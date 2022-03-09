Gamereactor

Pirates of the Caribbean

Orlando Bloom håper på et gjensyn med alle skuespillerne i Pirates of the Caribbean 6

Filmen har vært under utvikling i lengre tid.

