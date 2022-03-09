Feirer 10 år til sjøs - World of Warships Gamescom 2025 intervju med Wargamings Christian Bergmann

Vi har snakket med regional forlagsdirektør Christian Bergmann for å snakke om hva Wargaming har planlagt for å feire 10 år med World of Warships.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til Gamereactor.Som dere kan se på det utrolig imponerende krigsskipet vi har bak oss, Jeg er for øyeblikket på Wargaming-standen på Gamescom og snakker med Christian om, vel, helt klart om World of Warships."
"Så først og fremst, for alle som kanskje ikke har holdt seg oppdatert med spillet, for alle som ikke har fulgt med på hva som har skjedd i World of Warships og hvorfor bør folk glede seg til å fortsette å spille det?Vel, vi feirer faktisk nettopp 10 års jubileum, så du kan forestille deg mye innhold har blitt bygget opp i løpet av de siste årene og akkurat nå er det faktisk et fantastisk tidspunkt."
"Hvis du ikke har spilt World of Warships ennå, eller hvis du nettopp har begynt, du vet, kanskje du har savnet de siste årene for å faktisk komme tilbake for vi prøver å gi dere en nostalgisk følelse, ikke sant?Vi besøker noen av de store milepælene fra de siste årene med en spesiell port som er alle de små påskeeggene, du vet, som du ville forvente men også mye gratis innhold som du faktisk kan, du vet, bruke til å låse opp ting som du kanskje har gått glipp av de siste årene."
"10 år, det føles ikke som 10 år, gjør det vel?Men det er det, det er her, det er en stor milepæl for dere.Så fortell meg litt om noen av de mer intrikate tingene som kommer i dette.Du nevnte noen av de tingene som kommer til å komme om 10 år."
"men det må være noen ting som virkelig kommer til å lokke spillerne som har vært med lenge, som kjenner spillet godt og som ser etter nye måter å oppleve spillet på, nye skip å tjene og sånne ting."
"Ja, vi har faktisk to, tre forskjellige veier som spillerne kan utforske.Vi har prøvd å tilby flere PvE-opplevelser.Dette er noe vi har bygget opp i løpet av de siste årene og spillerne våre liker det veldig godt."
"Så vi har allerede begynt å tilby en skikkelig kul historisk begivenhet, for slutten av andre verdenskrig, som vi har veldig nye operasjoner, Du kan spille dem hver uke.Du kan til og med tjene et gratis skip for dette, bare ved å spille det."
"Det er et veldig fint narrativt design, som mange av spillerne våre faktisk liker.Men samtidig har vi startet et stort arrangement som varer fra august til slutten av året, det kalles Grand Voyage.Og du kan faktisk tjene opp et gratis nivå 10-skip."
"Hvis du vet hva et krigsskip er, er det i utgangspunktet det høyeste nivået vi har for spesialskip og premiumskip.Og du kan tjene det helt gratis, til og med konkurranseskip, noe som er veldig fint.Det spiller ingen rolle om du er en ny eller gammel spiller, er det en flott måte å få tak i favorittskipet ditt på."
"Og hvis du har spilt lenge, er det en god måte å få favorittskipet ditt på, har vi faktisk satt opp spesielle belønninger som kommer med vår oppdatering 14.8 i september som vil gi deg et gratis nivå 8-skip eller et gratis nivå 10-skip, avhengig av hvor lenge du har spilt spillet."
"Og selv for alfa- og betatesting har vi satt av spesielle belønninger.Det er en flott anledning til å logge inn igjen, spille spillet og utforske noen av de nye modusene våre for vi har også tatt med, jeg vil faktisk kalle det en nostalgi-modus.Den heter Blast from the Past, der du låser opp spillet på en måte, i en modus, som du ville spilt det som, dette var innholdet som var tilgjengelig fra 2015 til 2017, og gå trinn for trinn med skipene som var populære på den tiden og hver uke gå opp til der spillet faktisk er nå."
"Innhøst belønningen, rett og slett.Du nevnte kampanjen, vel, PvE-oppdragene.Når du lager disse, og du lager en slags historie som spillerne kan følge, er noe av det viktigste med krigsspill at det er veldig historisk fokusert."
"Så ser du på det og tenker at dette er noen interessante krigsskueplasser, Dette er noen interessante operasjoner, og dette er ting vi vil forsikre oss om, nesten utdanne spillerne om?Ja, absolutt. Det er faktisk en av grunnpilarene våre i måten vi utvikler spillet på."
"Alle skipene er enten historiske eller, for eksempel, basert på tegninger og variasjoner av disse fordi det er en viktig del for oss, og også med tanke på hvordan spillerne kan oppleve spillet.Så akkurat nå er alle disse operasjonene knyttet til slutten av andre verdenskrig og hvordan man kan utforske den.Og man følger faktisk historien til noen, til en kommandant, ...på besøk på slutten av krigen og hva som faktisk skjedde, med mange historiske opptak også."
"Så det er en flott måte å lære om historien fra den gang og det er noe som ligger oss veldig på hjertet.Så World of Warships er ganske allment tilgjengelig, så kan vi forvente alt dette innholdet overalt?Vel, så dette er tilgjengelig på PC, World of Warships PC, fordi vi feirer 10 år."
"Og ellers har vi faktisk spillet tilgjengelig også på konsoller, så det er World of Warships Legends, som faktisk feirer seksårsjubileum, som også er tilgjengelig på mobil og kommer til Steam i en betatest.Og så har vi World of Warships Blitz."
"Men siden disse spillene er skreddersydd for de ulike plattformene, er innholdet faktisk litt annerledes, så det er ikke tilgjengelig på disse andre versjonene.Nå tar jeg det opp fordi det er interessant med å ha det samme, igjen, det er World of Warships, men det er forskjellige versjoner av World of Warships."
"Så ser du på de andre og sier, vi har gjort dette og dette på PC-versjonen, ...det er dit vi skal med PC-versjonen.Tror du at vi kanskje kan introdusere disse til konsoll- og mobilversjonen etter hvert?ting som det, du vet, litt kryssstøtte på en måte?Å, ja, absolutt."
"Men vi prøver fortsatt å skreddersy opplevelsen til den spesifikke plattformen.Konsollspill er litt annerledes, så det går litt raskere, det er litt mer actionfylt, mens PC-spillet er litt langsommere, mer taktisk, vil jeg si.Men ja, absolutt."
"Vi bruker faktisk mye av innholdet, spesielt når det gjelder skipene, de historiske modellene, ikke sant?Det er kjernen i spillet.Du finner dette i de andre spillene.Når det gjelder de spesifikke hendelsene, vil jeg ikke si at du vil kunne finne denne spesifikke operasjonen, for eksempel, i Legends, men du vil finne operasjoner med lignende konsepter, faktisk."
"Dere har gjort noen virkelig sære og kule crossovers og samarbeid opp gjennom årene.Det er en milepæl på 10 år.Har vi noe på gang?Åh, så faktisk, det jeg kan erte dere med fra i går, faktisk, fordi vi hadde dem på scenen, vi har faktisk et veldig kult samarbeid med Sabaton på gang for World of Warships-serien."
"Så du vil se dette på PC og på Legends, som kommer i 2026.Jeg kan ikke fortelle deg hva som faktisk kommer til å være inni, men det er noe jeg personlig er veldig spent på.Og ellers er dette dessverre alltid et NDA-emne, hva som kommer til å komme opp for oss.Men det kommer til å bli mange kule samarbeid."
"Vi har jobbet med Star Trek tidligere, Transformers.Mange av animeseriene, som Blue Archive eller Azur Lane, er faktisk veldig populære blant vårt publikum.Det var en overraskelse for oss, selv i begynnelsen, at dette er et så populært tema for, du vet, et spill basert på skip, historie, sjøslag, ikke sant?Men ja, det er mye som kommer."
"Dere har mye på gang i forbindelse med 10-årsjubileet, men hva er det du virkelig gleder deg til at fansen skal få se?Å, virkelig spent? Jeg vil si å spille Blast from the Past.Jeg synes det er en veldig kul måte å gjenoppleve spillet på og få alle tingene dine mens du gjør det."
"Vel, det var det. Hvorfor hører du fortsatt på oss?Gå og spill World of Warships. Gå og høst alle belønningene som kommer.Og igjen, følg med på den store Sabaton-crossoveren i 2026.For mer om spillet, følg med på din lokale Game Rant-region."
"Takk skal dere ha."