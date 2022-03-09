GRTV News - Cloud Imperium sammenligner Squadron 42 med Grand Theft Auto VI

Er Cloud Imperium cooking the GTA killer?
"Hei, velkommen tilbake til GRTV News, jeg er Alex, som alltid, gjennom ettermiddagene, siste og beste når det kommer til spill, teknologi, underholdning, hva enn du liker og hva du enn elsker, så er vi alltid her for deg på GRTV News og i Gamereactor nettverket som helhet."
"Så hvis du liker det du ser og vil se mer, må du huske å sjekke ut Gamereactor uansett hvor du får det fra.For flere spillanmeldelser, forhåndsomtaler av spill, filmanmeldelser, serieanmeldelser, eksklusive, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig mye mer."
"I dag snakker vi om GTA 6, nei det gjør vi ikke, vi snakker om Squadron 42, spillet fra Cloud Imperium også kjent som, unnskyld, la meg få opp navnet her, jeg glemte det helt, Star Citizen utvikleren som også jobber med en massiv sci-fi-opplevelse for én spiller, antar jeg at du kalle det, jeg er ikke helt sikker på om dette bare kommer til å bli et actionspill eller et RPG eller noe lignende."
"Uansett, det er et stort spill, det har mange store skuespillere, Mark Strong, Gary Oldman som du kan se der nede, er det mange store navn knyttet til Squadron 42, Mark Hamills en annen, og det ser ut til at Cloud Imperium har mye forventning til dette spillet og høye forventninger til det som et nylig intervju med den kanadiske avisen La Presse viser Chris Roberts, regissøren for Squadron 42, tror det til og med kan utfordre Grand Theft Auto 6, vel, jeg vil ikke gå så langt som å si det, men vi håper det blir nesten like stort en begivenhet, bortsett fra GTA 6 er det sannsynligvis det største budsjettet trippel A-spillet sier Roberts noe som kan være sant, jeg mener Cloud Imperium hadde mye penger fra Star Citizen som du sikkert vet, Kickstarter trakk millioner på millioner av dollar til spillet og Cloud Imperium har jobbet hardt med det, og levert mange romskip, mange utvidelser til dette virkelig ambisiøse spillet som de har laget med Star Citizen, det ser ut som Squadron 42 vil være like ambisiøst på en merkelig måte fordi som jeg sier det er mange skuespillere her, jeg skal bare spille litt av live gameplayet her, og du vil se detaljene og filmene som de har presset gjennom her, om det faktisk vil bli et spill som du vil spille like mye som noe som Grand Theft Auto 6, vi vet ikke, det er ganske dristig for å være ærlig, jeg tror for Roberts å komme ut her og si at han vil at spillet skal bli like stort som GTA 6 fordi GTA 6 er på en måte sett på som endetiden for mange spill, vi vet at 2026 kommer til å være et stort år for spill, og både Squadron 42 og GTA 6 planlegger å lanseres i det år, jeg tror i det samme intervjuet med FAS sa Chris Roberts at han ikke ønsket å lanseres nøyaktig samtidig med GTA 6 fordi det ville skape en kollisjon, men det er veldig interessant å se hvem som kommer til å toppe resten av året, for vi trodde at dette året skulle bli GTA-året, og at det derfor kanskje ville ha blitt et roligere år for alle andre som ikke het Rockstar, men det ser ut til at 2026 kommer til å bli et absolutt slagmark for spillutgivelser, og vi må bare se om noe som Squadron 42 kan måle seg med det Rockstar ønsker å oppnå, og hvis Rockstar kan måle seg med til det Squadron 42 ønsker å oppnå, virker de i det minste som vidt forskjellige opplevelser, så de kommer i det minste ikke til å stå ansikt til ansikt i samme måte som GTA 5 og Saints Row 4, for eksempel, da det på en måte drepte Saints Row som en franchise på en måte, men ja, la meg få vite hva du synes om Squadron 42, er du like spent på det som du er på GTA 6, er du mer spent på en av disse spillene, la meg få vite alt det og mer, så ser jeg deg i morgen for flere GRTV-nyheter, ha det."