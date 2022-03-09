Dav møtte en "Lore Master" på det kommende flerspillerskytespillet Exoborne, for å diskutere hvordan store spill bruker historie og historiefortelling for å holde spillerne engasjerte og gjette.
"Hei venner, dette er DEFCON dag 2, og jeg er her for å intervjue noen av talerne som er samlet her, blant annet Jimmy, som skal snakke senere i dag.Først og fremst ville jeg spørre deg om din rolle, fordi jeg liker den. Det er Loremaster. Hva gjør en Loremaster?Jeg er Narrative Loremaster på Sharkmob, og det har jeg vært i omtrent fem år."
"Så det jeg har gjort, blant annet, er å hjelpe verdensteamet med å skape en troverdig verden som bidrar til å legge til rette for en morsom og engasjerende spillerfantasi.Den verdenen er med i Exoborne-spillet, som vil bli utgitt, vi vet når. Det er ikke noe nytt om det ennå.Men hvordan tilnærmer du deg verdensbygging og narrativ design for et taktisk ekstraksjonsskytespill, som ikke er narrativt drevet som standard?Akkurat. Vel, det er mange måter. For det første foregår Exoborne i Amerika, det sørøstlige Amerika, som er revet fra hverandre av ekstreme naturkrefter."
"Så det er egentlig det som er oppdraget, å bygge et Amerika som folk kjenner igjen, men det er likevel ikke vår verden. Det er et alternativt univers.Og når det gjelder den andre delen av spørsmålet ditt, så har du helt rett.Alle live service-flerspillerspill, de fleste av dem har egentlig ikke en lineær historiefortelling, men historiefortellingen skapes av spillerne selv, på grunn av de mange sosiale mekanikkene som du slipper løs i verden."
"Så det gjør det enda viktigere at verdenen du bygger er sammenhengende nok til at den styrker historiefortellingen som er unik, men som likevel peker i samme retning, hvis du skjønner hva jeg mener.Så det er ikke lineært, noe som gjør selve verdensbyggingen mye viktigere, tror jeg.Og du nevnte de ekstreme naturkreftene, som værforholdene vi kommer til å møte, og som vi må forholde oss til."
"Hva vil du si at disse faktorene spiller inn i selve fortellingen? For det er selvfølgelig ikke bare miljøet du skaper, men også disse svært skiftende og ekstreme forholdene.Vel, dette er virkelig nøkkelen, for som du kanskje vet, har alle spillerne på seg exo-rigger, som er avanserte teknologiske eksoskjeletter.Så alle disse exo-riggene reagerer på naturkreftene. Det er derfor de har dem."
"Spilleren du spiller er en slags rebell som kaller seg Reborn.Så de har gjort opprør mot sine tidligere herrer, men har fortsatt exo-riggene.Så for å klare det og for å hjelpe Rebirth, som var deres tidligere herrer, med å bygge strukturene sine, hadde de disse ekso-riggene som ville beskytte dem mot tornadoer eller andre oversvømmelser eller andre naturkrefter som var i fortiden."
"Så ekso-riggen spiller virkelig hovedrollen her.Det er også det du gjør fremskritt med i historien. Du utvikler deg ikke, som i mange andre spill, med karakterferdighetene dine, talentene dine eller karakterklassene dine.Det er selve eksoriggene du gjør fremskritt med. De spiller hovedrollen, og det er også slik vi bruker dem i verdenen. Så de er veldig knyttet til verden."
"Bortsett fra disse ekstreme forholdene og draktene de har på seg, kan du fortelle meg noe helt spesifikt fra verdensbyggingen eller den narrative utformingen av spillet som du er veldig stolt av, som kanskje kan fange fantasien til spillerne?Jeg vet ikke, historien bak en spesifikk karakter, en hendelse som kommer til å skje, noe som du kan dele nå.Jeg mener, den finner sted i det sørøstlige Amerika, som jeg sa, i et lite fylke som heter Colton County."
"Og jeg må si at det ikke er noen spesiell ting. Vel, det er mange små ting, men du må virkelig oppdage dem selv.Men vi har bygget opp Colton County som et sted der du virkelig kan føle at du er i det sørøstlige Amerika, og etter at det har blitt revet fra hverandre av kollapsen.Så mange av tingene som gatekjøkkenene, brannstasjonene, politistasjonene, sheriffstasjonene, alt dette peker mot en veldig sammenhengende verden hvor du faktisk føler at, ja, jeg er i Colton County."
"Det kunne ha eksistert. Det kunne ha vært der noen jeg kjenner vokste opp eller hva som helst.Og den sammenhengende følelsen gjør det hele troverdig og gjør til slutt spillerens fantasi mer realistisk, tror jeg.Det handler mer om de små miljødetaljene som spillerne kommer til å føle og finne rundt seg, enn om noe som er veldig direkte."
"Jeg kan egentlig ikke snakke om historiefortellingen og hva som skjer her, men alt er...Jeg nevnte Rebirth før. Rebirth kjempet. De var et selskap som skulle bekjempe en truende klimakatastrofe som foregikk.Og av en eller annen grunn gjorde de det motsatte, men de bygde disse geoengineering massive strukturene som dere kanskje har sett som kalles Stratos Towers."
"De er massive og kule, og de reaktiveres igjen.Og det sammen med et sjarmerende amerikansk fylke i Colton County gir en virkelig god...Jeg vil ikke bruke ordet dissonans, men man føler at det er to verdener som kolliderer her.Og det er fantastisk, men det er egentlig alt jeg kan si om historiefortellingen på dette tidspunktet. Jeg er lei for det."
"Greit nok, greit nok.Kanskje du kan fortelle meg på forhånd, annet enn spillet, på forhånd hva du kommer til å dele senere i dag.Panelene deres, dere har et felles foredrag om flerspiller, og så kommer ditt eget panel til å handle om verdensbygging og fortelling.Men det er senere i dag. Det er veldig mot slutten av dagen, så vi fikk ikke plass til dette etter panelet."
"Hva kan du dele på forhånd? Kan du gi meg en forsmak på hva du kommer til å dele med utviklerne som er samlet her?Det kan jeg definitivt gjøre. Det er ikke en hemmelighet.Mye av det jeg skal snakke om i dag, handler om at hvis du skal bygge en levende verden, må den være sammenhengende.Det må gi mening."
"Og jeg har et uttrykk som jeg vil dele med dere. Jeg pleier å si at samhørighet driver kreativitet.Og med det mener jeg å sette kreative begrensninger for din verdensbygging.Det vil etter hvert bli bedre og bedre.Fordi kreative begrensninger tvinger deg til å grave dypere i de elegante og mer gjennomtenkte løsningene i stedet for bare å velge det som høres kult ut for øyeblikket."
"Så jeg kommer til å snakke mye om hvordan en sammenhengende verdensbygging virkelig vil hjelpe deg fremover og gjøre det til et produkt som skiller seg ut til slutt.Det er greit. Og jeg vet at du er veldig interessert i retrospill.Du elsker retrospill, så kan vi forvente å se noen retroreferanser i Exoborne?Eller vil du gjerne jobbe med et spill i retrostil snart?Jeg mener at jeg har jobbet med spill i retrostil."
"Ja, du kan få noen av disse referansene, men ikke eksplisitt.Men du har rett, jeg er også, i mitt hjemland Sverige er jeg mer kjent som forfatter og redaktør av popkulturtunge coffee table-bøker.Så jeg har skrevet om retrodatamaskiner fra Commodore, for eksempel.Det passer jo bra, for vi er i Tyskland nå, og Commodore hadde sitt europeiske hovedkvarter i Braunschweig, tror jeg."
"Så det er passende. Men jeg har også skrevet om tegneseriebransjen, bordrollespillbransjen i Sverige.Som også er veldig kjent i dag fordi den er en av de ledende i bransjen sammen med Tyskland og USA.Så ja, jeg er opptatt av det, men jeg prøver å være litt forsiktig med å ikke være for gammel og nostalgisk når jeg skriver.Fordi du har en tendens til å bli foreldet fortere, antar jeg."
"Det er trendy, vi diskuterte nettopp Skald som er basert på Commodore med denne norske utvikleren.Som rett før intervjuet ditt, så det er veldig trendy akkurat nå.Ok, den siste. Hvordan går det med dere?Hva er status for øyeblikket? Hva kan vi forvente å få vite mer om?Hva er tilbakemeldingen du fikk fra februar, jeg tror det var den siste spilleøkten."
"Hvordan har du det i studio? Jeg vet at du ikke kan dele en fast utgivelsesdato ennå.Hva kan du fortelle meg om hvordan det går med Exaborn akkurat nå?Fra min side, som er historiemesteren, er det utmerket.Som du sa, jeg kan egentlig ikke snakke om noe annet."
"Jeg er den som holder verdenen sammenhengende, hjelper verdensteamet, nivåtegnere, miljøtegnere, nivådesignere og alt det der.Det jeg kan si er at alle som er interessert i Exaborn bør registrere seg på Steam for den lukkede testen som vi kjører et sted i september.Føler du deg bra med det?Ja, absolutt. Det kommer til å bli veldig spennende å snakke i dag, og det kommer til å bli veldig spennende å se spillerne spille vårt spill."
"Ja, selvfølgelig. Jeg ser frem til å gjøre det selv. Tusen takk for at du tok deg tid, Jimmy.Nyt resten av showet, historiens mester.Tusen takk skal dere ha."