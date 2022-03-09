Jackbox Icebreakers - Jackbox Gamescom 2025 Intervju med Andy Kniaz

Vi tar en prat med Andy Kniaz, Vice President of Business Development and International i Jackbox Games, om alt det spennende som kommer fra kongen av partyspill.
"Hei alle sammen, jeg heter Alex, jeg er her på Gamescom, jeg er her med Andy.Vi skal snakke litt om Jackbox, som sannsynligvis, som jeg har sagt før, en av mine favorittfranchiser, spesielt de siste årene, fordi det er en så god sosial opplevelse, og spesielt de siste årene med pandemier og slike ting."
"Men dere er også alltid på farten, vi snakker ikke bare om favorittene som Quiplash og Trivia Modiparty og slike ting.Dere kommer med noen helt nye ting til Jackbox Party Pack 11.Kan du fortelle meg litt om hvordan dere fortsetter å fornye dere med slike ting?Dere har vært Party Pack Kings, Party Video Game Kings en god stund."
"Hvordan holder dere ting friskt, og hvordan holder dere ting i bevegelse?Jeg tror ideen til Jackbox er at de virkelig gode spillene kan komme fra hvor som helst.Vi har bokstavelig talt en Slack-kanal på kontoret der det bare står "tilfeldig spillidé", og hvem som helst kan gå inn og skrive inn noe."
"Og det er egentlig mat hele året.Spill-iterasjon skjer ikke bare i en begrenset periode, det skjer hele året, det skjer fra alle.Jeg tror den andre viktige biten er at innovasjonen ikke bare skjer på spilldesignsiden, men vi har også ingeniører og andre mennesker som ønsker å innovere, for eksempel på kontrolleren og gjøre nye ting der."
"Og så tror jeg den andre tingen er at spillerne våre virkelig beholder innovasjonen.Du må forestille deg at spillene i seg selv er i endring på grunn av det brukergenererte innholdet og måten folk interagerer med disse spillene."
"Så jeg tror disse tre tingene virkelig er avgjørende.Er det noen ganger spillere virkelig har overrasket deg?Jeg antar, med de tingene de har vært i stand til å gjøre som har inspirert ting på kontoret?Pause. Den må jeg tenke på."
"Det spillerne har klart å gjøre som har inspirert ting på kontoret.Ja, jeg tror det er mye supportergenerert innhold.Vi ser ting som kommer over så lenge fansen kan uttrykke seg, ...som en TKO-skjorte eller noe sånt, Jeg tror det virkelig setter kreativiteten i høysetet."
"Vi prøver virkelig å gjøre spillene til en mulighet for folk til å være morsomme.Jeg tror det er det vi fokuserer på.Så jeg tror at alt der vi kan forsterke spillernes humor så mye som mulig og gi dem noe å ta med seg fra den opplevelsen, Jeg tror det er nøkkelen."
"Og vi er heldige som har mange engasjerte spillere som virkelig vil, gjennom fan art og interaksjonen som vi ser og spilltester og sånne ting.Jeg mener, mange ganger blir spillene våre finpusset om og om igjen gjennom spilltester med fans, med publikum, og det forbedrer ting utrolig mye over en periode."
"Hvis du hadde vært med på hele utviklingssyklusen, spillet starter som én ting og slutter som en annen, mye bedre på grunn av fansen og deres engasjement.Hva tror du får spillerne til å komme tilbake til disse kampene?Fordi det er mange av dem der ute."
"Det er mye variasjon, og det er forskjellige opplevelser hver gang fra partypakkene til de individuelle spillene.Hva tror du får spillerne til å komme tilbake til Jackbox?Jeg tror nøkkelen er akkurat det du var inne på."
"Det er forskjellig fra gang til gang, avhengig av hvem som spiller det.Du kan ha en annen miks av spillere.Jeg kan spille Fibbage med foreldrene mine, og jeg kan spille Fibbage med vennene mine, og det er et helt annet spill hver eneste gang."
"Jeg tror variasjonen i selve spillene også, det er noe for enhver smak, ikke sant?Som du nevnte, trivia-spill, tegnespill, skjult identitet-spill, alt dette betyr at det ikke er ett spill som alle trenger å spille."
"Det finnes virkelig noe for enhver smak, og spillets tilgjengelighet tror jeg er nøkkelen.Vi snakker om Jackbox Party Pack 11, og spesielt de spillene dere har, det er mye nytt her, tror jeg, og det er ganske mye spennende."
"Er det et punkt på kontoret hvor dere tenker Ok, vi har gjort det og det og det før, la oss prøve noe helt nytt, eller la oss prøve å ta denne sosiale deduksjonsleken et nytt steg?For det er ingen gjentakelser så vidt jeg husker fra Jackbox Party Pack 11."
"Alt er nytt, men det må være en slags push and pull-greie med noen fans som alltid vil ha favorittene, men det er også en god del fans som vil ha noe nytt.Hvordan balanserer du begge disse ønskene?Jeg tror, ja, du har helt rett."
"For det første har ikke Party Pack 11 noen oppfølgere.Dette er en ganske ny tid for oss.Vi prøver alltid å velge minst én kamp som virkelig utfordrer grensene, som prøver noe helt nytt."
"Det er sannsynligvis Hearsay i denne pakken, ikke sant?Muligheten til å spille inn lydeffekter er en slags førstegangsgreie.Men jeg tror også at det er noen vendinger vi gjør.Du vil se et quizspill i pakken med noe sånt som Legends of Trivia, og du vil se et sosialt deduksjonsspill med Suspective."
"Så de er på en måte...Temaet endres, spillet endres, men spillets overordnede tema forblir på en måte det samme, hvor vi har et trivia-spill og et ordspill, men innenfor disse trange rammene innoverer vi."
"Og jeg tror det er veldig viktig.Denne typen begrensning, der vi på en måte forstår hvordan vi bygger opp flokken og hvordan vi holder den frisk, og hva vi må gjøre innenfor flokken for å innovere."
"Og som jeg sa, innovasjon kommer egentlig fra alle kanter.Den kommer internt, den kommer eksternt, og vi legger alt sammen, og vi får Partypakke 11.Det er ganske flott."
"Jeg ville faktisk snakke om Hearsay, og det er flott at du tok det opp, for jeg syntes det var veldig interessant, de teknologiske fremskrittene som dere ofte gjør med Jackbox og slike ting."
"Stammer disse poengene fra en idé om Hva om vi kan bruke stemmeopptak i spillet?eller har du et spill først, og så tenker du på en måte på de teknologiske sidene etterpå, hvordan det kan hjelpe?Det kommer faktisk inn fra begge sider."
"Vi har definitivt folk internt som presser på for teknologisk innovasjon, som ønsker å gjøre ting med lyd.Dodo Raimi er et eksempel.Tidligere var det noe sånt som Hearsay."
"Vi har folk som bokstavelig talt er som.., hei, vet du hva, jeg vil virkelig jobbe med lydeffekter.Jeg tror det kunne vært veldig gøy.Og vi utnytter det, og vi innoverer teknologisk for å gjøre spillet til virkelighet."
"Så det skjer faktisk fra begge sider.De gode ideene kommer fra alle kanter.Også når det gjelder komedie, Jeg tror Jackbox har utviklet en helt egen stil for å holde spillerne interessert med sin egen komedie."
"Hvor kommer det fra?Jeg snakket med Allard i fjor, tror jeg, om Chicagos improvisasjonsscene og hvordan mye av det stammer derfra.Har dere også et mangfold når det gjelder hvor komedieideene kommer fra?Svaret på spørsmålet ditt er egentlig vi tiltrekker oss de beste talentene vi kan finne fra hvor enn vi kan finne dem."
"Jeg tror at Chicagos improvisasjonsscene og de profesjonelle forfatterne vi har kommer ut av den improvisasjonstradisjonen.Chicago er en gigantisk treningsarena for improvisasjon og komedie."
"Men vi vil trekke folk fra alle samfunnslag.Og det er ikke bare designerne våre.Du vil se folk i markedsføringsteamet vårt som har profesjonell komikerbakgrunn."
"Vi prøver å sette sammen den beste blandingen av folk.Chicagos improvisasjonsscene er en nøkkel.Og den er full av talent.Og vi vet hvem som er morsomme."
"Og vi har en god forståelse.Og noen ganger er det morsomt, hvor morsomme folk er internt kan faktisk være en liten ulempe for spillene våre fra et spilltestingsperspektiv."
"Fordi våre folk kan gjøre nesten hva som helst morsomt.Jeg kan sette meg ned og spille tic-tac-toe med noen på kontoret og de vil gjøre det morsomt.Men faktum er at det er deres skarpe komiske vidd."
"Og så har folk, som jeg sa, gjennom spilltesting og gjennom finpussing, at vi får de spillene vi får.I idéfasen, da, når du kommer opp med disse spillene, har dere en hovedliste som dere går gjennom?Eller er det hver gang det kommer en ny festpakke?tenker du på en ny partipakke, får du en ny pakke?Eller har vi mange år med Jackbox som dere gjemmer bort i et hemmelig hvelv et sted?Jeg tror det er alt sammen."
"Vi har spill gjennom pitch-prosessen vår, gjennom vår greenlight-prosess, som lanseres og foredles fra år til år helt til de kommer med i en festpakke."
"Og så har vi helt nye ideer som noen ganger overrasker oss.Som et eksempel her, la oss si helt nytt spill, har aldri sett banen før i år.Pitch blir til, et flott spill blir skapt på grunn av det."
"Du har andre spill som blir raffinert over en periode.Noe sånt som Trivia Murder Party før den faktisk ble en del av en festpakke.Så det er litt av en blanding."
"Vi har definitivt et bibliotek med ting som folk ønsker å gå tilbake til og videreutvikle.Og så har vi helt nye ting som er helt fantastiske fra starten av.Jackbox-hvelvet eksisterer."
"Alle ranere der ute har det nå sannsynligvis på sin første liste.Apropos nummer én, har du en som du vil si er et partyspill eller et partyspill generelt er den perfekte Jackbox-opplevelsen for isbryteren?Fordi jeg synes Jackbox er flott sammen med venner, men jeg tror det er visse Jackbox-spill du ikke vil spille med, la oss si, kolleger for første gang eller en fjern familie du kanskje har møtt i årevis."
"Hva vil du si er den perfekte isbryteren?Jeg liker virkelig Enough About You-modusen i Fibbage.Jeg synes det er en flott isbryter.Det er en modus der folk avslører ting om seg selv og så må du velge det sanne utsagnet fra det falske utsagnet, og det er veldig morsomt."
"Men når alt kommer til alt, lærer man virkelig mye om menneskene du spiller med.Det er ganske flott.Og mens vi snakker om fremtiden til Jackbox og Party Pack 11, I fjor lanserte dere Jackbox Naughty Pack, som var en veldig interessant spinoff."
"Jeg må spille spillet.Jeg liker spillet på mange måter.Kunne dere tenke dere å lage lignende spinoffs i fremtiden?og hvor tror dere at den tradisjonelle Jackbox-formelen vil bli brukt?kanskje kan ta en ny retning i fremtiden?Jeg tror at vi alltid prøver å innovere og vi kommer alltid opp med nye måter å komme opp med nye spill på og å pakke dem inn på en annen måte."
"Jeg tror det er noe vi vil eksperimentere med over tid.Jeg vil aldri si aldri, men akkurat nå er vi veldig fokuserte på på Party Pack-serien og kanskje på å gi ut enkeltspill og andre slike ting, og prøve å eksperimentere litt."
"Men man vet aldri.Når kan folk se Jackbox Party Pack 11 bare for å avslutte?Oktober. Det er alt jeg kan si.På dette tidspunktet kommer den ut i oktober, men jeg har ingen offisiell dato."
"Ikke noe problem. Tusen takk for at du tok deg tid.Takk for at du tok deg tid."