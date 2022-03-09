Gamereactor

John Carpenter's Toxic Commando

Hvor stor innvirkning hadde John Carpenter på skapelsen av Toxic Commando?

Vi spurte Saber under Gamescom.

