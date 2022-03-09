Ninja Creami Deluxe (Quick Look) - Enklere iskrem enn noen gang før?

Ninja prøver å revolusjonere iskremproduksjonen hjemme, og selv om det finnes kompromisser, er det noen virkelige fordeler her.
"Hei alle sammen og velkommen til en ny Gamereactor Quick Look.Vi er endelig tilbake i et studio, noe som er litt mer respektabelt.Vi er fortsatt i ferd med å bygge opp de vanlige settene etter en enorm World of Warcraft-stream i sommer, så vi beklager, men vi er halvveis tilbake, og det er flott."
"Og jeg har prøvd meg på dette sammen med kjæresten min Clara i sommerferien.Dette er Ninja Creamy Deluxe.Hva er det nå?Vel, det er faktisk overraskende vanskelig å forklare fordi det ikke er en ismaskin, som en ismaskin som du ville fått fra, siden det er fra som en De'Longhi's C-Mac for eksempel, som ser ut til å være en veldig populær måte å lage din egen is på, hvor det er et kjøleelement inni som trekker mye strøm for å kontinuerlig kjøle ned en væske og deretter kverne iskremen for å lufte den og skape den vakre, silkemyke glatte konsistensen som vi, i det minste hvis vi lager iskrem hjemme, forbinder med med den."
"Nei, Creamy er faktisk veldig annerledes, og på grunn av sin annerledeshet har den slått en nerve hos folk på nettet og globalt, fordi dette, tro det eller ei, er en viral hit.Det startet på sosiale medier, men det virker som om folk elsker det for en hel rekke forskjellige grunner."
"Det er vanskelig å se hvis man bare ser på selve maskinen.Det er en liten lås her for ulike størrelser av containere som i bunn og grunn bare kommer ned til hva slags elementer du vil lage mat eller tilberede med Creamy Deluxe.Det finnes 11 forskjellige innstillinger her med denne ganske intuitive, men likevel litt kjedelig skjerm her, men det er fordi denne faktisk er ganske billig."
"Her i Danmark ville du fått den for rundt 1500 kroner eller noe sånt, noe som utgjør til rundt 220 dollar.Så ikke mye billigere enn en billig som vanlig ismaskin, ismaskin, men det er fortsatt billigere, og dette gjør en hel masse forskjellige ting, men det er også fordi det er en viktig ting som mangler."
"Det er ikke noe kjøleelement i Creamy, selv ikke i Creamy Deluxe.Dette krever at du har kjølt ned elementene du vil bruke, på forhånd og så rører, blander og skaper dette den effekten du ønsker gjennom denne typen risting og blanding, fordi det er dette lille bladet her som blander elementene."
"Hvorfor har dette gått viralt?Det er veldig vanskelig å si, men gjennom disse rudimentære kontrollene her kan du ha en hel rekke forskjellige ting.Så milkshake, slushy, lett is, gelato, og det ser ut til å være sunnhetspublikummet som virkelig har fått øynene opp for Creamy Deluxe, for hvis du jobber, hvis du på en måte bruker ingrediensene riktig, er dette perfekt for å lage raske iskremer med sunnere alternativer og det kule er fordi dette har gått viralt og dette er faktisk, jeg er ikke, jeg er ikke Jeg hyller ikke Ninja her."
"De har laget et godt produkt.Creamy Deluxe er ganske kul for alt den er verdt, men det er menneskene som har gjort den en slik hit, for umiddelbart etter at vi tok den med hjem, satte vi inn beholderen, vi begynte å lete etter oppskrifter og gode ting man kunne bruke den til, og det var liksom.., Reddit-tråder med folk som hadde funnet ut at hvis du brukte disse tre grønnsaker med disse tre fruktene, og hvis du frøs dem ned i så og så i denne rekkefølgen, så ville du få dette og dette alternativet og sunnere alternativer rundt omkring, og det var det som gjorde det så bra."
"Når det gjelder selve prosessorkraften, er alle kontrollene fine.Jeg føler at den kunne ha klart seg med to-tre hundre kroner eller 30-40 dollar.dyrere, og så føles det litt billig å ha flere metalleffekter som dette for meg, men Ninja er overraskende gode gjennom hele produktsortimentet til å levere virkelig effektive funksjonelle produkter som ser bra ut og som ikke er for dyre, noe som kanskje være en av grunnene til at det er så populært."
"Så det er en fullstendig gjennomgang der vi går mer detaljert gjennom hva det faktisk gjør, og det vil være live på nettstedet veldig snart.Så tusen takk for at dere fulgte med, og vi sees på neste gang."