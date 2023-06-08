Gamescom 2025 - En James Bond 007-oppdatering dedikert til Caroff, Joe Caroff

David Caballero: En James Bond 007-oppdatering dedikert til Caroff, Joe Caroff.
"Jeg må dedikere denne oppdateringen til Joe Caroff, som dessverre gikk bort for to dager siden, nei, i går, og han var skaperen av den originale logoen for 007-serien.Han var 103 år gammel."
"Så denne oppdateringen til deg, Joe, tusen takk.Vi gleder oss til å lære mer om First Light, det nye actionstealth-spillet fra IOI, IO Interactive, på Gamescom, som starter i morgen her på Con Mese, fordi DEFCON her på Confex er over."
"Over og ut.Caballero, David Caballero."