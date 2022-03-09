Skru opp varmen! - World of Tanks: Heat Gamescom 2025 intervju med Wargamings Luke Nicholls

Vi har snakket med lederen for fellesskapet i det kommende actionprosjektet for å se hvordan denne mer fartsfylte og mer arkadepregede versjonen av det berømte flerspillerspillet ble til.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til Gamereactor, som dere sikkert kan se av det fantastiske bakteppet vi har akkurat nå.Jeg er for øyeblikket på Wargamings stand for å snakke litt om det kommende prosjektet som dere veldig, veldig, veldig nylig har annonsert.Så for alle som ikke er kjent med det, Luke, fortell oss litt om det."
"Vel, vi annonserte nettopp på Opening Night Live vår nye frittstående tittel, World of Tanks Heat.Det er en ny vri på stridsvognskamp, raskere tempo, dynamiske helteegenskaper, litt mer sprøtt, veldig, veldig gøy å sette seg inn i, og det har vært flott å se folks reaksjon på spillestedet.Så hvorfor bestemte du deg for at du ville gå ned denne ruten med en mer arkadeaktig versjon av World of Tanks?Jeg tror vi prøver å henvende oss til et litt annet publikum med dette, ikke sant?World of Tanks er og forblir åpenbart et stort fokus for oss, og vi ser virkelig frem til de neste 15 årene."
"Men for å henvende oss til et litt yngre publikum, folk som kommer fra en FPS-bakgrunn, for eksempel, tenkte vi at vi ville gjøre noe litt annerledes og litt mer dynamisk, fartsfylt og kanskje tilgjengelig og kjent for folk som kommer fra den typen bakgrunn.Og vi tror det kommer til å gjøre det veldig bra.Og hva gjør ideen om å bruke, igjen, vi bruker begrepet hero shooter, men hva gjør ideen om å bruke helter at du kan gjøre det du ikke kunne gjøre i tidligere World of Tanks?Det er riktig. Så i World of Tanks har vi agenter, ikke sant?Hver agent har sin egen personlighet, bakgrunnshistorie og unike evner."
"Sammen med sin egen signaturtank danner de helten du kontrollerer på slagmarken, og gjør det mulig for deg som individuell spiller å ha stor innflytelse på slagets gang.For med evne-timing har vi selvsagt ultimate evner som du kan lade opp, ikke sant?Det er mange kule spill du kan gjøre, mye synergi.Så det blir veldig, veldig høyt tempo og veldig, veldig hett."
"Og hvordan kombineres stridsvognelementene med ideen om heltene?For alle som er kjent med World of Tanks, kjenner til de enorme teknologitrærne og hvordan progresjonen fungerer der.Så hvordan fungerer tankelementet sammen med agentene her?Ja, vi går ikke en rute med store teknologitrær, ikke sant?Vi vil at alle kjøretøyene og agentene våre skal kunne konkurrere i kamp sammen."
"Så det finnes ingen nivåer.Det handler mer om å uttrykke spillets variabilitet når du utvikler deg, ikke sant?Å kunne endre hvordan stridsvognen din fungerer i stedet for bare å gjøre den sterkere.Og stridsvognaspektet er fortsatt noe som vil være kjent for spillere av World of Tanks, ikke sant?Vi beholder mye av World of Tanks-DNA-et i tittelen vår."
"Ting som den fantastiske fysikken vi har, du vet, penetreringsmekanikken, ting som gjør stridsvognskamp virkelig unik og strålende.Vi har fortsatt det der inne.Så du kan bli god til å kontrollere helten din, og du kan bli ekspert på å kontrollere tanken din.Lær om fiendens stridsvogner og bli bedre på denne måten, noe som er veldig interessant."
"Og fortell meg litt om spillmodusene også, for de er litt annerledes enn det World of Tanks-spillere vil være kjent med.Vi har tre spillmoduser i spillet vårt for øyeblikket.Vi har Conquest, Domination og Kill Confirmed.Så klassiske FPS-skytespillmoduser."
"Vi har også, og det er ikke med i denne versjonen akkurat nå, men vi har også en spillmodus for å plante og uskadeliggjøre, som vil være kjent for mange, ikke sant?Så vi tar velprøvde spillmoduser fra FPS-skytespill og tilpasser dem slik at de fungerer for stridsvognskamp.Og det gir et veldig fint dynamisk resultat.Vi har også respawns i de fleste av spillmodusene våre, noe som er en stor forskjell fra det tradisjonelle World of Tanks."
"Det gjør at du kan gjøre en feil eller gjøre et stort spill, selv om det betyr at du blir slått ut, og likevel kan fortsette kampen.Når du designer en agent, og du velger stridsvogner som gjenspeiler den agenten.Hvordan bestemmer du at denne tanken passer best til denne personen?Er det knyttet til historien, hvilken type person de kommer fra, hvilket land de kommer fra?Vi har ikke land som sådan i spillet vårt."
"Vi befinner oss i en alternativ virkelighet etter andre verdenskrig, ikke sant?Så vi har noen fraksjoner i spillhistorien vår.Jeg tror ikke vi trenger å gå inn på det akkurat nå.Men når vi ser på det, prøver vi å fylle en spillnisje, ikke sant?Vi har tre hovedklasser for agentene våre."
"Assault, Defender og Marksman, ikke sant?Du har agenter som fokuserer på skade i nærkamp, agenter som er mer tanky og agenter som fokuserer på langdistanse.Men inni det prøver vi å gi dem unike evner som skaper nye muligheter for taktisk spill.Og så kobler vi dem sammen med et kjøretøy som får det til å fungere."
"Og for noen av agentene våre, og kanskje i fremtiden for alle, kan du også gå videre og låse opp en eller flere stridsvogner for å bytte dem og finne nye kombinasjoner.Og World of Tanks Heat kommer til å være ganske annerledes enn andre World of Tanks-spill fordi det lanseres på alle plattformer, og det kommer til å være støtte på tvers av plattformer, ikke sant?Ja, vi har faktisk bygget World of Tanks Heat på en ny, egenutviklet motor."
"Og den er bygget helt fra grunnen av for å støtte dette.Og vi lanserer på dag én med PC, PlayStation, Xbox og Steam Deck med kryssprogresjon og kryssspill, noe vi gleder oss veldig til.Det er første gang for Wargaming."
"Har du en tidslinje for utgivelsen?Ikke noe vi kan dele ennå, ikke sant?Når den er ferdig, er den ferdig.Vi har fortsatt en del arbeid igjen å gjøre, og en del finpussing."
"Vi har et veldig aktivt supertestprogram som vi tester alfaen med.Vi tar imot søknader akkurat nå, så hvis du er interessert i å bli med på utviklingsreisen, ta kontakt med oss på whatheat.com.Så som et siste spørsmål, så vil spillet til slutt være i hendene på fansen."
"Og når den dagen kommer, hva er det du virkelig gleder deg til at spillerne skal få oppleve selv?Jeg tror det er følelsen av å kontrollere en stridsvogn og så kunne slippe løs den ultimate evnen din og bare utslette halve fiendens styrke fra kartet hvis du timer det riktig.Jeg tror de store spillene er det jeg virkelig ser frem til."
"For mer informasjon om spillet, følg med på din lokale Gameractor.Takk for at dere var med oss i dag. Ta vare på dere selv, folkens."