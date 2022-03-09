Gamescom 2025 - Drømmelaget er klart for dag 2 av Gamescom

Gamereactor: Drømmelaget er klart for dag 2 av Gamescom.
"Hei Gamereactor-venner, det er Gamescom dag 2, og vi er her, gjengen, hvor er han?Ah, vi gikk glipp av en. Han er der nede, der nede. Ah, han er der nede.Ja, de kule gutta. Så, Ben, fortell oss hva vi skal gjøre i dag."
"Ah, du vet, dette er den store dagen, dette er den andre dagen, så du går inn i det, du er litt trøtt.Du er litt, du vet, du føler effekten av i går kveld, men det er 11 timer med ting å komme gjennom.Så du må bare bite det i deg og gå, du vet, det er den store, vi kommer oss gjennom den, vi er ferdige tidlig på kvelden og så går vi ut og koser oss litt, og nullstiller oss til den siste dagen, som er i morgen."
"Ja, vel, la oss se hvordan dagen går. Hei Alex, vil du legge til noe?Det er ikke så mye jeg kan legge til, bortsett fra at Ben sier: "Sug det i deg, og jeg kommer til å gråte.Nå er det nok. Vi drar. Takk for at dere så på."