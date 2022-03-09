GRTV News - EA ønsker å gjøre Battlefield til en årlig franchise

Målet er å få til to utbetalinger etter hverandre i løpet av minst fem år.
"God morgen alle sammen og velkommen tilbake til en ny utgave av GRTV News.I dag skal vi snakke litt om Battlefield.Ikke på grunn av betaen faktisk, beta helgen, den andre beta helgen skjedde i løpet av den siste helgen og den gikk ganske bra, men nådde ikke helt opp til høydene fra den første beta-helgen men det trakk likevel til seg hundretusener av spillere."
"Men grunnen til at vi snakker om det i dag, er fordi en velkjent bransjeanalytiker har kommet ut og i utgangspunktet sagt eller snakket litt om hva EA håper å oppnå med Battlefield-serien i fremtiden.Så dette er på en måte hva EA ønsker å få Battlefield 2 om noen år."
"Og i bunn og grunn ønsker de å konkurrere med COD.Så mens vi har ventet lenge på Battlefield 6 og den ekstra utviklingstiden har helt klart gitt resultater når det gjelder kvaliteten på spillet, EA ønsker å komme til et punkt der de kan produsere et Battlefield hvert eneste år og de ønsker å gjøre det ved å bruke multi-studio oppsettet som de allerede har gjort med Battlefield Studios."
"Så når det er tilfelle, la oss dykke inn.Så ja, Michael Pachter. EA ønsker at Battlefield skal bli en årlig utgivelse.Bransjeanalytiker Michael Pachter hevder at Electronic Arts planlegger å gjøre Battlefield til en årlig franchise, omtrent som Call of Duty."
"Så ja, Michael Pachter er i gang igjen, denne gangen hevder han at Battlefield kommer til å bli en årlig utgivelse, i likhet med Call of Duty.Ifølge Pachter tok han opp ideen direkte med Byron Bede, som for øyeblikket har oppsyn med Battlefield-merket."
"Angivelig ønsker Electronic Arts at serien skal utgis på årlig basis med tre forskjellige studioer som håndterer hvert sitt prosjekt samtidig.Her er hva Pachter sa i en episode av Pachter Factor.Og målet deres er at tre studioer skal lage Battlefield på treårsbasis slik at de kan komme til Battlefield årlig."
"Og han sa at det kommer til å ta fem-seks år før de får to på rad, så det kommer til å ta en stund før vi kommer dit.Hvis dette stemmer, kan Battlefield etter hvert gå over til en årlig utgivelsesmodell, selv om det kan ta opptil fem eller seks år før det blir virkelighet."
"Hvilken innvirkning denne strategien kan ha på franchisens fremtid, er fortsatt uklart.Electronic Arts har lenge presset på for at Battlefield skal konkurrere direkte med Call of Duty.Med tanke på hvor populær betaversjonen av neste del har vært, er det kanskje ikke så rart at EA ønsker å lansere flere produkter på markedet."
"Spørsmålet er om årlige utgivelser faktisk vil styrke Battlefield som merkevare?Kunne du tenke deg å se Battlefield bli en årlig utgivelse?Vel, jeg mener, personlig tror jeg ikke Battlefield ville tjent på å bli en årlig utgivelse.Jeg tror ikke det er et av de spillene som trenger det."
"Jeg synes det burde være to, kanskje tre år mellom hver del av spillet.Jeg tror det er en fordel å bygge ut spillet og la samfunnet blomstre i stedet for å hele tiden bare prøve å tvinge dem til neste kapittel.Det er en tendens med disse årlige utgivelsene, for å få det til å fungere, må utviklerne tvinge så mye innhold ned i halsen på deg at de blir disse absolutte mastodontene som krever all din tid."
"Når du spiller Call of Duty nå for tiden, er det et nytt event hver uke.Du får hele tiden mikrotransaksjoner i form av butikken.Sesongmodellen betyr at hvis du ikke spiller regelmessig, kommer du ikke til å fullføre kamppassene dine, og alt det der."
"Jeg tror ikke Battlefield ville hatt godt av det.Og den andre tingen også, jeg tror ikke samfunnet i det hele tatt ville gått med på det.Battlefield-miljøet er et mye mer kunnskapsrikt publikum enn Call of Duty-publikummet.Og det andre er at ting ikke går helt riktig for Battlefield, vil de vende seg mot det uten å tenke seg om."
"Du så det skje. Det begynte å skje med Battlefield V og Battlefront-spillene.Og så med Battlefield 2042, du så hvilken innvirkning det spillet hadde og folk var ikke særlig fornøyde med det.EA prøver fortsatt å få tilbake den gode troen."
"Og også å få Battlefield, som er en franchise, igjen, som aldri har vært spesielt produktiv når det gjelder å produsere mange spill på hyppig basis, vil det ta mye tid å få det til å bli en årlig utgivelse.Igjen sier han at det kan ta fem eller seks år før de kan få til to på rad."
"Battlefield Studios består for øyeblikket av fire utviklere, men ikke alle disse fire utviklerne kommer til å jobbe med Battlefield i fremtiden.Men vi antar uansett at DICE åpenbart vil fortsette å jobbe med Battlefield.Og jeg er ikke så sikker på om de vil klassifisere Battlefront som en del av Battlefield-serien, men DICE har alltid laget disse spillene, så man forventer at det er der."
"Ripple Effect ble laget spesielt, tror jeg, for å lage Battlefield-kampanjer.Så da er i hvert fall singleplayer-siden av saken ordnet, for man skulle tro at den delen av spillet som realistisk sett ville kreve mindre finpussing og mindre store investeringer ville være enkeltspilleren, fordi Battlefield alltid har vært en flerspillerfranchise."
"Men utover det har vi Criterion og Motive.Motive var utvikleren av Dead Space-nyinnspillingen, som fortsatt jobber med Iron Man-spillet som vi ikke har hørt noe om på omtrent ti år.Ikke på ti år, det har gått fire år eller noe sånt, men det er en stund siden sist."
"Og du ville forvente at Motive ikke ville være en Battlefield-utvikler i fremtiden, og kanskje gå tilbake til å gjøre andre ting som det ble laget for å gjøre.Og så har Criterion vært notorisk kjent for å lage racingspill som Need for Speed.Så man skulle tro at Criterion potensielt ville gå tilbake til å lage racingspill for EA."
"Men det er vanskelig å si. Det er veldig vanskelig å se hva fremtiden bringer for Battlefield.Men jeg tror jeg personlig ville blitt litt skuffet hvis fremtiden så Criterion og Motive absorberes i Battlefield Studios og blir til bare å lage årlige utgivelser for spillet.Igjen, jeg tror ikke det nødvendigvis fungerer."
"Jeg tror folk liker veldig spesifikke ting for Battlefield.Når det er gjort riktig, elsker de det. Og når det ikke er gjort riktig, hater de det.Publikum er ikke på langt nær like kunnskapsrike og aksepterende som i Call of Duty, hvor du bare kan kaste ting på dem hele tiden, og de bare elsker det."
"De vil bare spise det opp.Så jeg er ikke sikker på om dette er riktig retning for EA.Men igjen, EA gjør disse tingene der de går gjennom perioder hvor de virkelig opprører fansen og de går gjennom perioder hvor du tenker, Herregud, de har virkelig løst det her."
"Og så går de tilbake til å opprøre dem.Så du må ri på bølgen.Nyt Battlefield 6 mens det er her, for det er ikke sikkert at fremtiden alltid vil se slik ut.Men uansett, det er all tiden jeg har."
"Takk for at dere ble med meg på dagens episode av GRTV News.Men jeg er tilbake i morgen for ukens neste episode.Da ses vi alle sammen."