Gamereactor

  •   Norsk


Medlemsinnlogging
HQ
Gamereactor
Videos
Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong - Venter i kø på Gamescom 2025

Alberto løp så fort han kunne for å nå frem til Silksong-køen på Gamescom, men til ingen nytte.

GR Misc

Flere

Videoer

Flere

Filmtrailere

Sekiro: No Defeat - Official Trailer

Sekiro: No Defeat - Official Trailer
Fallout - Season Two Teaser Trailer

Fallout - Season Two Teaser Trailer
Keeper - Official Trailer

Keeper - Official Trailer
The Diplomat: Season 3 - Date Announcement (Netflix)

The Diplomat: Season 3 - Date Announcement (Netflix)
Good Boy - Official Trailer

Good Boy - Official Trailer
The Truth About Jussie Smollett? - Official Trailer (Netflix)

The Truth About Jussie Smollett? - Official Trailer (Netflix)
Wednesday: Season 2 - Part 2 - Official Trailer

Wednesday: Season 2 - Part 2 - Official Trailer
Marty Supreme - Official Teaser Trailer

Marty Supreme - Official Teaser Trailer
Katrina: Come Hell and High Water - Official Trailer (Netflix)

Katrina: Come Hell and High Water - Official Trailer (Netflix)
Steve - Official Trailer (Netflix)

Steve - Official Trailer (Netflix)
Love Is Blind: Brazil: Season 5 - Official Trailer (Netflix)

Love Is Blind: Brazil: Season 5 - Official Trailer (Netflix)
Bodyguard of Lies - Official Trailer (Paramount+)

Bodyguard of Lies - Official Trailer (Paramount+)
Flere

Trailers

Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer

Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Routine - Release Window Trailer

Routine - Release Window Trailer
Europa Universalis V - Pre-Purchase Trailer

Europa Universalis V - Pre-Purchase Trailer
Enshrouded - Wake of the Water

Enshrouded - Wake of the Water
Unbeatable: Final Trailer

Unbeatable: Final Trailer
Honor of Kings: World | Gamescom 2025 Trailer

Honor of Kings: World | Gamescom 2025 Trailer
Black Myth: Zhong Kui - World Premiere Trailer

Black Myth: Zhong Kui - World Premiere Trailer
Ghost of Yotei - 'Song of Vengeance' Trailer

Ghost of Yotei - 'Song of Vengeance' Trailer
Resident Evil Requiem - ONL Premiere Trailer

Resident Evil Requiem - ONL Premiere Trailer
Project Spectrum - Story Teaser Trailer

Project Spectrum - Story Teaser Trailer
World of Warcraft: Midnight - Gameplay Reveal

World of Warcraft: Midnight - Gameplay Reveal
Moonlighter 2: The Endless Vault - Early Access Date Reveal Trailer

Moonlighter 2: The Endless Vault - Early Access Date Reveal Trailer
Flere

Events

Flere