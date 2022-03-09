GRTV News - Det ryktes at Nintendo Direct kommer i midten av september

Kan det være her vi finner ut den faste lanseringsdatoen for Metroid Prime 4: Beyond?
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, det har vært en liten pause fra å gjøre GRTV News på grunn av Gamescom i forrige uke og helligdagshelger og alt det gode ting, men vi er tilbake og vi er tilbake på det, og i dag skal vi allerede se på på den neste potensielle hendelsen som kan være i horisonten. Nå snakker vi ikke om Tokyo Game Show, vi vet at Tokyo Game Show vil finne sted i slutten av september men det er potensielt en sjanse for at noe kan skje før det basert på en japansk selskap også, så la oss dykke inn og ta en titt. Så ja, ryktet, neste Nintendo Direct vil finne sted den 12. september, vil vi endelig få en utgivelsesdato for Metroid Prime 4 Beyond?Så mens bakrusen fra Gamescom og den nylige Masahiro Sakurai-ledede Direct Mini om Kirby Air Riders fortsatt henger igjen, har Nintendo fortsatt et stort spill planlagt for 2025 som ennå ikke har å sette en utgivelsesdato. Vi refererer selvfølgelig til Metroid Prime 4 Beyond, og det ser nå ut som Noen har kanskje funnet ut når vi får en utgivelsesdato for Samus Arans nye eventyr."
"Alt dette kommer fra innsidekontoen SwitchForce, som har lagt ut en kryptisk melding på X om at neste Nintendo Direct vil finne sted 12. september. Husk at denne kontoen, selv om den nylig, fikk også datoen for forrige Nintendo Direct riktig som og dens nåværende pålitelighet er høy.Hvis det er sant, kan det hende at Nintendo ikke avslører den offisielle kunngjøringen før 24 til 48 timer på forhånd så følg med fra den andre uken i september for å se om vi får et nytt digitalt arrangement fra Nintendo og potensielt nyheter om Metroid Prime 4 Beyond. Hvis du ikke kan vente med å finne ut mer om spillet, sjekk ut våre første inntrykk etter å ha spilt det på Nintendo Switch 2-lanseringen."
"Nå vil jeg si at jeg stadig mister litt troen på at Metroid Prime 4 Beyond vil lanseres i 2025. Jeg tror at hvis de gjør et event i september, er det ingen grunn til at det ikke kan lanseres i 2025, men problemet jeg har med det er at Kirby Air Riders kommer i november, du vet at Pokemon kommer i oktober, egentlig var september den perfekte måned for å lansere Metroid Prime 4 Beyond, og det kommer ikke i september, eller i det minste er det ikke og på grunn av omfanget av dette spillet skulle man tro at selv om de gjør et arrangement i begynnelsen av september vil de sannsynligvis ikke lansere i september fordi de må sørge for at det har den litt av en oppkjøring frem til du kjenner folk, slik at folk er klar over når de skal kjøpe spillet."
"Det betyr at vi enten kan presse det inn i slutten av oktober og begynnelsen av november, eller alternativt spare den til en lansering i desember, noe som ikke er så vanlig i desember fordi det vanligvis ikke går så bra. Så jeg tror det er litt synd at det vanligvis ikke fungerer så bra, slik at du vet om dette hvis dette er en utgivelsesdato det ville ikke overraske meg om det er du vet spillet kommer ut om tre uker fire uker tid eller noe sånt som virker ganske uvanlig for Nintendo slik de gjør ting spesielt når du tenker på at du vet at Pokemon har hatt sin utgivelsesdato en lang stund Kirby fikk sin utgivelsesdato for et par uker eller en uke siden, så det er en veldig uvanlig situasjon her og jeg er på et punkt med dette spillet hvor hvis det ble skjøvet til 2026 tidlig i 2026, ville det ikke nødvendigvis overraske meg bare fordi jeg ikke vet hvorfor det fortsatt ikke har en utgivelsesdato, og det er det virkelig bisarre ting med det, men jeg håper det ikke blir det, jeg tror at vi kan se på et spill her som kommer til å komme ut på en måte når dette direkte til slutt skjer fordi jeg tror dette direkte vil skje fordi de trenger å sette en utgivelsesdato i dette spillet eller i det minste fortelle mer folk om når det er ment å komme um det ville ikke overraske meg om utgivelsesdatoen er faktisk ganske nært forestående, men vi holder oss oppdatert igjen, som Alberto skrev i nyheten Nintendo bekrefter ikke direkter før 24 til 48 timer før de skjer, så dette er ikke en av de ting der vi har dette uh dette dette ryktet som går rundt, og så kommer Nintendo til å bekrefte det i et par dager og si ja, 12. september er når direktivene kommer til å være som nei, du kommer til å må bare holde pusten på denne til Nintendo er klar til å bekrefte eller avkrefte det, så um ja følg med for mer og uh og ellers ja det er all den tiden jeg har i dagens episode av GeoTV News Jeg kommer tilbake nå i morgen for den neste i uken, så takk for at dere så på, og jeg ser dere alle på neste episode"