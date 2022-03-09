Mørket truer Azeroth - World of Warcraft: Midnight intervju med Blizzard Entertainment

Vi har snakket med art director Ely Cannon og teknisk direktør Frank Kowalkowski for å lære mer om neste kapittel av MMORPG, som lanseres i sin helhet på PC i 2026.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til Gamereactor.Jeg trenger ikke å fortelle dere hvor jeg er akkurat nå, for bakgrunnen gjør det for oss.Jeg er her på Xbox-standen, på Microsoft-standen, for å snakke med et par av gutta fra Blizzard om World of Warcraft Midnight."
"Nå er jeg her sammen med Frank og Ely for å snakke om spillet.Det ble åpenbart avslørt i sin helhet i går kveld, så fortell meg, hvordan har mottakelsen vært? Er folk begeistret for det?Veldig bra, ja. Veldig spennende.Og nå som vi er her, dette er den andre delen av World Soul Saga, så hva kan vi forvente oss av dette?Hvordan endrer du dynamikken i historien du skaper?Vel, det er den neste delen av historien, ikke sant? Så vi lener oss virkelig inn i den lyse og den mørke delen av den."
"Vi tenker virkelig på hva som er det ekstreme av lys, hva som er det ekstreme av mørke, og hvordan de spiller opp mot hverandre.Fortell meg litt om trailerne vi så i går kveld.Så vi så den store fancy filmtraileren som alle elsker, alle elsker en World of Warcraft filmtrailer.Hva skjedde i den scenen, og hvordan kan vi forvente at den vil sette scenen for den kommende utvidelsen?Det er åpenbart en beleiring av Solbrønnen."
"Og det som skjer der, er de siste øyeblikkene, ikke sant?Lor'themar holder linjen, blodalvenes hærer prøver virkelig å holde sammen, men faller og faller og faller mot alle tomrommets styrker.Og her ser vi Liadrin trygle lyset om hjelp."
"Og i siste øyeblikk kommer lysets paladiner inn for å redde dagen og virkelig slå ned tomrommets krefter.Og ja, bær oss fremover.Så fortell oss litt om dette, Frank, og hvordan denne ideen om lys og mørke, hvordan det spiller inn i ekspansjonen, hvordan det på en måte virkelig definerer hva vi gjør."
"Jeg mener, lys og mørke er jo et av kjerneaspektene i World of Warcraft, ikke sant?Tomrommet og lyset er på en måte låst i en evig kamp, og Xalt har veldig tydelig fortalt oss hvor hun står.Og så er det opp til spillerne å samarbeide med NPC-er som Liadrin for å forsvare solbrønnen mot mørkets inntrengende krefter."
"Så vi ønsker å se dette temaet gjennomgående i både sonene og i mye av innholdet spillerne kommer til å gå gjennom, dette konstante temaet med tomrom og lys.Fortell meg litt om disse nye sonene.Vel, det er faktisk et par nye soner, og så er det en som har fått en ny utforming, ikke sant?Så fortell meg litt om hva vi kan forvente oss av disse."
"Ja, det stemmer. Så vi har Eversong, vi har Zul'Aman, vi har Voidstorm, og vi har Harindar.Harindar er det nåværende hjemmet til Harineer.Det er her alle røttene til verdenstreet møtes.Så vi får på en måte se hva kilden til verdenstrærne er."
"Eversong er egentlig en nyfortolkning av den opprinnelige sonen, og prøver å treffe de nostalgiske tonene fra originalen, men bringe den videre inn i det moderne spillet.Virkelig representere den i moderne gjengivelse av alle de andre sonene vi har laget.Men også en ny versjon av Silvermoon City, en av mine personlige favorittbyer."
"Jeg tror originalen traff fantasien, men kanskje ikke på samme nivå som vi gjør i moderne byer.Så vi kommer endelig til å se Blood Elves ha en hjemby som virkelig holder moderne standard og som virkelig føles som et fantastisk sted å dra på oppdagelsesferd og eventyr i.Og det er tonnevis av innhold der som folk kan glede seg over, inkludert et nytt Murder Row-fangehull."
"Veldig spennende. Og en annen av de store tingene som ble annonsert, var åpenbart en ny spillbar karaktertype.Så hva kan vi forvente oss av det?Unnskyld meg?Unnskyld, det ble avslørt en ny type spillbar rase, ikke sant?Å ja, Harineer. Vi møtte dem litt i War Within."
"Og vi kommer til å bli mye mer involvert.Som Eli sa, vi skal faktisk dra hjem til dem.Vi kommer til å engasjere oss mye mer med dem.Og etter at spillerne interagerte med dem og fullførte kampanjen, får de muligheten til å spille som en av Harineer."
"Og hvordan endrer det opplevelsen?Du får spille som en Harineer.Du får spille som en av disse eldgamle rasene som på en måte har vært der.Og ja, det er bare en morsom ny spillbar rase som folk kan uttrykke seg med."
"Forhåpentligvis finner de noe som de synes er morsomt og spennende å spille.Og vi elsker å tilby disse alternativene og mulighetene for at spillerne skal finne nye måter å engasjere seg i World of Warcraft på.Så en annen av de viktigste delene som åpenbart kommer til World of Warcraft, er boligelementet.Jeg tror det er noe som spillerne har vært desperate etter i lang tid."
"Og du antydet litt hvordan det kommer til å spille inn i utvidelsen med traileren og se den lille, fine landsbyen, og plutselig slukkes lysene.Hvordan kommer boliger inn i spillet, og hva kan spillerne egentlig forvente seg av dette?Boliger er noe vi har ønsket å gjøre veldig lenge."
"Vi har snakket om det nesten siden World of Warcraft ble lansert.Og om bare noen få måneder vil spillerne få muligheten til å være med, finne tomten sin, finne sin plass i World of Warcraft og begynne å bygge huset sitt og dra ut i verden og samle ting som de kan ta med hjem og sette i huset sitt."
"Og det er virkelig et av kjernefokusene i boligopplevelsen, å ikke bare fokusere innover på den tingen men også utover i verden om alle de tingene jeg kan gå ut og ta med meg hjem for å uttrykke meg selv i World of Warcraft.Så vi er veldig glade for både muligheten for folk til endelig å få denne store tingen som de har bedt om i alle disse årene, men også til å gå ut og utforske og få kontakt med alle sonene i World of Warcraft for å få de kule tingene å ta med tilbake og henge opp på veggen eller i hagen."
"Og hvordan vil dette bygge inn i fellesskapselementet i spillet?Fellesskapet er åpenbart nøkkelen til World of Warcraft og guilds.Hvordan kommer boligelementet til å passe inn i det?Ja, så når det gjelder boliger har dere noen alternativer."
"Det ene er at vi kommer til å ha nabolag.Så du kommer til å ha naboer, andre aktører som er der ute.Det kommer til å være NPC-er som går rundt.Vi vil at disse nabolagene skal føles veldig livlige."
"Og så fra et sosialt synspunkt vil du ha andre aktører.Eli og jeg kan velge å bo ved siden av hverandre.Guilds kan også ha en mulighet til å bygge opp lokalsamfunn sammen og sørge for at de er i de samme boligelementene eller i det samme boligområdet slik at de kan stikke innom naboene sine hvis de vil, og holde kontakten på den måten."
"Så vi gleder oss til å bygge opp den sosiale forbindelsen med folk gjennom boligsystemet.Midnight er interessant fordi det er den midterste delen av World Soul Saga-trilogien dere holder på med.Den midterste delen av en trilogi er noe av det viktigste i den."
"Du snakker om Star Wars, det er Imperiet slår tilbake.Det er den viktigste, ikke sant?Hvordan går du inn i det når du vet at dette er en hvor du må knytte deg til den forrige men du må også sette scenen for den store, avgjørende filmen som kommer?Ja, så alt vi gjør nå er egentlig en avslutning på 20 år med historiefortelling."
"Så vi knytter ikke bare sammen de nyeste historiene men også leder inn i resten av det vi trenger å fortelle i trilogien.Så jeg tror vi prøver å være veldig forsiktige med å fortelle en stemningsfull og engasjerende historie her.men også å legge til rette for de neste stadiene i historien de ønsker å fortelle."
"Jeg vil ikke si for mye om hva det er, men jeg kan si at det er veldig spennende og at det som kommer, kommer til å bli veldig bra.Og utvidelsen lanseres i 2026.Har du en tidslinje for når den kommer?Vi vil kunngjøre det veldig snart."
"Jeg kan fortelle dere at spillerne kommer til å få tak i boliger ganske snart her.Så jeg tror det er en god indikasjon på hvor vi kommer til å ende opp men vi har ingen eksakt utgivelsesdato akkurat nå.Og jeg antar at det er et oppfølgingsspørsmål til det."
"Kommer vi til å få hele World Soul Saga i løpet av 2020-tallet?Ja...Ja, vær så god.Så du kan forvente den tredje delen innen utgangen av tiåret, hvis alt går bra."
"Men ja, som et siste spørsmål.Så vi har hatt avsløringen.Vi har sett litt om Midnight, og den er på vei.Hva er det du virkelig gleder deg til at fansen skal få oppleve selv?når utvidelsen lanseres neste år?Personlig spiller jeg for det meste en Vengeance Demon Hunter så jeg er veldig spent på den nye spesifikasjonen."
"Jeg var litt skeptisk.Demonjegere løper inn i kampen og slår ting i ansiktet og de bruker magi og slynger det rundt men jeg synes virkelig at det kreative teamet gjorde en veldig god jobb med å ha denne Void-baserte Demon Hunter Devourer-spesifikasjonen og slenger kuler av tomrom rundt seg."
"Det er fortsatt Demon Hunter, så det kommer til å være små ting som spretter av som hjelper deg med å lade deg opp men det er veldig gøy når du kommer inn der.Det føles fortsatt som en Demon Hunter."
"Jeg tror det er det viktigste i spillet.er at det ikke føltes som et stort brudd Jeg tror fra hva spillere som elsker å spille Demon Hunters som meg selv kommer til å føle seg komfortable med å spille."
"Så jeg gleder meg veldig til at spillerne får tak i den også.For meg er det boliger.I så mange år, så mange av oss, har vi spilt i år og år og år og sett på Azeroth som en del av livene våre, en del av hjemmet vårt."
"Og endelig får vi en mulighet som spillere til å gå inn og virkelig investere i det hjemmet, ha ditt eget sted.Og det er første gang vi har ekte UGC-innhold i spillet også.Brukergenerert innhold."
"Og det synes jeg er veldig spennende, ikke sant?Å kunne uttrykke seg på et nivå som går utover karakteren din men på en veldig utadvendt måte.Jeg tror det kommer til å gi folk en mulighet til å være ekstremt kreative, ekstremt uttrykksfulle og for å komme i kontakt med hverandre og finne fellesskap i spillet som de kanskje ikke har vært i stand til å finne før."
"Vel, der har du det.Det er klart at boligmarkedet kommer opp litt tidligere enn midnatt men midnatt vil være i 2026.Vi forventer mer informasjon om utvidelsen."
"Det er bare litt lenger ned på linjen.Det kommer.Og ja, for mer informasjon om World of Warcraft Midnight må du huske å følge med."
"Vi ses hos din lokale spillrepresentant eller region.Ta vare på dere selv, alle sammen."