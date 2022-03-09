Gamereactor

GRTV Nyheter - Rapport: Capcom jobber med Resident Evil - Code: Veronica og Resident Evil Zero nyinnspillinger

Beklager Resident Evil 5 fans, dere må nok vente en stund på nyinnspillingen.

Audio transcriptions

"Hei, velkommen tilbake til GRTV News, jeg er Alex, som alltid går jeg gjennom ettermiddagene siste og beste når det kommer til spill, teknologi eller underholdning, uansett hva du liker og hva du enn elsker, så har vi det alltid her for deg på GRTV News og på Gamereactor-nettverket som helhet, så hvis du liker det du ser og du vil se mer, må du huske å sjekke ut Gamereactor uansett hvor du får det fra."

"Men uten videre, i dag snakker vi litt mer Capcom-nyheter, eller rettere sagt, en slags av en interessant utvikling i Capcom-nyheter, for vi snakker om Resident Evil, den neste nyinnspillingen som vil dukke opp sammen med Resident Evil 9, som er satt til å komme ut tidlig neste år."

"Så du tenkte sikkert, med tanke på at vi har laget Resident Evil 2, så Resident Evil 3, så Resident Evil 4, at vi ville være på vei til Resident Evil 5 som en nyinnspilling, men med tanke på at det ikke var det mest populære spillet i Resident Evil franchisen, tror jeg at Capcom har tatt det til etterretning, og det virker, i hvert fall ifølge en lekkasje, at vi kommer til å få remakes av Resident Evil Code Veronica og Resident Evil 0 i stedet, som er planlagt utgitt i 2027 og 2028."

"Dette kommer fra Aesthetic Gamer, også kjent som Dust Golem, som har vært ganske pålitelig med sine Capcom-lekkasjer tidligere.
De var der for å forutsi avsløringen av Dragon's Dogma 2, de forutså Resident Evil 4 nyinnspilling, og selv om de tok feil med Resident Evil 9 til å begynne med, og hevdet at det skulle være Jill som hovedperson i stedet for nykommeren Grace Ashcroft, så tror hun heter."

"Jeg er ikke noen stor Resident Evil-entusiast, men uansett, den første gjetningen på hovedpersonen var litt feil.
Det var kommentarer om flere iterasjoner av Resident Evil 9 før det til slutt ble avslørt."

"Så, igjen, slike ting skjer av og til, men vanligvis er det en ganske sterk rekord for Aesthetic Gamer, også kjent som Dust Golem, på dette, og det er derfor vi rapporterer det, og det er derfor mange andre nettsteder har rapportert det også.
De sier at de ikke vet hvilket spill som kan komme først, om det er Resident Evil Code Ronica eller Resident Evil 0, men begge forventes å være innenfor ganske like tidsrammer."

"Det er ganske store kommende år for Resident Evil.
Resident Evil har allerede vært inne i en god stime i det siste.
Biohazard into Village into Resident Evil 4 nyinnspilling føltes som om det virkelig var en stor, comeback for serien, etter litt halvdårlige innganger i Resident Evil 5 og Resident Evil Evil 6."

"Og med tanke på hvor nye disse spillene er, som Resident Evil 5 og 6, er det fint at det går lenger tilbake i fortiden for disse spin-offene, Code Veronica og Resident Evil 0, fordi det er mange som ikke har spilt de spillene.
Det er veldig lenge siden vi så disse spillene i første omgang, og selv om det kom oppdaterte versjoner, spesielt for Code Veronica og Code Veronica X, tror jeg, og Resident Evil 0 fikk også en litt oppdatert versjon, har det ikke vært noe som er virkelig, virkelig kommer til å remastere og lage hele opplevelsen på nytt, a la Resident Evil 4 nyinnspilling."

"Og vi vet at de også selger godt, og vi vet at de får gode kritikker, slik det har skjedd før med Resident Evil 4 nyinnspilling, Resident Evil 2 nyinnspilling og Resident Evil 3 nyinnspilling.
Så igjen, det ser ut til å være sterkt for Resident Evil."

"Resident Evil 9 er imidlertid prioriteringen for 2026, og det kommer ut i februar, og så får vi se hva som skjer der, men kanskje vi kan få noen kunngjøringer i løpet av det neste året eller så.
Hvilken Resident Evil gleder du deg til å se?
Hvilket av de tidligere spillene fra fortiden vil du helst se remastret?
Fortell meg alt dette og mer til, så ses vi i morgen for flere GRTV-nyheter."

