Purr-suit of Happiness - Intervju med Red Stage Entertainment

Vi snakker med Sahin Cengiz fra Red Stage Entertainment om deres kommende indietittel, som kombinerer pelskledde godbiter med en narrativ vri på verdens undergang.
"Hei venner, dette er Indie Showcase på DEF CON og noen av utviklerne som er samlet her har pitchet sine nye prosjekter til noen utgivere og noen av dem vil være heldigere enn andre og Sahim her er veldig glad for økten dere hadde og jeg har allerede hørt om katteleken din og jeg elsker navnet allerede, det er Jakten på lykken, ikke sant?Jeg er superallergisk mot katter, men jeg liker audiovisuelle katter så jeg har det helt fint med denne typen katter så hva kan du fortelle meg, dette er en veldig interessant, veldig frisk, original slags historie du prøver å fortelle her, ikke sant?Ja, definitivt, i Pursuit of Happiness kommer du til å være en leveringskatt du leverer pakker mellom folk men samtidig er det verdens undergang det er en asteroide på vei og alle må liksom bare forberede seg på det som hvordan gjør vi, hva gjør vi i den kommende apokalypsen men du som spiller, du vet, du er bare en katt det er ikke din greie å bry deg om eksistensielle ting så du leverer pakkene mellom menneskene du hører historiene deres, og du kommer til å forhåpentligvis le og gråte i løpet av den tiden Så hvordan kan vi forestille oss at verden kommer til å se ut når det gjelder skala og hva du må gjøre, er det oppdragsbasert eller er det mer lineært og så må du levere dette, så det, så utløses dette og skjer Det er ikke et veldig stort spill, vi hadde som mål å lage et par timer langt spill for nå for tiden har spill en tendens til å være for lange vi ville liksom, ok, la oss lage noen mindre, veldig historietunge spill men det er relativt åpent, du kan løpe rundt på stedene og finne pakkene og høre historiene deres i forskjellige rekkefølger avhengig av spilleren men det vil ta to til tre timer å fullføre Fantastisk Når du snakker om pitching-øktene, hva vil du si var høydepunktet?Hva likte du best? Trente du for det?Fordi noen utviklere virkelig lærer seg å pitche nå for tiden og fikk du noen tilbakemeldinger fra juryen eller de andre utviklerne som var samlet der?Jeg tror jeg er ganske komfortabel med å pitche og snakke med folk Jeg planlegger egentlig ikke hva jeg skal gjøre, jeg bare går inn og improviserer og jeg synes det gikk ganske bra, som om det er en veldig rask rekkefølge av forskjellige møter Jeg har ikke fått noen negative tilbakemeldinger Hva med de positive tilbakemeldingene? Hva likte de best med denne jakten?Ja, jeg mener, det ser ut til at det alltid får folk til å smile Jeg sa faktisk at det var noen som spilte her for en stund siden de kom ganske langt inn i det, de gråt faktisk her og det var høydepunktet i livet mitt, tror jeg men alt i alt, som i pitchingen og alt det Jeg forteller ærlig talt om kampene vi gjør og jeg synes de er veldig gode prosjekter, og folk liker dem det er slik det har vært La oss se hva som skjer videre, og hvem som er våre partnere fremover Hva er status for CAD-spillet?Det er mer avansert enn det andre spillet vi skal snakke om så hva kan du fortelle meg om det?Du leter selvfølgelig etter et forlag, så hva gjenstår å gjøre?Vi vil gjerne polere den for alltid, i flere år men vi sikter nok mot en måned på vår side av utviklingstiden for den bare finpussing, bare de siste rettelsene bortsett fra det trenger vi hjelp med lokalisering, portering og markedsføring og det er alt, vi må bare få det ut Jeg håper du får den perfekte utgivelsen med dette spillet og fortell meg litt om Ainz som er et spill som er tidligere i utviklingsfasen Definitivt tidligere, vi har nå ferdigstilt en demo eller en vertikal skive den vertikale delen har vi kuttet i to, og det er den demoen folk får spille her så det er kult, vi har fått dette er den faktiske premieren på dette spillet det har aldri blitt testet av noen utenfor Devcom-publikummet nå og det har vært fantastisk å faktisk se folk spille det vi fikk også et par hørbare skrik men det er et skrekkspill, veldig forskjellig fra CAD-spillet vi har Begge er historiedrevne spill, det er det vi gjør i Red Stage vi ønsker å finne interessante temaer, interessante historier gjøre dem om til spill, og vi vil at de også skal være gode spill for oss er det ikke bare å lese en bok, vi vil at det skal fungere som et spill men begge disse spillene har mye historie og jeg tror faktisk at folk kommer til å elske det vi har i vente men Ainz er et slags overlevelses-skrekkspill Du er husansvarlig i et veldig merkelig teknologiselskap hvor jeg vil si at det skjer ting som er på grensen til det ulovlige eller ulovlige Greit."
"Ja, og du så sikkert litt av det her bak fordi noen spiller på den, og du sender strøm til forskjellige enheter i et anlegg som har mistet strømmen og det er sci-fi i den forstand at det nesten er denne verden men det er 15 minutter inn i fremtiden Hvor kommer skrekken fra, monstre eller bare psykologisk?Så vi har en ganske kul, jeg tror ganske unik liten funksjon her at speilbildet av spillerkarakteren er som et slags monster som et veldig edderkopplignende vesen og du kan se det i alle reflekterende overflater og det kan komme eller ikke komme ut av speilene nå og da Så det finnes monstre, ja Hva betyr monstrene? Har de noen annen betydning?Ja, og jeg vil virkelig at folk skal få se hva vi faktisk har i vente Ok, greit nok Og om mekanikken du må gjøre, du nevnte at du har med elektrisitet å gjøre Løser du gåter? Handler det om å åpne nye dører?Hva er det du må gjøre?Når det går lenger, må du håndtere strømnivåene Du må ta valg om noen dører er åpne eller ikke eller om det går strøm gjennom forskjellige steder for å kunne, la oss si, løse et puslespill Og hvis fiender angriper deg, kan du i utgangspunktet velge å overlade hele strømlageret ditt på fienden for å uskadeliggjøre dem Men nå har du nettopp mistet døren som var åpen Du mistet strømmen til det andre rommet og så videre Så du håndterer dette aspektet i spillet Det er interessant å se to veldig forskjellige spill fra samme studio hos Red States, fra USA Jeg gleder meg til å spille mot dem begge Tusen takk for at dere tok dere tid Lykke til med jakten på lykken Takk skal dere ha"