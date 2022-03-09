GRTV News - Need for Speed fremtid i tvil etter omprofilering av Criterion

Forlater EA en av sine mest populære racere?
"Hei, velkommen tilbake til GRTV News, jeg er Alex, som alltid gjennom ettermiddagene siste og beste når det kommer til spill, underholdning, teknologi, hva enn du liker og hva du enn elsker, så har vi det alltid her for deg på GRTV News og i den bredere Gamereactor-nettverket som helhet, så hvis du liker det du ser og du vil se mer må du huske å sjekke ut Gamereactor uansett hvor du får det fra, for flere spillanmeldelser, forhåndsomtaler av spill, filmanmeldelser, serieomtaler, eksklusivt, intervjuer, verdensnyheter, sport nyheter og selvfølgelig så mye mer, uten videre, i dag snakker vi om en interessant utvikling med Criterion og spesielt Need for Speed, det er også verdt å nevne at akkurat nå har vi en masse Gamescom ting som kommer inn, fordi jeg har vært borte i en liten stund på Gamescom, det er en liten stund siden vi har laget noen GRTV News men vi er tilbake til det i dag, og mens vi har massevis av ting som strømmer inn, forhåndsvisninger, intervjuer og nyheter kommer fra de delene som vi har laget på Gamescom, ville jeg snakke om Need for Speed i dag fordi jeg tror at ellers ville det bare vært meg som ramset opp noe som jeg allerede har sagt i et intervju, mens Marcus her har fanget noen ganske interessante ting om det faktum at Criterion, det tidligere Need for Speed studioet nå er en del av Battlefield Studios, som jeg siterer, driver innovasjon, teknisk fortreffelighet og dristig design på tvers av en av de mest ikoniske franchisene innen spill, dette kommer som en del av en rebranding for Criterion, ettersom de på en måte ikke lenger går videre med Need for Speed ser det ut til, og vi vet ikke om den franchisen til og med kommer til å fortsette lenger fordi det blir en del av Battlefield Studios, så du tenker kanskje hva er Battlefield Studios, vel det er den nye typen merkevare som EA har som er en slags paraplybetegnelse for mange forskjellige studioer for EAs utviklere som jobber med Battlefield til enhver tid tid, så for eksempel DICE kan jobbe med flerspillerdelen, ettersom de er velkjente for i Battlefield, men vi har fått et nytt studio som jeg tror jobber med kampanjen i sin helhet på egenhånd, og så kommer Criterion til å jobbe med det også, med mer teknisk aspekter og slike ting. Vi vet også at EA planlegger å få Battlefield til å bli en slags årlig utgivelse på et eller annet tidspunkt, og at det er flere planer i for å ha forskjellige studioer som jobber med Battlefield til det punktet hvor du kan ha en syklus som betyr at vi får et nytt Battlefield-spill en gang i året, enten det er for bedre eller verre, det overlater jeg til deg å avgjøre, men det ser ut til at de kommer til å etter COD-modellen der Activision har forskjellige studioer som jobber med COD-spill, så Treyarch jobber med Black Ops, Raven Software og Sledgehammer jobber med jobber med sine egne ting, Raven Software jobber også med Warzone, og du vil ha Infinity Ward som jobber med Modern Warfare, og så får du forskjellige spill fra disse folkene på forskjellige tidspunkter, noe som betyr at du kan ha årlige utgivelser, selv om de er litt forskjellige formler. I alle fall, som jeg sa Need for Speed Unbound utgitt for 3 år siden og selv om vi ikke vet at Criterion ikke jobber med noe nytt eller en annen EA studio ikke jobber med noe nytt med hensyn til Need for Speed, ser det ut til at hovedfokuset hos EA akkurat nå er Battlefield. Det har aldri vært hovedfranchisen vil jeg si for EA, noe som en Need for Speed, men det har absolutt vært en som folk definitivt liker, og folk elsker racingspill, men vi har også sett at WRC også er dødt hos Codemasters og vi vet at det ikke er mange store studioer som EA kan presse Need for Speed på. Så ja, det er litt i det blå akkurat nå. Hva ønsker du å se skje med Need for Speed neste gang? Bryr du deg så mye om serien? Bryr du deg om hva Criterion holder på med? Tror du Criterion kan hjelpe Battlefield? Det er mange spørsmål."
"Gi meg svarene på dem, så ser jeg deg i morgen for flere TRT-nyheter. Ha det bra."