GRTV News - Avengers: Doomsday gjennomgikk nye opptak etter Robert Downey Jr's ønske

Vi har nå en grunn til hvorfor produksjonen virker litt trøblete på den nyeste Avengers filmen.
"Hei og velkommen tilbake til GRTV News, jeg er Alex, som alltid går gjennom ettermiddagene, siste og beste når det gjelder teknologi, underholdning, spill, hva du vil, uansett hva du liker, har vi det alltid her for deg i GRTV News og i Gamereactor Gamereactor-nettverket som helhet, så hvis du liker det du ser og vil se mer, må du huske å sjekke Gamereactor uansett hvor du får det fra, for flere spillanmeldelser, forhåndsvisninger av spill, filmanmeldelser, serieanmeldelser, eksklusivt materiale, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og så videre."
"mye mer.I dag er en veldig spennende dag for spillfans, vi har kveldens åpningskveld live som Gamescom som kommer til å bli en enorm begivenhet, og dessverre kommer jeg ikke til å snakke om noe av det her, for selv om jeg kan bli her en stund Kirby kanskje, men jeg har et fly å rekke for å komme meg til Gamescom, så derfor kan jeg egentlig ikke rapportere om noe spillmessig som kommer til å skje, og jeg kommer ikke til å være her for GRTV News, men du vil se meg, du vil se meg i intervjuer i de kommende ukene og dagene etter hvert som all vår Gamescom-dekning blir lastet opp, men i alle fall snakker jeg filmer her i dag fordi jeg tenkte vi skulle ta et interessant dykk som Marcus har skrevet her inn i tilstanden til Avengers Doomsday som går gjennom litt av et produksjonshelvete det ser ut til, og ønsker åpenbart ikke å kaste steinen utfor stupet som det var, men det gjør det Det virker som om det foregår mange reshoots, det er mange manusendringer."
"til tross for at det bare er litt over et år til filmen er ferdig.Det er selvsagt fortsatt mye CGI å gjøre, vi er fortsatt i produksjonsfasen.nå, og det er mye postproduksjon som går inn i filmer som dette, Superman for eksempel ferdig produsert et helt år før den kom ut, og selv da var det noen som kritiserte bruken av CGI i den filmen. Så i en nylig utgitt episode av Hot Mic-podcasten, har innsidere Jeff Snyder og John Rocha avslørte at Robert Downey Jr. selv er grunnen til i det minste noen av opptakene til Avengers Doomsday fordi han ønsker å få sin Doctor Doom-karakteren riktig, han ønsker å få den iterasjonen av karakteren riktig, jeg burde si. Ifølge podcasten, og jeg siterer her, var det tider hvor Robert Downey Jr virkelig ønsket å gå under tre ukers reshoots. Jeg siterer her, det var tider hvor Downey ville være til stede på settet for å lese replikker for Doctor Doom, men ikke involvert i scenene, og i hans sted ville kropps- og ansiktsdobler stå i filmen. Etter hvert Downey innså at situasjonen ikke fungerte, og ba om å få filme hele tre scener på nytt."
"ukene med scener med ham i det faktiske Doctor Doom-kostymet. Jeg antar at det er forståelig hvis du har et ansikt og en dobbeltgjenger, gir det ikke den samme tilstedeværelsen som en som Downey Jr. ville gitt i en slik scene. Marvel-båten har vært siden slutten av Avengers Endgame, og å bringe Robert Downey Jr tilbake er på en måte et veldig dårlig tilslørt, ganske desperat forsøk på å få tilbake mange av OG-fansen, i hvert fall i min mening. Kanskje du tror det er helt rent og de syntes han er den beste skuespilleren Han er den beste skuespilleren til å spille Doctor Doom. Uansett, han kommer tilbake som Doctor Doom som vi kjenner, og han vil være antagonisten i denne neste fasen av Marvel og erstatter Kang Erobreren. Vi er ikke helt sikre på historien hans, om han vil være en Tony Stark-klone eller om han vil være en slags multiversal Tony Stark som blitt ond, men han kommer definitivt til å bruke sitt utseende som Tony Stark, tilsynelatende til å påvirke karakterene. Og bortsett fra det, som jeg sa, vet vi veldig lite om filmen så langt, bortsett fra at den ikke ser ut til å gjøre det så bra, eller at produksjonen ikke ser ut til å gå så bra. Men med slike grunner er det i det minste ikke bare at manusene stopper opp, skuespillerne blir på en måte frustrerte, det er mer Robert Downey Jr. tenkte at det ville være bedre om han faktisk var til stede for dette, noe som gir mye mening. Hvorfor han ikke skulle være til stede i utgangspunktet, jeg vet jeg ikke. Det finner vi sikkert ut av. Er du spent på Avengers Dommedag? Den kommer i desember neste år, desember 2026. Inntil da kan jeg vel bare si "happy"."
"Gamescom hvis du kommer til å se på det. Jeg kommer til å være der ute og rapportere, Jeg kommer til å jobbe med blod, svette og tårer for å sørge for at dere får mange scoop, mange intervjuer. Men frem til da, vi ses snart for mer GRTV nyheter. Ha det bra."