeg tror de kan gå sin egen vei, egentlig.Og de kan gå sin egen vei, og folk vil strømme til når det er tid for å dele mer informasjon."
"Men ja, det viktigste å vite er at Football Manager 26 kommer.Vi kommer ikke til å, vel, forhåpentligvis vil det faktisk lande.Selvsagt kan ting endre seg, men Football Manager 2025 er et perfekt eksempel på det.Men ja, vi forventer at dette blir det neste kapittelet i serien, og at det vil være, du vet, betydelig endret i måten vi kjenner og hva vi forventer av Football Managerspill."
"Men ja, det er all den tiden jeg har.Så takk for at dere så på.Vi ses i neste GFTV News i morgen."