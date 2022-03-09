Gamereactor

Ballad of a Small Player

Ballad of a Small Player | Official Teaser | Netflix

Ballad of a Small Player | Official Teaser | Netflix

Film trailers

Tropico 7 - Kreativ direktør Daniel Dumont Intervju @ Gamescom 2025

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight - Produksjonssjef og strategisk direktør Jonathan Smith Intervju @ Gamescom 2025

Indiana Jones and the Great Circle: Order of Giants - Kreativ direktør Axel Torvenius Intervju @ Gamescom 2025

Gamereactor @ Gamescom 2025 - Oppdatering dag 2

Sherlock Holmes som du aldri har sett ham før - vi snakker med Freddy Malavasi fra Draw Me a Pixel på Gamescom 2025

EA Sports FC 26 - Inntrykk fra spilldemoen og intervju med spillprodusentene

Hva er egentlig et

The Blood of Dawnwalker - Inntrykk fra intervju og live-demo

Campus Life forsøker å gjenskape magien ved å lære på universitetet - Vi snakker med produkteier Szymon Szymaniak

Dear Me, I Was - Intervju og spillinntrykk med Taisuke Kanasaki og Maho Taguchi

"Du lanserer et buggy spill - hva nå?" - Vi snakker om feil og feilrettinger med teknisk direktør Alexey Drobyshevsky på Devcom 2025
Samtale med Karlach fra Baldur's Gate III - Samantha Béart-intervju på Gamescom 2025

