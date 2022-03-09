Det ultimate Saber spillet? - John Carpenters Toxic Commando Gamescom 2025-intervju med Tim Willits

Vi tok en prat med Saber Interactive -sjef Tim Willits for å lære mer om den kommende action-FPS-en, som kombinerer kjøretøykamp med horder og horder av udøde å drepe.
"Hei, alle sammen, og velkommen tilbake til Gamereactor.I dag er jeg her sammen med Tim for å snakke litt om, surprise, surprise, John Carpenters Toxic Commando.Jeg har hatt sjansen til å spille spillet veldig nylig, faktisk en halvtime før jeg fikk snakke med dere i dag."
"Overraskende, faktisk. Veldig actionfylt.Ja, du er en Toxic Commando når du spiller dette.Ja, dette er et actionspill som er veldig Saber-aktig.Hvis du har spilt World War Z eller Space Marine II, kan du på en måte forstå spillene vi lager veldig godt."
"Og jeg er glad for at du likte det.Ja, det er morsomt at du nevner det, World War Z og Space Marine, for det la jeg merke til, spesielt den delen av demoen hvor vi kommer inn i kirken og plutselig klatrer zombiene opp og alt det der.Jeg tenkte, der er likhetene."
"Ja.Så hvordan var det å gå fra romvesener og zombier?Vel, jeg antar at zombier er zombier, ikke sant?Vel, teknisk sett er de infiserte i Toxic Commando, men ja."
"Så dette spillet kjører på vår egen Saber-teknologi.Og vi har det vi kaller Swarm Engine.Og vi oppfant den med World War Z.Vi perfeksjonerte det i Space Marine II, og nå sprenger vi det i Toxic Commando."
"Det som er flott med Toxic Commando, er at svermene kommer fra flere forskjellige retninger.Vi har flere spesialer.Vi har også en enda mer avansert AI-regissør som på en måte orkestrerte kampene i de tidligere titlene våre.Så du får virkelig en mer dynamisk, større svermkampopplevelse."
"Spillet er på en måte, jeg vil ikke si en åpen verden, men det er mer som et åpent nivå, ikke sant?Gir det deg noen utfordringer, antar jeg, med svermmekanikken og å sørge for at de smittede kommer fra de riktige retningene?Ja, det har du helt rett i."
"Vi har virkelig sprengt grenser med Toxic Commando.Og miljøene er mye større.Vi har mye mer tilfeldighet i det.Så når du kommer til svermkamper, i mangel av et bedre ord, kan de komme fra forskjellige retninger."
"Og vi bruker omgivelsene veldig forskjellig.Hvis du spilte World War Z, visste du at zombiene kom fra det smuget.Men i Toxic kan de komme fra hvor som helst.Og det gir virkelig en dynamisk opplevelse."
"Apropos dynamiske opplevelser, en av kjernedelene i spillet er krigføring med kjøretøy.Å kunne sette seg i en bil med en gjeng karer og bare slå løs på ting.Hvordan var det å ta det med i spillet?Jeg antar at det på en måte også kan ha utfordret svermmekanikken og måten de smittede fungerer på."
"Ja, det har du helt rett i.Så en av nøkkelkomponentene i Toxic er kjøretøyene våre.Så hvis du er en fan av SnowRunner, MudRunner eller RoadCraft, de er også signatur Saber-spill."
"Vi har perfeksjonert kjøretøysimuleringsverdenen.Så vi tok med oss den lærdommen, teknologien og spillingen inn i denne verdenen.Så vi blandet det vi har gjort i SnowRunner, det vi har gjort i World War Z og Space Marine, til en virkelig unik opplevelse."
"Så ja, når du har noen av kjøretøyene, og du kan ha flere kjøretøy, er det gøy å kjøre over de infiserte svermene. Det er ganske kult.Vil du beskrive det som det ultimate Saber-spillet?Det er et godt spørsmål."
"Det kan bli det ultimate Saber-spillet.Og vi har hatt noen megatreffere.Space Marine 2 var en megahit.Og World War Z, over 30 millioner mennesker har spilt det."
"Så vi har tatt med oss alt vi har lært fra de spillene, inkludert SnowRunner, og lagt det inn i denne opplevelsen.Sabers DNA går åpenbart gjennom dette spillet, men det er mannens navn knyttet til toppen av dette, John Carpenter."
"Så hva var hans engasjement, og hvordan formet det opplevelsen?Ja, det var en stor ære å få jobbe med Mr. Carpenter.Vi i Saber, da vi jobbet med dette spillet, ville vi fange 80-tallets actionstemning, tidlige 90-tallsfilmer."
"Og ingen gjorde det bedre enn John.Så vi henvendte oss til ham med ideen.Han hjalp til med ting som settingen og noe av historien.Han skrev musikk."
"Og så har vi en hyllest til noen av filmene hans.Vi kunne ikke lisensiere alle, men hvis du er en fan av Carpenter-filmer, vil du se noen påskeegg her og der, og det burde få deg til å smile.Nå må jeg spille, jeg antar ett oppdrag, ett nivå, men hvordan ser hele opplevelsen ut?Hvordan ønsker dere hele tiden å utfordre spillerne?Ja, så det er et øktbasert spill."
"Men i motsetning til World War Z, er det en sammenhengende historie.Så du kan spille historiemodus, eller du kan spille de forskjellige vanskelighetsgradene.Så hvis du er en fan av de tidligere spillene våre, vet du at vi har et dypt, komplekst progresjonssystem."
"I Toxic kan du spille en av fire forskjellige klasser.Og hver klasse har forskjellige aktive evner, forskjellig utstyr, til og med forskjellige passive.Og så har vi selvfølgelig vår berømte oppgraderingsmatrise, som jeg liker å kalle den, som gjør at du blir belønnet for å fortsette å spille."
"Og det er et samarbeidsspill for fire spillere.Men hvis du spiller alene, har du tre roboter.Hvis du spiller med tre personer.Jeg liker å spille med tre personer og en bot, fordi boten alltid vil gjenopplive meg."
"Fordi vennene mine, du kjenner vennene mine, de vil forlate deg.Så det er definitivt gøy fra en til fire.Og det er også verdt å si at det er fullt kompatibelt på tvers.Så PlayStation-fansen kan spille med Xbox-fansen, kan spille med PC-fansen."
"Og en av de tingene jeg har lagt merke til med å lagre spill, Jeg tror det er mer med Space Marine i det siste, er at spillet til tider kan være helt brutalt når det gjøres riktig.Så går du samme vei med Toxic Commando?hvor spillerne får en ekte utfordring hvis de vil ha en ekte utfordring?Jeg kan få kjeft av noen for å si dette."
"Dette er kanskje det vanskeligste av World War Z og Space Marine 2.Jeg tror at å spille dette på den vanskeligste ferdigheten kan faktisk være den vanskeligste.Hvis det er en riktig måte å si det på."
"Fordi den vil banke deg.Men vet du hva? Begynn i historiemodus.Finn noen spillervenner som du kan få kontakt med.Og sett i gang. Gå for det."
"Jobb deg opp til det.En annen ting med lagringsspillene også, Dere har en tendens til å lage spill som har en ganske lang livssyklus.Er det noe dere kommer til å se nærmere på med Toxic Commando?Ja. Så vi lærte mye med World War Z."
"Vi fortsetter med Space Marine 2.Og dette spillet har et veldig likt rammeverk.Så du kan forvente at vi følger en veldig lik vei.Fordi det har fungert bra for oss."
"Vi prøver ikke å... Det er ingen mikrotransaksjoner.Vi prøver ikke å lure folk.Vi prøver ikke å ta ekstra penger.Vi lager gratis innhold. Vi lager betalt innhold."
"Vi får alle med i samme pulje.Det har fungert bra for oss. Det skal vi fortsette med.Så for de som ønsker å spille spillet, hva slags tidsramme ser de på for å kunne hoppe inn?Vi har ikke kunngjort datoen ennå."
"Vi prøver fortsatt å finne ut av det.Men det blir ikke så sent i 26.Det bør være relativt snart.Og vi kjenner i det minste plattformene."
"Det blir PC, PS5, Xbox Series X og S.Når folk etter hvert kan få tak i spillet, vil det være på PC, hva er det du virkelig gleder deg til at de skal få oppleve selv?Det er et godt spørsmål."
"Bare galskapen.I World War Z er vi begrenset av menneskelige zombier.Og i Space Marine 2 er vi begrenset av universet.Men i dette spillet er vi begrenset av fantasien vår."
"Vi har så sprø, overdrevne, sprø ting.Det er latterlig.Så jeg håper folk finner noen venner de liker.Ikke ta det for alvorlig."
"Hopp inn. Spreng noen ting i luften.Det er vel den ultimate pitchen?Men ja, John Carpenters Toxic Commando.Vi får se den. Vi får spille det selv."
"En gang i 2026, så følg med på det.Og ellers, for mer om spillet, følg med på din lokale Game Restaurant-region.Takk skal dere ha."