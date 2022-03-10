Gamescom 2025 - Den siste dagen

Gamereactor: Den siste dagen på Gamescom 2025.
"Hei alle sammen, jeg er Alex her med Gamereactor, vi er på Gamescom, vi går inn for vår siste dag, Alberto er her. Hei, hvordan går det med deg? Jeg er så trøtt akkurat nå. Vi er alle slitne, vi er veldig slitne, men vi gleder oss også til en ny dag på Gamescom, spesielt fordi for deg Alberto er det en kortere dag, for meg er det en kortere dag, færre avtaler i dag, Det betyr at jeg virkelig kan gå løs på dem. Er det noe du gleder deg til i dag, Alberto? Bare å se den siste kampen og denne utgaven, og ja, å si farvel til en av de beste utgavene jeg kan huske, jeg mener jeg har bare vært med i to, men dette er sannsynligvis den beste, og jeg mener jeg er sliten, men ikke så sliten som første gang, så jeg synes alt er kult, gjengen, hele laget, Gamereactor-teamet var så kult, og vi gjør mye innsats og arbeid, og jeg tror det er det, det er det beste vi kan ønske oss. Det er definitivt topp to for Alberto, du vet at vi kommer til å få masse innhold fra dette også, så husk å sjekke Gamereactor for forhåndsvisninger, intervjuer, noen flere ting som kommer også. Unhinged Alex er også tilbake i oppsummeringene, sjekk ham ut, jeg vet ikke hvor han kommer fra, men ja, og forhåpentligvis kan jeg ordne dette håret."
"Dette er mine fem Pokemon, før jeg står foran kamera og brøler. Ok, vi ses, ha det."