Tropico 7 - Kreativ direktør Daniel Dumont Intervju @ Gamescom 2025

Vi snakker med kreativ direktør Daniel Dumont om den nylig annonserte Tropico 7.
"Hei og velkommen tilbake til Gamescom 2025.Akkurat nå ser vi på et strategispill, det er det nylig annonserte Tropico 7, hvor du selvfølgelig spiller som en president i et karibisk land og det er mange, mange valgmuligheter når det gjelder hvordan du vil styre øya din."
"Og jeg er her sammen med Daniel, som er spillets kreative leder.Kan du fortelle oss litt om hva som er din overordnede visjon for spillet?Hva er noe av det nye sammenlignet med det forrige spillet?Ja, så i prinsippet er Tropico en bybygger og en økonomisimulering og en diktatorsimulator eller politisk simulering."
"Og mye av det nye er basert på den politiske simuleringsdelen.Så vi har mange bygninger som i de andre delene, men vi gjorde mye på den politiske simuleringen.Og politisk simulering, vi la til terraforming og noen nye bygninger, ja."
"Ja, og kan du kanskje forklare litt mer om hvordan politikk fungerer?for du er jo diktatoren, så du burde vel egentlig ikke ha noen problemer, eller burde du?Ja, noen ganger er det valg, og det er viktig at du har en fin godkjenning av folket slik at de stemmer på deg."
"Og for å kontrollere godkjenningen av folket ditt, har vi introdusert et politisk kart.På det politiske kartet kan du se hvor på det politiske kartet du befinner deg, så hva er din politiske posisjon og hvor er fraksjonene plassert og hvor befinner alle menneskene seg?Og du kan prøve å manipulere folk slik at de konsentrerer seg om en bestemt politisk posisjon og så kan du for eksempel følge deres krav og oppfylle deres oppgaver for å øke oppslutningen til folk med samme politiske posisjon som deg selv."
"Ja, og en av tingene med El Presidente er at han virkelig bryr seg om folket sitt.og han bryr seg så mye at han holder øye med alle.Kan du fortelle oss litt om hvordan de enkelte personene simuleres og hvor mye informasjon du kan se om dem?Så alle personene er simulert fra begynnelsen av."
"Så når de blir født, må de for eksempel gå på skolen, de kan gå på universitetet, de må finne seg en jobb, de må finne seg en partner, de kan få barn, og de vil også utvikle sin politiske posisjon.Du kan klikke, du kan velge alle innbyggerne, du kan samhandle med dem og du kan se hva han gjør, om han er fornøyd, om han har nok å spise, for eksempel, hvor bor han, og er det en bygning, er det en lege i nærheten, for eksempel, hva med hans trostilfredshet, har vi nok kirker og alt."
"Så vi må ta hensyn til deres tilfredshet og deres politiske oppfatning også.Ja, og selvfølgelig, som du nevnte, kan man bygge strukturer, du kan også handle med andre nasjoner, men du kan også gjøre direkte politiske ting, som å endre grunnloven og lage lover og lovgivning og det er noen ganske morsomme alternativer. Kan du fortelle oss litt om denne dimensjonen?Ja, så du må bestemme deg for hvilken grunnlov du vil ha for å aktivere og ved å velge grunnlov, endrer du posisjonen på det politiske kartet og avhengig av posisjonen din på det politiske kartet, kan du aktivere omkringliggende forordninger."
"Så hvis du for eksempel spiller som kommunist, kan du ikke aktivere et edikt, som er på den kapitalistiske siden av den politiske matrisen eller diagrammet, men du kan aktivere alt som er rundt deg.Du kan for eksempel aktivere ediktet frie hjul, som betyr at selv fattige mennesker får lov til å kjøre bil, for eksempel fordi du betaler for dem."
"Du kan ha et påbud som tropehatten, som tvinger alle borgere til å ha på seg en bestemt hatt, som kommunistene liker, men for eksempel kapitalistene liker det ikke og slike ting.Vi har mange morsomme påbud i spillet basert på de situasjonene vi har hatt det siste året, så hva folket, samfunnet eller diktatorene gjorde eller ikke gjorde."
"Det er mange virkelige koblinger til situasjoner som har skjedd i det virkelige liv og alltid morsomt.Spillet er fullt av humor og satire, og vi ønsket å sette et øye på alt, slik at du kan se på det og smile.Ja, og det er mange alternativer for, som du nevnte, den interne politikken, men siden dere er en veldig liten øynasjon, må dere også håndtere forholdet til fremmede makter."
"Kan du fortelle oss litt om hvordan diplomatiet fungerer, og hvordan det endrer seg gjennom tidene?Ja, så når du starter spillet, kan du starte i kolonitiden, og i kolonitiden må du selvfølgelig forholde deg til England, men du kan endre epoken til verdenskrigen, der du har eks- og allierte, og du kan gå videre til den kalde krigen, der du har vestmaktene og østmaktene."
"Og i moderne tid må man forholde seg til land som USA og Kina, India og andre land, og det er viktig at du har et godt rykte hos dem, for hvis omdømmet til et land synker til et veldig lavt nivå, kan det være at de begynner å angripe deg."
"De kan for eksempel blokkere havnen din, og de kan også sende en liten invasjon, eller når du fortsatt ikke takler dem, kan de til og med starte en stor invasjon, noe som betyr game over.Så du må alltid passe på hva de tenker om deg.De vil ha oppgaver til deg, du kan utføre dem hvis du vil, og for å øke det, kan du til og med invitere dem til ambassaden din, for eksempel, og du kan ha handelskontrakter med dem, noe de liker."
"Andre vil selvfølgelig ikke like det, og hvis du har et høyt omdømme, kan du ha en allianse med dem, men du får også gaver fra dem, eller du får bedre priser for handelskontrakter.Ja, og siden dette er et simuleringsspill, kan du selvfølgelig lage et kart og spille så lenge du vil, bygge og skape det perfekte samfunnet, men når det gjelder kampanje- og historieinnhold, hvor mye kommer til å være med i spillet?Vi kommer til å ha ca. 15 oppdrag i spillet, og hvert oppdrag vil vare i ca. 3 til 5 timer, og 5 av oppdragene er knyttet sammen til en kampanje."
"Så du starter kampanjen i kolonitiden, og kampanjen vil lede deg gjennom alle tidsepokene og fortelle deg hvordan spillet fungerer, men det er også 10 andre oppdrag, som er helt uavhengige og bare med sprø og morsomme situasjoner og historier.Ja, og til slutt, når kommer spillet til å bli utgitt og på hvilke plattformer?Det er planlagt å bli utgitt innen utgangen av neste år, og vi kommer til å utgi det på PC, Xbox og PlayStation."
"Takk for at dere tok dere tid, og nyt resten av Gamescom.Ja, du også, takk for at du er her."