Designpilarer i indiespill - Anders Lauridsen fra High North Studios snakker om utvikling på Devcom 2025

High North-sjef Anders Lauridsen dukket opp med en merkelig slide på årets Devcom, der det sto "something, something design pillars", men han understreker at disse er avgjørende i utviklingen.
"Hei venner, jeg er på DEF CON, dette er dag 2, og jeg intervjuer noen av foredragsholderne som er samlet her og en av dem er Anders, tusen takk for at du ble med oss.Så panelet ditt var i går, hvis jeg har rett?Jepp."
"Og det het, jeg elsker tittelen, det var noe sånt som design søyler, ikke sant?Ja, akkurat.Så hva sa du? Du bare dukket opp på scenen og sa noe.Det er ikke så langt fra sannheten, for et av lysbildene mine er bokstavelig talt noe noe designpilarer rett og slett fordi det var så vanskelig å oppsummere på en veldig kortfattet TED-talk-måte hva jeg ville si om det og poenget var at designpilarer er utrolig viktige også i indiespill, spesielt for meg."
"Så dette er bare en kort måte å si noe om designpilarer på, og alle forstår hva jeg mener.De er viktige.Så før vi snakker om Skald spesifikt, hva vil du si var hovedinntrykket fra det panelet?Eller som du følte at folk som var samlet der, utviklere som var samlet der, ønsket å ta med seg hjem?Jeg tror en av de tingene jeg har snakket mye om i det siste er denne ideen om at selv som indie-utvikler se på spillet ditt som et komplett produkt, og jeg mener ikke det på en slags AAA corporate måte men å tenke på spillet som en slags kulturell artefakt som folk interagerer med utover spillets minutt-til-minutt-loop og gameplay."
"Denne ideen om at spillet er noe folk sitter og tenker på i bilen og fantaserer om ikke bare selve spillet, men selve eksistensen.Jeg lagde for eksempel et spill i veldig retrostil som det ikke lages så mange slike spill av lenger.Så for mange mennesker var en stor del av forbrukeropplevelsen av Skald å fantasere om dette spillet og ta dem med tilbake til barndommen."
"Enda mer enn å faktisk spille det, bare det faktum at dette spillet ble skapt og at noen på en måte tok tilbake en del av fortiden, var utrolig viktig for mange mennesker i samfunnet og det var det som fikk meg til å tenke på dette konseptet om hvordan vi fantaserer om visse spill og hvordan det gjør dem til artefakter som er mye større enn bare det spillet vi spiller."
"Et eksempel jeg bruker, er for eksempel de gamle NES-spillene mine, som jeg selvsagt har mange gode minner fra da jeg spilte dem men de beste minnene er å spille dem med bestevennen min og se ham spille dem fordi han var bedre enn meg, og han kunne gå lenger i nivåene og så måtte han rope på broren sin, og broren hans kom og hjalp oss hvis det var noe vi ikke kunne gjøre og så gikk vi på skolen og diskuterte."
"Husker du at det er en hemmelig busk i Zelda som man kan tenne på, og at det er et hemmelig rom?Så hele denne greia med spillet som en utvidet opplevelse, et metaprodukt på en måte tror jeg er utrolig potent å bruke som indiespillutviklere.Var det den designfilosofien du fulgte for Skuld allerede for noen år siden?Hvordan gikk du frem?Som du sa, ville du ha denne NES- eller Commodore-følelsen med grafikken men det var også foruroligende på en måte, det var en slags skrekkhistorie."
"Hvordan forestilte du deg den abstrakte ideen?Bortsett fra spillmekanikken, spilldesigndokumentet, bla, bla, bla.Så en slags abstrakt ting.Jeg tror det definitivt var en ting der jeg brukte meg selv som det sterkeste verktøyet fordi jeg absolutt 100 % laget et spill som jeg ønsket å spille og også et spill jeg savnet fordi det egentlig ikke fantes på markedet og det er et veldig sterkt verktøy for å kalibrere produktene dine."
"Så alle de første designene ble laget av meg selv.Jeg ville virkelig ha noe som hadde en slags teksturert grafikk med lav troskap.som om du nesten kan slikke pikslene.Det er så skarpt at du kan skjære deg i øynene på dem."
"Og jeg ville også ha noe som hadde en mørk, på en måte ikke-vakker fargepalett.Så Commodore 64-fargepaletten er veldig uttrykksfull.men den er også forskjellig fra mye av det vi ser i dag, ikke sant?Og det betyr også at når du for eksempel bruker Commodore 64-paletten bruker du svart mye som kontrastfarge."
"Og denne sammenstillingen av farger og svart gjorde at jeg veldig raskt begynte å tenke som hmm, det er faktisk et skrekkspill begravd i fargebruken i dette spillet.Og hvis jeg ville ha et skrekkspill, var det ingen tvil om at spillet, typen spill jeg ville ha var et kosmisk skrekkspill fordi jeg visste at jeg kunne skrive kosmisk skrekk og det er så få spill som klarer å få det til etter min mening."
"Så jeg tenkte at jeg ikke skulle ta den enkle veien.Jeg vil ikke gjøre dumme vampyrer og zombier eller gotisk skrekk.Jeg vil ha kosmisk skrekk.Så jeg gravde dypt i det, og det er sannsynligvis en av de beste beslutningene jeg har tatt i spillet for det er en stor del av rosen spillet har fått for manuskriptet og den kosmiske skrekken."
"Så det var en veldig givende belønning.Apropos givende, hva var tilbakemeldingene dere fikk fra lokalsamfunnet?Hva vil du si var den viktigste lærdommen du fikk ut av prosjektet?Eller det vakreste du lærte av det, eller det forferdeligste?Jeg mener at samfunnet har vært veldig, veldig bra."
"Og tilbakemeldingene har vært fantastiske.Spillet er kritikerrost, og det har veldig gode anmeldelser på Steam.Vi har solgt mange eksemplarer av spillet.Med tanke på at spillet er såpass nisjepreget, er det et interessant business case er hvordan et såpass nisjepreget spill likevel kan gjøre det ganske bra."
"Men jeg vil si at den viktigste tilbakemeldingen for meg og det jeg forteller alle, spesielt yngre utviklere når de begynner og ser for seg sitt første prosjekt er at hvis du lager noe som alle liker, men som ingen elsker, vil det mislykkes.Så du må være villig til å lage noe som mange vil hate så lenge noen mennesker vil elske det."
"Og måten du vet at folk elsker spillet på, er som tilbake til det jeg sa innledningsvis at de fantaserer om spillet.De sitter og dagdrømmer.Som når du er forelsket i noen, drømmer du om dem når du sitter i trafikken og du glemmer å kjøre når trafikklyset blir grønt."
"De burde ha den reaksjonen på spillet ditt.Og ikke alle trenger å ha det, men noen må ha det, ellers kan ikke spillet lykkes.Hvis du lager et spill som er veldig polert, er det umulig for alle å finne noe galt med det og hvis ingen kommer til å fantasere om det, kan det ikke lykkes."
"Det er sant at den ble svært godt mottatt. Jeg husker det.Det var vanskelig for meg å finne noen negative tilbakemeldinger om den, men hva med de senere delene når det gjelder fortellingen og tempoet?Tror du at det er noe dere kan forbedre i fremtidige spill?Er det noe du også har fått selv?Det er også veldig typisk med disse spillene at de starter med å være veldig forgrenede og så blir det mer lineært til slutt rett og slett fordi du går tom for ressurser."
"Og du må...Du må avslutte spillet på et tidspunkt.Men fortellingen, som den faktiske endelige slutten av spillet uten å gjøre noen spoilere, kan det være ganske brått for noen mennesker, og mange reagerer negativt på det."
"Mange synes det er fantastisk.Jeg står helt og holdent for slutten av spillet, og den må slutte slik den gjør.Ellers er det ikke et kosmisk skrekkspill.Og jeg overlater det til fantasien til de seerne som ikke har spilt det ennå."
"Det er selvfølgelig et veldig klassisk rollespill.Tror du...Det har vært en bølge av klassiske rollespill de siste fem til ti årene.Vil du si at det fortsatt er et marked for den typen veldig klassiske..."
"I ditt tilfelle er det ikke bare mekanikken, men også grafikken.Finnes det muligheter for det?Eller er det bare basert på det du nettopp sa om denne ideen som vil begeistre folk uansett hva du gjør?Nei, jeg tror definitivt at det ikke bare er klassiske rollespill, men for mange typer klassiske spill, er det mange konvensjoner og spillstiler som først og fremst ble forlatt av utgivere og finansfolk mer enn av forbrukere."
"Og siden det er så mange forbrukere, er det så mange som spiller spill, finnes det et marked for nesten hva som helst.Og jeg tror det er mye interessant å utforske hvis du vil gjøre litt arkeologi og se..."
"Og vi ser det ofte.Boomer Shooters er et veldig godt eksempel, ikke sant?Der spill som Boltgun har gjort det veldig, veldig bra og de er som det perfekte smørbrødet med peanøttsmør og syltetøy, ikke sant?Så jeg tror det er mye plass til sånt i alle sjangre og det er litt av det jeg gjorde med spillet mitt."
"Det viktigste er selvsagt å innse at det kreves mye design og ingeniørarbeid for å lage et godt produkt som på en måte fanger nostalgien, samtidig som det føles...For det er definitivt mange designkonvensjoner fra den gang som jeg er veldig glad for å legge bak meg."
"Og man må være veldig bevisst på hva man etterlater seg og hva du tar med deg.Så jeg skal ikke gå for lenge inn på det, men en av de viktige og interessante tingene jeg lærte veldig tidlig med Skald er at folk så på bilder av spillet og sa: "Dette ser akkurat ut som et Commodore 64-spill."
"Og hvis jeg viser dem en sammenligning side ved side, ser ikke spillet mitt ut som et Commodore 64-spill.Det utløser bildet.Så det ser ut slik vi husker Commodore 64-spill, ikke nødvendigvis slik de faktisk var."
"Og det er et slags designrom som er utrolig viktig når du jobber med retrospill for å få tak i hva som er minnet om opplevelsen, ikke det eksakte produktet."
"Det er ikke nødvendigvis det viktigste.Det er på en måte ånden i produktet som er viktig å fange opp.Med alt det du nettopp sa, hva kan du fortelle meg at dere gjør nå?Jeg jobber definitivt med et nytt prosjekt."
"Jeg har sagt det så langt.Jeg har sagt det så langt på sosiale medier.Og det er definitivt et prosjekt der, hvis du liker Skald, vil du elske dette.Og det er også med en utrolig spennende partner jeg gjør det sammen med."
"Så folk bør følge meg på sosiale medier og i nyhetsmediene.Og om ganske kort tid vil det bli kunngjort hva vi jobber med, eller i det minste hvem jeg jobber med.Det lukter allerede Commodore igjen."
"Vi får se om et par måneder.Tusen takk for at du tok deg tid, Anders.Det har vært herlig. Nyt programmet.Takk skal dere ha."