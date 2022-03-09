Å lage fengende lydspor til videospill - Wilbert Roger II på Devcom 2025

Wilbert Roger II har laget noen virkelig minneverdige lydspor til videospill opp gjennom årene, fra Star Wars: The Old Republic til Mortal Kombat. På årets Devcom møtte vi ham for å snakke om lydspor!
"Hei venner, jeg er på DEFCON, det er dag 2, og jeg har denne musikken i hodet mitt.Det er som...Når du først har hørt den, kan du ikke få den ut av hodet."
"Barna mine sang sangen hver gang jeg spilte Star Wars Outlaws.Tusen takk for at du ble med oss, Wilbert.Takk for musikken.Jeg synes det er et av høydepunktene, de mange høydepunktene, fordi jeg likte spillet generelt."
"Før vi startet dette intervjuet, sa du uoffisielt til meg hvordan dere gikk frem for å komponere musikken til dette spillet.Flere komponister, som du vil lage kantinaen, du vil lage bakgrunnsmusikken, hovedtemaet.Du skal lage noen av fraksjonene, noe som er en av de interessante tingene med dette spillet."
"Så, hva kan du fortelle meg om den tilnærmingen du tok?Ja, så hele prosjektet startet med at jeg skrev et demostykke, som var hovedtemaet.Og så gjorde jeg noen scoring av spillvideoer bare for å gi min tolkning av hvordan den interaktive musikken kunne fungere for spillet."
"Da de så alt det, ansatte de meg.Og så viste de meg hvor stort dette spillet kom til å bli, med fem planeter og alle disse forskjellige fraksjonene og alt.Og ut fra det bestemte jeg meg for å hyre Cody Matthew Johnson til å lage kantinamusikken."
"Jeg elsket arbeidet hans på et spill som het Trek to Yomi, der han virkelig dykket dypt ned i japanske tradisjonelle instrumenter.Og jeg tenkte at hvis han kan legge så mye oppmerksomhet og detaljer i bare én kultur, så kan han sikkert gjøre det for Star Wars."
"Så vi hentet ham inn.Og så jobbet vi med John Everest og Kazuma Junochi.De var venner av meg i Seattle, hvor jeg bor nå.Og begge to var veldig briljante komponister."
"Men jeg elsket Johns musikk til et spill som heter Disintegration, der han brukte mye synthesizer og mange orkestrale elementer som gikk veldig sømløst over i hverandre.Og jeg tenkte, ok, dette er flott for den nye tilnærmingen til Star Wars som vi ønsker.Og så Kazuma Junochi, han har laget så mange flotte filmmusikk, som Metal Gear, Peace Walker."
"Og han jobbet også med Metal Gear Solid 4.Og jeg tenkte at det var perfekt, fordi vi gjør så mye med stealth i dette spillet.For ikke å nevne Ghost in the Shell, den nyeste animeserien og Halo 5.Så jeg tenkte at dette ville være perfekt for å bygge bro mellom den nye synthesizerlyden og det å ha så mye ekspertise i å skrive for orkester."
"Han har også laget en episode av Star Wars Visions.Så jeg tenkte at han allerede kjente Star Wars-lydene.Hvilken, om jeg får spørre?Den niende jedien, tror jeg."
"Greit, greit, greit.Det er en fin blanding.Og du nevnte noe veldig interessant, nemlig interaktivitet med musikk.Og også bakgrunnsmusikken til dette spillet minnet meg om John Williams på en mer subtil måte."
"Hvis du skjønner hva jeg mener.Det er ikke som hovedtemaet, hovedmelodien her, helt i ansiktet ditt.Nei.Det er disse notatene som han legger på de mer utforskende delene av filmene som du får slik."
"Var det det du prøvde å forfølge her?Ja, veldig bevisst.Vi fant ikke så mange muligheter til å bruke temaer fra filmene, mest stormtroppernes tema fra episode fire."
"Det var en perfekt kandidat for noe å ta med i spillet.Men bortsett fra det var det egentlig ikke så mange ganger det ga mening å sitere direkte fra filmene.I stedet studerte vi bare nøye hvordan det hørtes ut i episode fire med harmonien, orkestreringen og visse elementer av hvordan musikken fungerer sammen rytmisk også."
"Og vi kombinerte det med våre egne tolkninger av disse kriminelle fraksjonene, som var den nye lyden vi prøvde å få til for Star Wars Outlaws.Det og stealth.Det er derfor at når du gjør disse klassiske Star Wars-øyeblikkene, som å dra ut i verdensrommet eller romkamp eller å håndtere imperialistene, ...da høres det veldig tradisjonelt Star Wars ut, John Williams."
"Men når du har å gjøre med stealth eller kriminelle fraksjoner, Da bruker vi flere av de nye elementene, som instrumenter vi finner, verdensinstrumenter eller designsynthesizer-elementer.Og panelet ditt i går handlet om utviklingen av musikk i spill.Så vil du si at de interaktive elementene eller de interaktive seksjonene der du for eksempel du utforsket, du var helt alene, ingen problemer, ingen keiserlige rundt deg."
"Og så plutselig følte du at noe gikk galt.Du hadde ikke sett det, men musikken fortalte deg det.Og jeg syntes det var interessant.Var det noe av det du tok med deg fra gårsdagens panel?Ja, det var det. Du vet, spillmusikk har utviklet seg ganske mye, ikke bare når det gjelder teknologien, men også når det gjelder smaken vår."
"Og jeg tror spesielt rundt PlayStation 2- og PlayStation 3-æraen, begynte vi å tenke veldig nøye på interaksjon med spillingen og sørge for at den endrer seg.Musikken må endre seg når spilltilstanden endres.Men spesielt i den epoken sørget vi for at endringene var veldig subtile og sømløse, spesielt etter at vi begynte å bruke orkesterpartiturer oftere."
"Det handlet mer om hvordan vi skulle få det til å høres ut som om spillet ble filmet i sanntid, som en film som bare skjer mens du spiller spillet.Og så, ja, det var da interaktiv musikk virkelig begynte å skinne.Ja, ok. Og dette er én spesifikk sjanger eller ett spesifikt spill med flere sjangre i seg, som du allerede har nevnt."
"Men du har selvfølgelig jobbet med mange forskjellige sjangre, som for eksempel med Helldivers.Du har jobbet med Mortal Kombat, helt andre spill, flerspiller, hektisk action, som kamp, kampspill, men også med en historie, en stor historie, et filmatisk historieelement.Så hvordan nærmer du deg disse, og hvordan begynner du å tenke på nytt arbeid i et annet slags miljø?Og hvordan nærmer du deg disse mange endringene?Når jeg begynner på et partitur, liker jeg ikke å begynne med å skrive musikk med en gang."
"I stedet tar jeg bare notater i tekst.Ikke musikknotater.Ja, bare forskjellige ideer.Veldig vagt, det er en slags idéfase."
"Og det kan være hva som helst fra denne fraksjonen her skal være gul og rød, men denne skal høres blå og sølvfarget ut.Du vet, bare veldig brede konsepter.Og så kan jeg kanskje forske litt på det.Jeg kan for eksempel forske på forskjellige musikksjangre og transkribere slik at jeg kan lære meg den sjangeren det var."
"I Mortal Kombat, for eksempel, ville jeg virkelig forsikre meg om at vi hadde nøyaktige taiko-trommerytmer.Så jeg begynte å transkribere taikotrommeopptredener før jeg begynte på Mortal Kombat 11-musikken.Og andre slike småting som jeg kan gjøre for å gjøre research.Kanskje jeg ser på filmer og tar notater om hvert eneste musikkstykke i filmen."
"Som for Helldivers, så jeg selvsagt Starstrip Troopers og Robocop og Terminator og War of the Worlds også.Og bokstavelig talt hver eneste gang musikken spilte, tok jeg notater om hva som skjedde.Og ja, jeg tror trening i bakgrunnen er et veldig tysk miljø, så vi lar det ligge der.Så det er bakgrunnsmusikk i mine ører."
"Hva vil du si er ditt beste arbeid? Det arbeidet du er mest stolt av?Det er veldig vanskelig å si, for det er litt som å spørre hvem av barna dine du er mest glad i?Du vet, det er bare veldig vanskelig.Når jeg ser tilbake, hadde jeg en fantastisk tid med Star Wars Outlaws."
"Det var så flott å ha en gruppe som jeg hadde satt sammen.Det føltes nesten som om det var samtidig med historien i spillet, der K-Vess setter sammen laget sitt og sørger for at alle er...Likte du henne i begynnelsen, at hun først er en solomenneske, og så må hun gi etter og samarbeide med flere?Absolutt, ja. Jeg mener, bare det å forstå at hvis du gjør alt alene, så kommer du ikke så langt."
"Men hvis du finner folk og sørger for at alle gjør det de er gode til og det de brenner for, så går det så mye lenger.Men når jeg så ser tilbake på tidligere prosjekter jeg har jobbet med, så elsket jeg selvfølgelig å jobbe med Mortal Kombat.Jeg vokste opp med Mortal Kombat, og det å kunne bidra til serien var som en drøm som gikk i oppfyllelse."
"Og før det jobbet jeg med et spill som het Lara Croft and the Temple of Osiris i Tomb Raider-serien.Og jeg tror det var første gang jeg skrev et nytt filmmusikk.Jeg har tidligere jobbet internt hos LucasArts, hovedsakelig med Star Wars-spill.Men dette er min første, hei, verden, dette er hvem jeg er som komponist, og dette er hva jeg gjør."
"Og vi hadde et godt forhold til Crystal Dynamics.Jeg bodde rett i nærheten av studioet, så de ga meg bare en PC og lot meg implementere partituret selv.Jeg kunne bestemme nøyaktig når musikken skulle spilles, og det foredlet mange av mine følelser for videospillmusikk og hvordan jeg virkelig kan respondere på spilleren i stedet for bare å gjøre det jeg får beskjed om av lydteamet."
"Så det var også en utrolig opplevelse.Ok, to ting du nevnte som er av interesse for meg.Den første er at du kom tilbake til Outlaws, den siste tingen om Outlaws.Vi fikk nylig vite at det sannsynligvis ikke blir noen oppfølger, noe som er triste nyheter for meg, for noen fans, og til og med for dem som sa at det var et ødelagt spill, så kanskje et andre spill ville ha vært det."
"Jeg gleder meg til å spille den nye versjonen på Switch 2 igjen.Så den prosessen du nettopp beskrev om fargene og følelsen.Har du allerede begynt å tenke, jeg antar at du ikke kan stoppe det, ikke sant?Har du begynt å tenke på hva du skal gjøre hvis det kommer en oppfølger?Hvordan skulle dere utvikle temaene?Jeg har en tendens til å jobbe med flere prosjekter samtidig, fordi tidsplanene aldri går slik man ønsker."
"Og så, nei, fordi jeg ikke hadde nok hjernekapasitet.Jeg tenkte vel at jeg finner ut av det når vi kommer dit.Men dessverre kunne jeg aldri tillate meg å tenke så langt frem i tid.Greit, greit, det sparer litt energi og tid."
"Ok, og den andre tingen du nevnte, hvordan dere jobber som et team, og det er rakettmusikk, ikke sant?Så hva gjør dere nå?Hva kan du dele?Vi ser frem til å høre fra deg."
"Dessverre er ikke prosjektene jeg jobber med annonsert ennå.Men, igjen, Roger Music er bokstavelig talt bare meg.Det er bare for hvert enkelt prosjekt jeg ser på...Det har du."
"Akkurat, ja.Det sammensatte laget.Ja, ja, ja, ja.Og jeg har en gruppe utrolig talentfulle venner som jeg vet at jeg kan ringe til hvis de er ledige til å jobbe med visse ting."
"Og jeg er veldig takknemlig for dem alle.Og du holder til i Seattle, ikke sant?Ja, Seattle, USA.Greit, godt å vite.Tusen takk for at du tok deg tid, Wilbert."
"Jeg har likt denne.Jeg får ikke denne temamusikken ut av hodet på hele dagen.Jeg håper du også, for det er fantastisk.Kos dere med showet."
"Takk skal dere ha."