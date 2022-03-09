GRTV News - Rapport: Call of Duty: Black Ops 7 lanseres i midten av november

CoD er tilbake i juleperioden, men den kommer ikke til én viktig plattform.
"Men uten videre, i dag snakker vi om Call of Duty Black Ops 7.Nå, Call of Duty Black Ops 7 vet vi kommer til å komme ut på et tidspunkt dette år, det er bare slik COD fungerer, og det ble avslørt på Xbox Games Showcase at det ville være årets COD, så det er alt godt å vite, men nå har vi kanskje en oppdatering på når det kommer ut, spesifikt ser det ut til at det lanseres 14. november, i det minste hvis det er, hvis du er villig til å tro, DEA Labs, jeg kaller dem alltid DEA Labs, kanskje det er DEA Labs, jeg vet ikke helt, men dette er en pålitelig kilde og en pålitelig lekkasje som vanligvis er ganske solid med sin informasjon, og de peker på Call of Duty Black Ops 7 lanseres som sagt den 14. november for Xbox Series X, PS5, PC, Xbox One og PS4, så ja, fortsatt støtte for old school-konsollene, men det er viktig å merke seg at Black Ops 7 ikke ser ut til å lanseres på Switch 2, men det utelukker ikke, som Ben skriver her, en eventuell port til den håndholdte eller hybridkonsollen."
"Så det er interessant at Call of Duty Black Ops 2 går for old school-konsoller som Xbox One og PS4, og selv om Nintendo Switch 2 tilsynelatende har sammenlignbare ytelse som en PS4 eller PS4 Pro, har de fortsatt ikke portert disse spillene til Nintendo Switch ved lansering, til tross for at det var en avtale da Activision Blizzard opprinnelig ble kjøpt opp av Microsoft, at de ville tillate eksklusivitet, ikke-eksklusivitet, beklager, og bringe store franchiser som Call of Duty til Nintendo Switch."
"Det ser ut til at spillet vil ha en pris på €80 som et prispunkt for en fysisk utgave med platen, og bortsett fra det vet vi veldig lite annet om Call of Duty Black Ops 7 når det gjelder når det vil bli utgitt, som samlerutgaver, slike ting.Du kan tenke deg at noe av det vil bli inkludert, og vi vil sannsynligvis høre mer om det neste uke, for som vi vet, Gamescom starter neste uke, O&L vil skje, Call of Duty Black Ops 7 er veldig, veldig sannsynlig å være der, hvis ikke allerede bekreftet av Geoff Keighley, Jeg tror det allerede er bekreftet av Geoff Keighley, i alle fall kommer vi sannsynligvis til å få en god presentasjon av det der, noe som forhåpentligvis vil gi COD litt kamp mot Battlefield, som for øyeblikket har kjørt reklamemarkedet, la oss få vite i morgen."
"Battlefield 6, til tross for at det ikke er tilgjengelig på PS4, Xbox One og Switch 2 også, er Battlefield 6 ser ut til å bli en reell utfordrer i år for mange som skytespillenes konge.Det er hyggelig å se COD og Battlefield kjempe mot hverandre igjen, selv om vi må se hvordan landskapet har endret seg denne gangen, for mens Battlefield har vært borte i ganske lang tid en god stund, eller i det minste har det ikke vært opp til sin standard på en god stund."
"tid, Call of Duty har bare levert spill etter spill etter spill, noe som har dominert FPS-markedet.Men som sagt, vi må vente og se hva som skjer.Igjen, dette er ikke bekreftet, selv om 14. november for Call of Duty virker ganske sannsynlig, med tanke på at Xbox allerede har noen store spill klare for september og oktober, så vi ville ikke bli overrasket over å se Call of Duty bli skjøvet tilbake til november."
"Det er litt rart, for Call of Duty er et spill som har hatt en utgivelsesdato som har krøpet nærmere og nærmere mot slutten av sommeren enn mot den ferieperioden, slags som FIFA eller EA Sports FC.Men som sagt, vi får se."
"La meg få vite når du tror Call of Duty Black Ops 7 bør komme ut, om du kommer til å skaffe deg det ved lansering, og om du vil vente på Switch 2-portingen.La meg få vite alt dette og mer, så ser jeg deg neste uke for flere GRTV-nyheter.Farvel og på gjensyn."