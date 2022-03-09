GRTV News - Saber sjef erter Warhammer 40,000: Space Marine III

Det er en liten tease, men det er sannsynligvis alt vi får i overskuelig fremtid.
"Hei, velkommen tilbake til GRTV News, jeg er Alex, som alltid gjennom ettermiddagene siste og beste når det gjelder spill, teknologi, underholdning, hva du vil og hva du enn elsker, så har vi det alltid her for deg i GRTV News og i Gamereactor-nettverket som helhet. Så hvis du liker det du ser og du vil se mer, sørg for å sjekke ut Gamereactor uansett hvor du får det fra for flere spillanmeldelser, spill forhåndsomtaler, filmanmeldelser, serieanmeldelser, eksklusive artikler, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig så mye mer, uten videre, i dag snakker vi om Warhammer 40,000 Space Marine 3 og en liten, om enn, jeg skal innrømme at dette er en veldig liten tease fra Sabre Chief Tim Willits som IGN snakket med på Gamescom i år, jeg snakket med ham om Space Marine 2 på Gamescom i fjor, bare en liten plug der fordi jeg er en skamløs shill for min eget innhold, men Willits ønsket uansett å holde tett om det meste, IGN-artikkelen gjør oppmerksom på at intervjueren flere ganger prøvde å få ham til å snakke om Space Marine 3 som han ikke egentlig svarte på, men han sa noe om det faktum at det var annonsert ganske tidlig i år som noe som bare Sabre og Focus liker å gjøre med store prosjekter som det, er det ingen overraskelse at Space Marine 3 kommer, Space Marine 2 solgte 7 millioner eksemplarer før året var omme i slutten av 2024 tror jeg, eller på det aller i det minste i løpet av det første året etter lanseringen, som har vært en massiv, massiv suksess for Sabre og Focus Interactive og en massiv suksess for Games Workshop også, Warhammer IP-eier, så det faktum at det skjer er ikke noe som kommer til å sjokkere noen men det faktum at det ble kunngjort så snart, det ble kunngjort i mars i år, gjorde kom som en overraskelse for mange, og noen var litt bekymret for Space Marine 2. Uansett, siden da har vi ikke hatt noen oppdateringer på det fordi Sabre ønsket å la alle vite at Space Marine 2 i utgangspunktet fortsatt er hovedfokuset og vil være det primære fokuset ettersom Space Marine 3 sannsynligvis er mange år unna. Willits sa imidlertid at han jobber med, eller beklager, Sabre jobber med Games Workshop for å brainstorme ideer for Space Marine 3 akkurat nå. Han sa, og jeg siterer, vi jobber med Games Workshop, de er de beste noensinne, og de har et så rikt univers som vi henter ting fra, og de har gitt oss noen ideer som er fantastiske, de har gitt oss noen virkelig kule ideer, deres hjerner er bare wow, så mange superflotte ideer fra Games Workshop. Så ja, som jeg sa ikke mye å gå på der, men du kan forestille deg at Games Workshop er sterkt knyttet til å lage at dette spillet blir, om ikke en like stor suksess som Space Marine 2, så i hvert fall i nærheten av den slags for med 7 millioner solgte eksemplarer og mange som begynner å interessere seg for Warhammer nå, jeg mener Warhammer har eksplodert, jeg tror det er rimelig å si de siste årene når det gjelder av interesse for hobbyen, og mye av det er takket være bredere materiale som Space Marine, som Rogue Trader, som Vermintide og Darktide, disse videospillene som får folk til å gå jeg ville sjekke ut bordspillet bak det, og så åpenbart kommer Games Workshop til å ønsker å promotere sitt eget produkt gjennom slike ting, og likevel vet vi egentlig ikke hva det kommer til å handle om. Vi kan tenke oss at Titus kommer til å være involvert, og det er kommer til å bli en oppfølging der. Det kan også hende at vi får se en oppfølging tidligere enn det, fordi Tim Willits teaset også litt om Space Marine 2 DLC. Han sa at vi har noen planer men vi må jobbe med Focus for å få den rette kunngjøringen, men ingenting er avlyst på spørsmål om en mulig kampanje-DLC for Space Marine 2. Space Marine 2s kampanje endte med litt av en cliffhanger med avsløringen av Leandros som Chaplain, spoilere for Space Marine 2 hvis du ikke har spilt det, beklager det, men vi fikk egentlig ikke noe sted å gå derfra. Men Space Marine 1 slutter med en stor cliffhanger, og det tok 13 år å få en oppfølger til den, så kanskje vi ikke får se noe før vi får se Space Marine 3 når det gjelder historien, men det ville være en pengemaskin, og det ville være en måte å holde folk investert i Space Marine 2, for ellers må de bare spille selve Space Marine kort kampanje og så litt PvE også. Men ja, la meg få vite hva du er spent på Space Marines fremtid, hva du vil se i Space Marine 3, så skal jeg ser deg i morgen for flere GLTV-nyheter. Ha det bra."