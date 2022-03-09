Journey LOC8 Passport Finder Gen 2 (Quick Look) - et verktøy for reisende

Journey har gått tilbake til tegnebrettet med LOC8 Passport Finder, men noen problemer gjenstår.
"Hei alle sammen og velkommen til en ny Gamereactor Quick Look.Jeg elsker Journeys produkter generelt.Jeg tror at de virkelig forstår brukstilfeller, i de fleste tilfeller, og at de designer produkter som er dyre, ja, men som har en reell nytteverdi i tillegg til at de bare er vakre håndlagde gjenstander."
"Jeg fikk noen ganske krasse tilbakemeldinger for passlommebokfinneren deres, den første generasjonen av det produktet, og nå har de gitt ut en oppfølger.Den heter ganske enkelt Journey Lock 8, som er en slags portefølje av produkter som har Apple Find My-støtte."
"Dette kalles Lock 8 Passport Wallet Finder Gen 2, og det er noen virkelig kule endringer her som jeg tror vil gjøre at den vanlige kunden får mye mer glede av den.Så la oss gå over disse først.Denne er generelt slankere, den er mye lettere enn denne, den veier litt mer enn passet ditt ville gjort alene, noe som er veldig, veldig imponerende med tanke på hva det faktisk tilbyr."
"Den er upåklagelig produsert, dette materialet, dette stoffet her er fantastisk, og sømmene er flott, læret på den er nydelig, og det er mye plass til tingene dine og småting her.Den har selvsagt støtte for Apple Find My, noe som betyr at du ikke trenger å sette inn en AirTag eller noe sånt, denne har bare Find My innebygd, noe som også betyr at en skurk ikke kan fjerne AirTag, men han kan fjerne passet ditt og legge igjen lommeboken din, men kanskje han ikke vet at denne har Find My-støtte, mens han kanskje vet at en AirTag har den funksjonaliteten, så det er bra."
"Den har også RFID-beskyttelse for ulovlige skanninger, noe som er flott, og denne ringen her er en MagSafe-spole, noe som betyr at den kan lades med en MagSafe-lader, så hvis du har en av disse, som den gamle, tror jeg, måtte ha liten pogo pin-lading, noe som betyr at du måtte ha den kabelen med deg når denne gikk tom for strøm, men her, denne vil bare lade med en hvilken som helst MagSafe-lader, noe som er fantastisk, det er en virkelig god idé."
"Den har en slags kontantlomme eller et område her, jeg tror det er plass til fem kort totalt, og den har en pennelomme, noe som betyr at den er fin hvis du for eksempel skal fylle ut noe, må fylle ut reisedokumenter fysisk på flyet, for eksempel, er det mye ganger når du flyr, så hvis du er en forretningsperson som må gjøre det ofte, er det nok en god idé å ha en god penn, men det er fortsatt det samme problemet som med den gamle, som er, akkurat nå er det ikke noe pass her inne, jeg kommer ikke til å vise deg passet mitt, bare for sikkerhets skyld, men du kan ganske mye fortelle at når den låses eller når den lukkes, er det et lite mellomrom her, mellomrommet er tydeligvis for å få plass til pennen, det er også for å få plass til kortene, de er generelt flate, så jeg forstår ikke helt hvorfor dette gapet må være der, også fordi dette gapet er der, det er ingen magnetisk lukking mekanisme på dette, i utkanten av produktet, noe som betyr at det vil klappe rundt mye, mens passet ditt for sikkerhets skyld, husk at passet ditt er her, det er ikke festet på noen måte, og dette er heller ikke laget for å passe til en vanlig passstørrelse, noe som betyr at hvis jeg dytter den inn der, vil den holde den stødig, for den strammes når den kommer ned hit, men det er fortsatt ikke stramt nok, føler jeg, jeg ville ha ønsket en lomme som ville være tett rundt, for du vil at den skal være veldig fast der inne, dette er passet ditt vi snakker om, og dette er ikke godt nok, jeg vil også at det skal være strammere her, ingen åpning, jeg vil ikke at det skal være noen åpning, og jeg vil at den skal lukkes flatt, som en lommebok gjør, så la meg bare forklare, hvis jeg skyver, er det slik jeg vil at det skal være, jeg kan fortsatt få plass til kort, kanskje jeg ikke får plass til pennen, og hvis det var tilfelle, ville jeg enten en liten klaff her, en magnetisk klaff, for å holde den lukket, eller så vil jeg at det skal være en magnetisk forbindelse hele veien rundt kanten, slik at jeg visste at den ville holde seg lukket, på innsiden dette, la oss anta at jeg er på reise, dette er boardingkort, kredittkort, og passet mitt, dette er en veldig viktig pakke, så dette er ikke godt nok, tror jeg, og det koster 90 pund, noe som er litt for mye, så jeg vil likevel oppfordre Journey til å dra tilbake til tegnebrettet, for det er en veldig god idé å finne passholderne mine, men dette er dessverre litt for slappt, følg med på neste."