GRTV News - EA avslører lanseringsdatoen for Early Access for Skate

Det etterlengtede spillet kommer om noen uker.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny episode av GRTV News.I dag skal vi snakke litt om Skate, for i går kom utgivelsen av dato for spillet ble avslørt."
"Nå blir det ikke 1.0-lanseringen, det kommer ikke til å bli som den komplette versjonen av spillet, men det vil være en tidlig tilgangsversjon som du vil kunne spille i løpet av de neste tre ukene?Noe rundt den tiden."
"Så ja, Skate er pĺ vei.Det er satt til å lanseres mye raskere enn du kanskje forventer, og med det som er tilfelle, la oss dykke inn for å se, vel, la oss se nøyaktig hva som vil være i vente når den tidlige tilgangen lanseringen skjer."
"Så ja, Skate vil lanseres i tidlig tilgang mye raskere enn du kanskje forventer.EA og Full Circle har avslørt lanseringsdatoen for den etterlengtede tittelen med det bare noen uker unna.EA og utvikleren Full Circle lovet nylig at de ville dele den endelige lanseringen dato for Skate veldig snart, nærmere bestemt i dag, eller vel, i går."
"Vel, dette har nettopp skjedd, og det har avslørt at den etterlengtede rebooten er mye nærmere enn du kanskje hadde forventet.Spillet lanseres med tidlig tilgang så snart som 16. september, og snart vil fansen kunne flippe, trikse og grinde rundt i San Vansterdam på PC, Steam, Epic Games Store, EA App, PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series XS-konsoller også."
"Skate lanseres som et spill som kan lastes ned gratis, noe som betyr at du ikke trenger å bruke en krone for å sjekke det ut, men det vil være flere måter å bruke penger på for å forbedre opplevelsen med kosmetikk.Pressemeldingen forklarer hva vi kan forvente oss av Skate, Skate utspiller seg i den pulserende byen San Vansterdam, og er en flerspiller-destinasjon for skateboarding med en enorm åpen verden der spillerne oppdager unike skatespots, lander vanvittige triks og få kontakt eller konkurrere med venner på nettet."
"Med fire unike nabolag, Hedgemont, Gullcrest, Market Mile og Bricswich, har hvert med sin egen stemning og sine egne utfordringer, er byen en stor lekeplass for skatere.Fra parker og torg til hustak og massive ramper - hvert hjørne er fullpakket med skatemuligheter.spots, inkludert House of Rolling Reverence, en tidligere kirke som er omgjort til et trickparadis for skatere."
"Spillet er utviklet i samarbeid med fellesskapet og vil fortsette å utvides og forbedres med tilbakemeldingene fra fansen gjennom hele Early Access-perioden.Det er uklart hvor lenge Early Access vil vare, men vi er blitt fortalt at det er mye mer å komme fra Skate."
"Jeg kommer ikke til å spille det nå, men hvis du vil se utgivelsesdatoen for Early Access traileren, så er den der, og der er også den nydelige nøkkelgrafikken for Skate.Dette er ikke alt vi har for Skate, så følg med for mer, men de gode nyhetene er er at hvis du er spent på dette spillet, noe jeg er, for igjen, jeg har alltid funnet meg selv, når det kommer til skateboardspill, mer i ballparken av Skate heller enn Tony Hawk-spillene."
"Det var noen Tony Hawk-spill som jeg virkelig likte, som for eksempel Underground.Underground var et av mine favoritt Tony Hawk-spill.Men når det gjelder Pro Skater-serien, har jeg alltid syntes at Skate på en måte var bedre, bare og tilbød en litt mer autentisk og mer interessant skøyteløping enn Pro opplevelse fordi den hadde alle de ekstra ideene om stemning og kultur inkorporert på en måte som Pro Skater-serien ikke har."
"Så ja, det kommer til å bli interessant å se når dette spillet kommer ut, og hvordan det kommer til å kommer til å forme seg.Igjen, det kommer til å være Early Access, så ikke forvent et komplett, ferdig bygget spill her, men du bør ha alle de grunnleggende elementene og blokkene på plass, slik at du bare kan kaste deg ut i det, shredde og flippe og trikse rundt Sandvanser Dam og ellers, du vet, hjelpe Full Circle fortsette å forbedre og bygge opp dette spillet etter hvert som det når lanseringsdatoen 1.0 om, jeg vet ikke, et år, 18 måneder."
"Det er vanligvis den tidsperioden som utviklere ønsker å holde seg i Early Access.Men igjen, når vi vet mer om det, skal vi sørge for å holde deg oppdatert.Og for mer om Skate, igjen, følg med, vi kommer til å ha mange inntrykk, spesielt når vi ser på lanseringen av spillet, vel, Early Access-lanseringen, når spillet faktisk er tilgjengelig for publikum."
"Men ja, det er all tiden jeg har.Vi ses i neste GeoTV News i morgen."