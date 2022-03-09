GRTV News - Kirbys eksklusive Switch 2 -spill får sin egen Nintendo Direct i morgen

45 minutter med Kirby Air Riders blir servert i morgen.
"Hei, velkommen tilbake til GRTV News, jeg er Alex, som alltid gjennom ettermiddagene siste og beste når det gjelder spill, teknologi, underholdning, hva du vil og hva du enn elsker, så har vi det alltid her for deg på GRTV News og i Gamereactor-nettverket som helhet, så hvis du liker det du ser og vil se mer, må du huske å sjekke ut Gamereactor uansett hvor du får det fra for flere spillanmeldelser, spill forhåndsomtaler, filmanmeldelser, serieanmeldelser, eksklusivt materiale, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig så mye mer."
"I dag har vi fått en spennende nyhet fra Nintendo om Kirby Air Riders, det er et av de få hovedspillene som ser ut til å komme ut eksklusivt for Nintendo Switch 2, det er en oppfølger til Kirby Air Rider-spillet fra 2003, som kanskje ikke er på alles favorittlister, det var litt blandet når det gjelder det opprinnelige mottakelse, det ble på en måte sett på som ganske under radaren, og likevel bringer Nintendo det tilbake til neste år, jeg tror ikke vi har en fullstendig utgivelsesdato på det ennå, det kan bli senere i år, det kan bli tidlig neste år, men vi kommer til å finne ut mye mer om det, for i morgen kommer det til å være en 45 minutter lang Nintendo Direct spesielt om Kirby Air Riders, så ikke forvent Silksong, ikke legg det inn i noen chatter, ikke ikke forvent noen andre Kirby-spill, ikke forvent noen Mario-spill, ikke forvent Metroid, Pokemon, noe sånt, for vi fokuserer bare på Kirby og de små kjøretøyene hans og kjøretøyene vennene hans. Vi er ikke sikre på hvilken form dette spillet kommer til å ta, sannsynligvis noe lignende Kirby Air Rider, men som sagt er det nok ikke verdt å spekulere for mye i mye på dette fordi vi kommer til å få 45 hele minutter med Kirby Air Riders i morgen kl. 15 CST, CST beklager, eller 14 BST eller 14 eller 15, avhengig av hvor du er, noe som er en spennende liten kunngjøring. Nintendo gjør dette, og de har vært ville med sine direktelinjer i det siste. I forrige uke fikk vi Indie World-presentasjonen som ble sett på som ganske mye skuffende presentasjon for mange mennesker. Før det hadde vi en av de første Nintendo 2 Directs som igjen var ganske skuffende for mange mennesker, og selv om det ikke er Nintendo spesifikt, er det ganske Nintendo-tilstøtende fordi vi hadde en Pokemon Presents som åpenbart er rent for Nintendo-systemer og mobile systemer egentlig som igjen ganske og så får vi 45 minutter med Kirby. Så du begynner å lure på hvor dette har vært hele tiden? Hvorfor kommer disse showcasene ut som dette? Det er også på samme dag som Gamescom åpner live, det er på samme dag som kvelden før Gamescom når Nintendo kommer til å være til stede, så selv om det ikke er nødvendigvis så mye nytt å grave i med denne kunngjøringen, syntes jeg bare det var interessant å snakke om Nintendos presentasjoner og hvorfor de konsekvent forbløffer oss spesielt de som må følge med på alle disse presentasjonene."
"Hvis du bare er en vanlig forbruker, tror jeg ikke det spiller noen rolle, men jeg tror at hvis du er følger med på bransjen konsekvent, og du følger med på Nintendo spesielt, vil det føles forvirrende å fortsette å se på disse showene uten å se noe som du faktisk tror du kan se, og så får man noe som dette, som er en 45 minutters showcase. 45 minutter er mye tid. Donkey Kong Bonanza fikk ikke så mye tid, så du ville Jeg kan tenke meg at vi kommer til å få se veldig mye spilling her. Vi kommer til å få se nøyaktig hva dette spillet kommer til å bli, og sannsynligvis kan du forestille deg en utgivelsesdato hvis de viser 45 minutter av det. Jeg kan ikke huske sist gang Nintendo viste så mye film for et spill uten at det var ganske nær utgivelsen. Men ja, er du spent på Kirby Air Riders?Kommer du til å se Direct i morgen? La meg få vite alt dette og mer, så får vi se deg i morgen for noen Kirby Air Riders nyheter nesten helt sikkert. Ta-ta for nå."