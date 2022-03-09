Feirer lanseringen av The Rogue Prince of Persia - Gamescom-intervju med Dylan Eurlings og Matthew Houghton fra Evil Empire

Vi snakker om fortiden, nåtiden og fremtiden til The Rogue Prince of Persia på Gamescom 2025.
"Hei alle sammen, jeg heter Alex, jeg er her med Gamereactor på Gamescom.Vi snakker om Rogue Prince of Persia i dag, og det er en spennende, spennende tid for Rogue Prince of Persia.Etter en god tid i Early Access har dere lansert 1.0-versjonen."
"Det var et spennende shadow drop, og dere klarte å holde det hemmelig.Hvordan var det å holde det hemmelig så lenge?Og hvor stor er byrden på dine skuldre nå som det er avslørt?Ja, så jeg tror vi måtte holde på den i to måneder, til og med fra noen i teamet også, og det var vanskelig."
"Ja, det var litt vanskelig.Men ja, som du sa, nå er det bare en lettelse å endelig kunne gi ut spillet, spesielt etter den lange Early Access-perioden.Så ja, det føles bra."
"Ja, det samme her.Jeg er både spent og nysgjerrig på hvordan spillerne reagerer på spillet.Og ja, det er en lettelse at det endelig er ute.Det har gått gjennom en ganske kort periode i Early Access, føles det som om det har gått gjennom ganske mange iterasjoner."
"Kan du fortelle litt om hvordan prosessen har vært med tilbakemeldinger fra spillerne?og hvordan du har tatt det til deg og realisert din opprinnelige visjon fra hva du ønsket at det skulle være fra den opprinnelige Early Access til denne nå fullstendige utgivelsen?Ja, det er det."
"Ja, så hvis du har sett spillets Early Access-utgivelse og nå, er det nesten et helt nytt spill.Vi har selvsagt beholdt de viktigste elementene, men vi har forbedret mange ting.Det meste av det var med fellesskapet på Discord."
"Vi hadde selvsagt våre egne planer, vår egen visjon for spillet.Men hver gang vi implementerte noe, lyttet vi alltid til tilbakemeldingene.Det er jo hele poenget med Early Access.Så ja, som du sa, vi har iterert mange ganger på mange ting og forbedret massevis av ting også."
"Men ja, det har vært litt sprøtt å se tilbake på gamle opptak og nå og se hvordan alt har forandret seg.Ja, men det har vært en god reise.Ja, jeg er enig."
"Ikke så mye å legge til fra min side.Det var, ja, det var en flott Early Access.Vi hadde det mest fantastiske fellesskapet av spillere og de hjalp oss med å forme spillet."
"Vi hadde det gøy, og vi hadde morsomme konkurranser på Discord-serverne.Vi hadde for eksempel en skin-konkurranse og spillerne ville tegne sin favorittversjon av prinsen og det endte opp med å være med i spillet."
"Vi har åtte eller ni tilpassede skins laget av fellesskapet.Det var kult.Apropos prinsens utseende, det ble også underkastet en stor endring.Jeg vet at dere har snakket om det tidligere, men kan du kanskje snakke litt mer om hva som førte til at det ble den endelige versjonen av prinsen som dere har valgt?Det er et art director-spørsmål."
"Ja, helt sikkert.Så ja, i løpet av Early Access gjorde vi en stor oppdatering som inneholdt mye innhold og også en stor omarbeiding av grafikken.Vi gjorde dette fordi da vi lanserte spillet, fikk vi mange tilbakemeldinger fra spillere som ikke var så overbevist med hvordan spillet så ut."
"Så vi bestemte oss for å behandle denne tilbakemeldingen som om det var en spilltilbakemelding.Som om det bare var noe vi kunne finpusse og justere i løpet av denne perioden.Så vi prøvde å presse detaljnivået ytterligere.Vi prøvde å endre litt på noen av fargepalettene og vi har presset spillet i en retning som er litt mer polert og detaljert, vil jeg si."
"Og så endret vi også hudfargen til prinsen fordi han var lilla før.Ja, det er det folk flest legger merke til fordi det er som, ja, rett i nøkkelkunsten."
"Så da vi presset detaljnivået ytterligere, begynte den gamle lilla huden å føles litt rar.Så vi bestemte oss for å kvitte oss med den, men vi beholdt den likevel som et skinn for folk som likte den lilla prinsen."
"Var det en frykt med noen av de tidlige tilgangsgreiene at det ville bli for mye av et skifte fra det som var det opprinnelige formålet med prosjektet var?Følte du noen gang at det gikk over styr?med å prøve å nå samfunnets idé samtidig som du beholder dine egne ideer?Jeg tror ikke det, nei."
"Vi beholdt visjonen for spillet, som var å få bakveggen til å løpe og akrobatisk kamp.Så vi hadde alltid det ene formålet å gå til.Vi lyttet selvsagt til lokalsamfunnet, og vi tok hensyn til hva de sa og forslagene de kom med, men vi visste alltid hva vi ville ha ut av spillet."
"Så ja, det var et samarbeid, men vi mistet aldri av syne hva vi ønsket å gjøre.Fornøyd med det.Jeg hadde også tenkt å spørre om noe som du snakket om der med alt som ligger på bordet og alt dere ser som en spilltilbakemelding da du snakket om kunsten tidligere."
"Var det tilfellet for alt du hadde tenkt å gjøre med med Rogue Prince of Persia?Fordi jeg elsker musikken når du først starter å sparke rundt i spillet."
"Men var det punkter hvor du kunne ha gått, ok, hvis spillerne ikke liker det, så endrer vi det med alt?Vel, ikke alt, helt sikkert.Men når du begynner å åpne dørene for tilbakemeldinger, vil spilleren klage på mange ting, spesielt gi mange sprø ideer."
"Så du må vite hva du leter etter når du er ute etter tilbakemeldinger.Så ja, det vi ville gjort er å be om spesifikke tilbakemeldinger om for eksempel medaljongsystemet vi har i spillet."
"Dette er noe vi har iterert mye på.Så til å begynne med var det for komplisert.Så vi prøvde å forenkle det og gjøre det morsommere uten å bryte flyten i løpet."
"Så det er en av tingene vi spør folk om, ok, hva synes du?Bør vi kanskje fjerne dette aspektet av designet og gjøre det slik, slik?Så ja, vi valgte spesifikke emner."
"Når den går inn i 1.0, vil det åpenbart være mange nye spillere som prøver dette for første gang.Men det er også det fellesskapet som, som vi har sagt, har vært veldig, veldig lojale."
"Hvordan kan du...Er det vanskelig å balansere spillet i det aspektet av.., Det kommer til å være mange som er helt nye på dette, og så er det også dette hardcore-miljøet som vi kjenner."
"Når du ønsker å lansere, gjør du på en måte...Er det litt av en gåte hvordan man skal balansere disse to svært forskjellige spillerbasene?Vi prøvde å gjøre det tilgjengelig for alle først."
"Og så kunne du gjøre et løp, ikke så lett, men hvis du kan Action Roguelikes, kan du sannsynligvis gjøre ditt første løp på et par timer.Men vi har massevis av vanskelighetsgrader du kan legge til etterpå."
"Du tilpasser selv.Hver gang du vinner et løp, får du en ny stein, som har en viss effekt.Og du kan legge til det for å øke vanskelighetsgraden for deg selv."
"Og så er det så mange ting å oppdage.Selv om du bare kjører én gang, har du sett 10 % av kampen.Det er fortsatt så mye annet å gjøre, andre ting å eksperimentere med."
"Så, ja, vår idé var å gjøre det mer tilgjengelig enn andre Action Roguelikes, men etterpå kan du skreddersy det slik du vil, i bunn og grunn.Det er filosofien."
"Det er sant.Fornøyd med det? Godkjent?Ja, ja, ja.Er det godkjent? Ja, ok.Du kom deg av, ja, kom deg av å se der med meg."
"Ja, så jeg antar at dette er en veldig spennende tid for Prince of Persia når det gjelder, Vi har nylig hatt The Lost Crown.Vi har fått Rogue Prince of Persia i år."
"Og snart kommer en slags nyinnspilling av Prince of Persia.Hva gjør dette til den beste tiden å være i, fra deres helt objektive synspunkt, hva gjør dette til den beste tiden å være en Prince of Persia-spiller på?At det kommer mange forskjellige sjangre."
"Ja, du har hatt Metroidvania, du har et Action Roguelike, og de snakker åpenbart om nyinnspillingen.Vi vet ikke så mye om den, for vi er fortsatt Evil Empire."
"Vi har ikke all den informasjonen.Men det er som å nyte det.Du vet, du har forskjellige spill med forskjellige typer.Ok, hvis du ikke liker en type, er det greit."
"Men du kommer til å ha tre spill.Hvorfor ikke?Ja, akkurat.Ja, ja, ja.Jeg mener, jeg så det."
"Jeg kan ikke huske det.Det er lenge siden.Men ja, Jake in the Hole, Beef Cave eller noe sånt.Egentlig ikke."
"Nei, nei, nei, nei.Har du sett filmen?Nei, det har jeg faktisk ikke.Nei, det har jeg ikke.Jeg har ikke sett den."
"Det er utrolig.Du burde få med deg alle på kontoret.Jeg tror ikke det blir en minneverdig vaktkveld.Men du må se den, føler jeg."
"Tusen takk for at dere tok dere tid.Kan du fortelle de herlige menneskene hjemme hvor de kan sjekke ut The Rogue Prince of Persia?Og den er tydeligvis ute nå, så hvor kan de få tak i den?Så de kan få det på Xbox, på Games Pass også, og PlayStation og PlayStation Plus også."
"Og så selvfølgelig Steam, Ubisoft Store, og Switch kommer snart.Var det noe mer?Ikke noe å legge til.Det var perfekt."
"Strålende.Tusen takk, gutter.Takk skal dere ha.Takk skal dere ha."