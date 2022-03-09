EA Sports FC 26 - Inntrykk fra spilldemoen og intervju med spillprodusentene

Etter en spilldemo av det nyeste spillet i serien fikk vi sette oss ned med to av produsentene fra EA Sports.
"Hei venner, nok et år på Gamescom, nok et år med EA FC-gutta.Takk nok en gang for at dere er med oss. Det er mange år siden sist vi snakket om fotball, både her og i Vancouver og i LA og alle andre steder."
"Vi har prøvd ut den nyeste demoen for FC før den slippes neste måned.Den første store nyheten vi så var disse to forhåndsinnstillingene som dere har.Den ene er mer autentisk, den andre er mer arkadeaktig, men kanskje også mer konkurransedyktig.Så, hva er den viktigste tilbakemeldingen du får fra fellesskapet om disse forhåndsinnstillingene?Jeg synes tilbakemeldingene er veldig gode."
"Jeg mener, vi følger nøye med på de lukkede betaforaene og tilbakemeldingene.Spesielt, vil jeg si, på karrieremodus-siden, spillerne virkelig liker at de nå har noe spesifikt for modusen.Så autentisk modus er spesielt bygget for offline-fellesskapet, som karrieremodus."
"Jeg tror de er veldig glade for at vi nå har denne delingen, fordi tidligere har kanskje noen av endringene vi har gjort for å konkurrere ville påvirke karrieremodusspillere på en negativ måte.Så nå kan vi bevisst ta den avgjørelsen."
"Er denne endringen for å konkurrere? Er den for autentisk? Kanskje er det for begge deler?Men vi kan ta den avgjørelsen, noe vi ikke hadde mulighet til tidligere.Jeg tror rett og slett at i de foregående årene var det veldig vanskelig å balansere spillet på en måte som alle kunne være fornøyde med."
"Så karrieremodus ønsket mer autentiske karrieremodusspillere, så ønsket FUT-spillere rett og slett noe raskere, mer ferdighetsbasert.Så det var, hvordan kan vi gjøre det?Så noen ganger ble endringene vi gjorde veldig godt likt i karrieremodus, beklager, i FUT-spillet, men i karrieremodus er det ikke sikkert at folk er fornøyd med dem."
"Og noen ganger den andre veien rundt.Så vi måtte rett og slett skape to separate opplevelser som vi kan skreddersy spesielt for hver enkelt spillers behov.Og når vi snakker om justeringer, så finnes det også justeringer for skyting."
"Nå kan du skyte lavt på en annen måte.To trykk, hvis jeg har rett.Frykter du at vi mister litt variasjon her?eller er det mer praktisk nå å prøve å nærme seg målet?Jeg tror at med de spesielt lave skuddene, om noe, gir vi faktisk litt mer variasjon, for nå med dobbelttrykket, så tidsavslutningen er nå fjernet."
"Det pleide å være dobbelttrykket.Med dobbelttappet utfører du nå lave slag.Det som er veldig bra med FC26, er at du nå har forskjellige typer lave skudd.Så når du for eksempel vil ha et finesseskudd, eller til og med et hodeskudd, kan du faktisk dobbelttrykke, og det blir en lavdrevet versjon av det skuddet."
"Det samme med kraftskudd osv.Så jeg tror vi nå gir spillerne flere valgmuligheter, når det gjelder hvordan de vil avslutte, ...du vet, hvilken type skudd de vil ta."
"Ja, og jeg vil bare raskt legge til at det var, for oss, var svært vanskelig å balansere, med alle spillerattributtene, med mekanikken, hva er tidsvinduet der du må trykke på knappen igjen?Og for proffspillerne var det ganske enkelt å få det grønt hele tiden, så det krevde egentlig ikke så mye dyktighet."
"Så vi bestemte oss for å fokusere på å gi deg mer variasjon i skuddene, som nå er den lave banen, med mekanikken vi kjente til i 2018, og de var veldig populære."
"Folk kjente og elsket dem, ikke sant?Akkurat.La oss snakke om teamdynamikken generelt.Så, to ting.Den ene tingen er første berøring."
"Hvis du har jobbet med første touch, til å føles annerledes basert på spillerens statistikk.Og så fløyspillerne.Vi oppfatter på en måte at det er nye løp, nye pasningsmuligheter fra fløyspillerne."
"Er det riktig?Så, på den første berøringsdelen, Jeg vil si mellom dribling og første touch, ...de kommer veldig tett på hverandre, ikke sant?Fordi du må ta imot ballen før du kan drible, ikke sant?Og vi jobber veldig hardt med responsen."
"Så både når det gjelder dribling og første touch, er reaksjonsevne nøkkelen.Det jeg liker å si, er at vi virkelig ønsker å respektere spillernes innspill.Så når du beveger venstre pinne i en hvilken som helst retning, Vi vil at spillerne skal gjøre det, ikke sant?Og det samme gjelder egentlig for andre funksjoner."
"Vi kaller det for eksempel "one-frame passing".Du kan bokstavelig talt endre retningen på pasningen når som helst.Før i tiden ville kanskje den første berøringen skje før du spilte ballen."
"Nå kan det være første gangs pasning, bokstavelig talt et millisekund før du endrer avgjørelsen din.Det jeg også kan fortelle deg om den andre delen, om fløyene, bevegelsen, ja, nå er det mer fleksibilitet for hver spiller til å gjøre forskjellige løp."
"Før fulgte de virkelig spillerrollen.Nå kan de, hvis det er ledig plass, vil de ta det, de vil gjøre forskjellige løp.Og det vi hører fra samfunnet akkurat nå i den lukkede betaversjonen, er at de ønsker enda mer støtte for angrep."
"Så i dette øyeblikk har teamet i Vancouver jobber de direkte med posisjoneringssystemet for å sørge for at du får mer støtte fra lagkameratene dine utenfor ballen."
"La oss snakke om å berøre ballen med hånden.Dette er fotball, men la meg spørre deg om målvakter, om det er noen endring i oppførselen deres.Er de dumme noen ganger?Og spillerne, vanlige spillere og håndballer, hvis det er noen justeringer der også."
"Hvem vil svare?Denne gangen kan jeg begynne med keeperen.Veldig viktig fokusområde for oss.Samfunnet fortalte oss at vi trenger smartere målvakter."
"Så vi fokuserer på tre ting.Posisjoneringen av keeperen bruker nå maskinlæring.Og det kommer til å bli en mer pålitelig posisjonering.Animasjonene når du avleder ballen, vil avbøyningene gå ut av spill, ikke nødvendigvis tilbake til et farlig område."
"Og også mange nye animasjoner.Og disse animasjonene gir deg nye typer utfall, nye typer lagring.Keeperen ser rett og slett bedre ut."
"Så det ble mange forbedringer i FC26 for målvaktene.Det andre spørsmålet er ikke nødvendigvis...Ja, det med håndballen er interessant, for det gir kanskje mer autentisitet, ikke sant?En side av saken."
"Og ja, noen spillere liker det alternativet.Vi har det fortsatt.Det er et alternativ som er slått av som standard, men du kan slå det på hvis du vil."
"Og noen spillere gjør det, ikke sant?Enten du spiller i kickoff eller i karrieremodus, og håndballen er der, og har alltid vært der, vil sannsynligvis alltid være der."
"Det ville være veldig vanskelig å balansere det for et konkurransedyktig spill.Vi vil ha rettferdige resultater, ikke sant?Så det gir mening at kanskje for nettspill vi ikke har det alternativet, ja."
"Og kanskje til slutt, En ting som alltid er kontroversielt, er forsvaret.Men vi så en stor forbedring her.Både med taklinger, ...beholder du ballen, det er ikke alltid motstanderen får returen."
"Er det noe du får fra andre spillere som spiller den lukkede betaversjonen?Ja, dette er en stor en.Vi brukte ærlig talt mange timer på å analysere disse sakene fra FC25."
"Det var en av de viktigste tilbakemeldingene vi hørte fra lokalsamfunnet.Og vi ønsker virkelig å belønne spillerne.Hvis du takler godt, bør du få ballen tilbake, ikke sant?Enten du får ballen eller lagkameraten din, Vi ønsker egentlig ikke å se situasjoner der du gjorde alt riktig og du fikk ikke ballen, ikke sant?Det kan fortsatt skje her og der, det er ikke 100 %, men jeg tror vi har gjort store forbedringer, og det er noe som er veldig merkbart første gang du spiller spillet, enten det er en takling eller kanskje en interception, du vet, for det meste, ...skal du beholde ballen, og jeg tror det er en stor forandring, ja."
"Du nevnte at du justerer noen ting, mens vi snakker.Spillet slippes om en måned.Hva gjenstår å gjøre?Dere kommer til å gi ut på mange plattformer, inkludert Switch 2."
"Jeg kommer ikke til å spørre deg om Switch lenger.Det samme hvert eneste år, men denne er mer innholdsrik, mer funksjonsfylt, som kan sammenlignes med PS5- og Xbox-seriene."
"Hva kan du fortelle meg om den nåværende statusen og plattformene?Mener du den nåværende statusen for bare det vanlige spillet?Hva gjenstår på oppløpet?fordi du justerer ting?Og så, hva kan du fortelle meg om følelsen med plattformer?Så det som gjenstår å gjøre er to ting."
"For det første, mye polering.Du finner fortsatt visse feil, som for eksempel tacklebacks.Det er fortsatt noen få tilfeller vi må fikse, så vi reduserer det dramatisk når det gjelder hvor ofte du ikke får ballen tilbake."
"Så det er ett eksempel.Som jeg nevnte, er posisjoneringen fortsatt under justering.Vi justerer fortsatt gjennom passeringer også, og sørger for at vi respekterer hvor du sikter."
"Det er en hårfin balanse mellom for mye assistanse og for lite assistanse, med veldig manuell passering.Så dette er tre områder vi jobber med akkurat nå."
"Bare for å legge til noe der, Jeg vil bare nevne at vi virkelig ønsker å være enda mer smidige enn tidligere.Vi liker virkelig å lytte til samfunnet, så vi har den nye FC-portalen for tilbakemeldinger hvor spillerne kan motta, beklager, gi tilbakemelding til teamet vårt."
"Det hjelper oss virkelig med å prioritere hva vi bør fokusere på.Vi kommer til å ha oppdateringer om live tuning i fremtiden også, ikke bare for å finne feil, men også for å balansere spillet."
"Vi vil også ha våre vanlige titteloppdateringer.Og, jeg er ikke sikker på om jeg har nevnt det før, men det som er virkelig bra i år, er.., og det er stort for Carry Mode-fellesskapet, er at, ja, vi kan patche spillet, som å oppdatere det for konkurranse eller for autentisk hvis vi vil."
"Hvis det er det som er riktig for spillet, kan vi gjøre det, og det gir oss denne enorme muligheten som vi ikke hadde før.Og på alle plattformene også, som jeg nevnte."
"Jeg antar at det føles bra for deg å være på flere plattformer nå, Endelig.Ja, jeg mener, Switch 2, Hvis du har mulighet, har vi den på gulvet også."
"Vennligst spill den.Det er i bunn og grunn den samme spillopplevelsen.Bildefrekvensen er litt lavere, men bortsett fra det, er det nøyaktig samme spillopplevelse, ja."
"Fantastisk. Gleder meg til å spille den versjonen, og de andre versjonene også.Lykke til med den siste strekningen, og vi ses sannsynligvis neste år."
"Vi ses.Snakker alltid fotball.Tusen takk, som vanlig.Takk skal dere ha."