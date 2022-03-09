Gamescom 2025 - Køen for å spille Hollow Knight: Silksong

Køen for å spille Hollow Knight: Silksong har eksplodert på dag 1 på Gamescom 2025, men vi holder ut!
"Hei Gamereactor-venner, jeg er Alberto Garrido og jeg er her på den første dagen av 20. august på Gamescom.Min aller første oppgave i dag er å prøve å komme inn her, som er Nintendo-standen der Silksong kan spilles."
"Nå er køen vanvittig, vi har ingen presseinvitasjon til dette spillet, og det er ingen pressebås for å prøve det, så vi må blande oss og vi må løpe for å blande oss med publikum.Og du kan se at køen går der borte, under gaten, og så går den inn, hvor det bare er åtte plasser for å prøve spillet."
"Så jeg vet ikke hvor lenge jeg kan bli her før jeg går til en annen avtale og noen andre spill som fortjener å bli sett og spilt, men jeg vil prøve å gjøre mitt beste for å spille Silksong og få mine aller første inntrykk av spillet på en forhåndsvisning som kommer snart, ikke sant?Så, vi sees!"