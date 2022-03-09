Et øyeblikksbilde av fremtiden i In Our Nature - Sebastiaan Bulwalda intervjuet på Devcom 2025

I In our Nature vil et enkelt øyeblikksbilde ta deg til fremtiden på stedet der bildet ble tatt. Vi snakker med medgrunnlegger Sebastiaan Bulwalda om denne ville pitchen på Devcom.
"Hei venner, vi er på DEFCON og vi føler at vi er i vår natur her fordi vi er omgitt av spill og av utviklere og av foredragsholdere og dette er Indie Showcase, og jeg tar en titt på dette spillet som heter In Our Nature, og jeg har med meg Sebastian som skal fortelle meg litt om spillet."
"litt om hovedkonseptet her. Jeg elsker low poly kunsten her, så hva kan du fortelle meg er heispitch for In Our Nature? Så In Our Nature er et narrativt fotograferingsspill, og det sentrale USP i spillet er at du har en kamera som har en søker som viser deg fremtiden, og hvis du tar et bilde reiser du faktisk til det øyeblikket og kameraet bildene som dette kameraet tar hvis du brenner dem, går du tilbake til det øyeblikket bildet var opprinnelig ble tatt. Hva slags historie prøver du å fortelle med det utseendet?inn i fortiden og inn i fremtiden og komme tilbake er at jeg antar at det blir veldig personlig, ikke sant? Det er en veldig personlig historie, ja, den utspiller seg i Bayern på slutten av 1960-tallet, så en periode med mye forandring i verden, men vår hovedperson Emma føler seg fanget, hun er i en slags kvart livsfase krise hun vet ikke helt hva hun skal gjøre med livet sitt lenger som skal hun satse på en fotokarriere skal hun satse på romantikk og så når faren avslører på dødsleiet at vi har hatt denne kamera i familien vår som har gjort det mulig for oss å reise frem og tilbake i tid, hun sier åh nå kan jeg oppleve alle livene og se hva jeg vil å gjøre med resten av livet mitt, så det handler om å finne dine formål i bunn og grunn hva gjør de forskjellige filmtypene her de forskjellige filmtypene, men du kan endre det riktig du kan endre filtrene men som det er som fremtiden fotografering, men det er også vanlig fotografering, så vi har også den normale fotograferingsfunksjoner, så de fremtidige øyeblikkene er bare at du finner et fremtidig punkt og så gjør spillet det klart og du reiser fremover i tid, men filmen er bare der for estetikk i hovedsak hva kan du fortelle meg om verden som vi skal utforske her, det er litt åpent som jeg kan se ingen overlevelseselementer er alt narrativt, så hvordan håndterer du verden, hvordan gjør du du krysser den og hva må du gjøre her ja, så det er som om du kan utforske den bayerske nasjonalparken, som er det spillet vårt for det meste foregår i og rundt denne tiden gikk det sakte fra å være et åpent felt der alle kunne bygge hva de ville, til Europas første nasjonalpark."
"og spillet er ganske chill det er som om du kan finne fugler i du kan ta bilder av dem du kan finne steinstrukturer i naturen og ta bilder av dem, men ja, det er for det meste en avslappende tur, så du vil ikke møter for mange farer, selv om det er en fyr med en pistol som løper rundt også, og ja, men ja, vi må spille for å finne ut av det hele ting du kan ta bilder av samleobjektene våre fordi jeg er besatt av det ja, jeg mener det er et flott spill for samleobjekter fans selvfølgelig som med en kamera selvfølgelig vil du se alle fuglene som er i skogen, du vil se fossefallene, du vil se steinstrukturene, men også som noe mystisk skjer i denne skogen, som om noen bomber går av i denne skogen, og så er den undersøkende journalistiske delen av finne ledetråder som hvorfor skjer dette som også er et samleobjekt og hva er status for prosjektet og når kan vi forvente å spille dette og på hvilke plattformer, hvis vi får en idé om hva finansieringen finansieringssituasjonen kommer til å bli, håper vi å lansere den tidlig i 2027 og først det kommer til å være en steam og steam så PC og steam dekk og men vi er også håper å portere det til andre store konsoller, ok, takk så mye for din tid Sebastian og nyt showet"